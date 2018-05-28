Как оформить ипотеку с комфортом для семейного бюджета
Свое жилье, удобное и комфортное – мечта любого человека! Однако на это не всегда хватает собственных средств. И для многих выходом из такой ситуации становится ипотека.
Сегодня условия ипотеки наиболее привлекательны, чем когда-либо ранее в России. Но, несмотря на это, до сих пор эта тема окутана различными мифами.
С одной стороны, ипотека — это хорошая возможность приобрести жилье, на которое недостаточно собственных средств, с другой — это долгосрочное обязательство по уплате значительной суммы точно в срок.
Для того чтобы взять ипотечный кредит и не поставить крест на своей жизни, нужно руководствоваться в процессе покупки не только эмоциями и желаниями, но и здравым смыслом: все детально продумать и рассчитать.
Какие вопросы нужно задать себе перед тем, как брать?
1. Ставим цель
Во-первых, нужно четко определиться с целью:
- Какое жилье я хочу?
- Будет это квартира или дом?
- Сколько комнат и какой метраж?
- Первичка или вторичка?
- С какой инфраструктурой и в каком районе?
Ключевые вопросы:
- К какому сроку и по какой цене должна быть куплена недвижимость?
- Для каких целей и на какой период ее приобретаем?
- Что думают об этом другие члены моей семьи? Совпадают ли наши желания и ожидания?
Продумываем и другие важные детали.
Максимально подробный и детальный ответ на эти вопросы — основа того, что цель будет достигнута и результат порадует всех. Четкая цель придаст силы на пути накоплений и погашения кредита и даст понимание того, что все делается не зря!
2. Выбираем объект
Когда мы определились со всеми важными для нас характеристиками и требованиями к жилью, переходим к изучению вариантов на рынке. Собираем информацию, анализируем, считаем, сравниваем и выбираем то, что понравится именно нам:
- Какие варианты подойдут нам?
- Все ли меня и членов моей семьи устраивает?
- Если ли еще что-то более интересное и привлекательное?
- Какие возможности и условия покупки предоставляет продавец?
Вот, теперь у нас есть конкретный объект, который мы хотим приобрести, известны его стоимость, сроки и условия покупки.
3. Анализируем свою финансовую ситуацию
Оценим свое финансовое положение и свои возможности:
- Каким имуществом я располагаю?
- Какие резервы и накопления у меня есть?
- Какие есть у меня финансовые обязательства и кредиты?
- Какие льготы, сертификаты и другие возможности у нас есть?
- Что из этого может пойти в счет приобретения нового жилья?
Заглянем немного в будущее:
- Сколько я еще смогу заработать и отложить к нужной дате?
- Сколько нужно будет потратить на ремонт и обустройство?
- Какие у нас планы на будущее? Увеличится ли состав нашей семьи?
- Какие еще у нас крупные финансовые цели на следующие 5—10—15 лет?
Теперь мы понимаем, какими финансами и возможностями располагаем, достаточно ли средств на покупку, будем ли использовать ипотеку и в каком размере.
Если решено использовать ипотеку, то оценим себя как заемщика:
- Стабильная ли у нас работа и доходы?
- Какие есть перспективы по зарплате и развитию карьеры у членов семьи?
- Какой имеется стаж работы на последнем месте и в целом?
- Есть ли возможность получить справку 2-НДФЛ с подтвержденным доходом?
- Хорошая ли у нас кредитная история?
- Понимаем ли мы, какими средствами будем платить по ипотеке не только сейчас, но и через 5, 10, 15 лет?
Рассмотрим семейный бюджет под следующим углом:
- Какова структура доходов и расходов семьи? Какой размер обязательных расходов за месяц? Какая сумма денег остается после всех платежей?
- Какой размер платежа по ипотеке будет комфортным?
- На какой срок будем брать ипотеку?
Полезно зайти на сайт банка и «покрутить» ипотечный калькулятор, сравнивая, как изменяется срок кредита в зависимости от размера платежа.
Теперь мы понимаем, какими средствами располагаем, сколько еще нужно накопить, на какую сумму будем брать ипотеку.
Вернемся снова к своей цели и соотнесем ее с нашими реальными возможностями:
- Исходя из нашего финансового положения и возможностей, на сколько реальны наша цель и сроки?
- Если наша цель более амбициозна, чем текущая денежная ситуация, то что можно изменить? Как можно увеличить свои доходы?
- Стоит ли снизить свои требования к жилью или перенести покупку на более поздний срок? Или, наоборот, оценив свои возможности и немного поднажав, можно обойтись и без ипотеки?
Итак, наша цель остается в прежнем виде или ее придется скорректировать?
Также важно проанализировать возможные риски и подумать над тем, как можно их снизить.
Важные вопросы для размышления:
- Потеря работы и трудоспособности;
- Повреждение имущества и снижение стоимости приобретенной недвижимости;
- Вынужденное значительное увеличение расходов по различным причинам.
Минимум, что можно сделать — это создать свой ипотечный резервный фонд. Простое решение — открыть вклад и положить на него сумму, равную трем ежемесячным платежам по ипотеке. Это небольшая защита на случай, если вдруг будут временные проблемы с работой или другие ситуации, из-за которых могут возникнуть сложности с оплатой ипотеки.
Если влияние каких-то рисков достаточно велико, то нужно подумать о дополнительном страховании.
4. Выбираем банк
Когда нам известны стоимости покупки и наша финансовая ситуация, переходим к изучению предложений от разных банков. Сравниваем и выбираем оптимальный для нас вариант.
Директор Дирекции по развитию розничных продуктов «Ак Барс» Банка Тимур Губайдулин:
Выбирая наиболее выгодную для вас ипотечную программу, обратите внимание на сам банк и срок работы на российском рынке, его репутацию и отзывы о нем, требования к заемщику и список необходимых документов, и, конечно же, ключевые условия оформления кредита.
Если вы имеете статус надежного заемщика с хорошим стажем работы, достаточным официальным доходом и первоначальным взносом, то перед вами широкий выбор банков и предложений. Но даже при наличии ограничивающих факторов (например, стаж работы на новом месте менее 6 месяцев, неофициальная зарплата и др.) выбор у вас тоже есть.
«Ак Барс» Банк доброжелательно относится к каждому клиенту и не предъявляет излишних требований к заемщикам. Так, например, 3 месяца трудового стажа на последнем месте работы для нас уже является достаточным, мы не просим подготовить большой пакет документов, а свой доход вы можете подтвердить справкой по форме банка. У нас также есть спецпрограммы с застройщиками и льготы для зарплатных клиентов.
Чтобы сравнить предложения разных банков, возьмите условия договора и график платежей и проанализируйте:
- размер процентной ставки и то, как она изменяется при разных условиях (при изменении срока кредита, со страхованием или без);
- размер ежемесячного платежа;
- итоговый размер переплаты;
- полную стоимость кредита, учитывая не только сумму начисленных процентов, но и дополнительные платежи (страховка, плата за оценку недвижимости, комиссии банка, нотариальные и иные регистрационные расходы и т. п.).
Но кроме цифр и экономической выгоды важно также оценить степень удобства работы с банком: количество отделений и банкоматов, наличие интернет-банка и эффективной горячей линии, удобство внесения наличных и переводов на карту или счет, а также условия досрочного погашения.
Сравнив все эти параметры, принимайте решение, подходящее вам.
Мы определились с объектом и банком. Впереди оформление сделки. Обратите внимание, что день подписания договора будет днем платежа. Важно подумать, удобно ли будет платить по ипотеке в этот день, учитывая даты получения зарплаты. Возможно, стоит перенести заключение сделки на более комфортное число.
5. Заезжаем
Вот, новая квартира или дом куплены. Впереди еще немало забот с обустройством, но это должны быть приятные хлопоты. Пусть дом наполняется уютом и теплом, а наша жизнь — радостью и счастливыми улыбками.
Большая цель покорена. Остается следить за своей финансовой дисциплиной и погашать долг вовремя. Куда двигаемся дальше? Какие новые цели себе поставим?
Кстати, после покупки жилья полагается имущественный налоговый вычет. А это до 260 000 рублей на каждого супруга. Например, с покупки дома стоимостью 4 000 000 рублей, муж и жена вместе могут получить возврат НДФЛ в размере 520 000 рублей. Еще дополнительно можно получить вычет по процентам по ипотеке.
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Справка
ПАО «АК БАРС» Банк — ведущий банк Татарстана, входящий в число крупнейших российских банков по объему активов и собственного капитала. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
комментарии
Каждый покупатель (резидент РФ), платящий НДФЛ, может получить с покупки жилья до 260 000 рублей. Получит он за один год или за несколько лет - зависит от размера заработной платы и других доходов, с которого удерживается НДФЛ.
Муж и жена при покупки жилья могут получит вычет каждый за себя.
При оформлении недвижимости в долевую собственность, право на вычет возникает в соответствии с долями, указанными в документах, и перераспределять вычет в разных пропорциях в данном случае не получится.
Оформляя в совместную собственность, супруги могут перераспределить вычет между друг другом в разных пропорция: например, 0%/100%, 20% /80%, 50%/50% 100%/0% или другим образом на свое усмотрение.
Думать о перераспределении вычета нужно при стоимости жилья менее 4 000 000 рублей.
Важно учитывать размер доходов обоих супругов – у кого больше размер официальной зарплаты тот быстрее сможет получить весь вычет.
Пример:
стоимость квартиры 1 000 000 рублей – можно вернуть 130 000 рублей,
2 000 000 рублей – 260 000 рублей,
3 000 000 рублей – одному собственнику вернут 260 000 рублей, но если квартира куплена в браке, то вычет могут получить оба супруга 390 000 рублей в сумме.
4 000 000 и более рублей - одному собственнику вернут 260 000 рублей, супругам - 520 000 рублей в сумме.