Как оформить ипотеку с комфортом для семейного бюджета

Свое жилье, удобное и комфортное – мечта любого человека! Однако на это не всегда хватает собственных средств. И для многих выходом из такой ситуации становится ипотека.

Сегодня условия ипотеки наиболее привлекательны, чем когда-либо ранее в России. Но, несмотря на это, до сих пор эта тема окутана различными мифами.



С одной стороны, ипотека — это хорошая возможность приобрести жилье, на которое недостаточно собственных средств, с другой — это долгосрочное обязательство по уплате значительной суммы точно в срок.

Для того чтобы взять ипотечный кредит и не поставить крест на своей жизни, нужно руководствоваться в процессе покупки не только эмоциями и желаниями, но и здравым смыслом: все детально продумать и рассчитать.

Какие вопросы нужно задать себе перед тем, как брать?

1. Ставим цель

Во-первых, нужно четко определиться с целью:

Какое жилье я хочу?

Будет это квартира или дом?

Сколько комнат и какой метраж?

Первичка или вторичка?

С какой инфраструктурой и в каком районе?

Ключевые вопросы:

К какому сроку и по какой цене должна быть куплена недвижимость?

Для каких целей и на какой период ее приобретаем?

Что думают об этом другие члены моей семьи? Совпадают ли наши желания и ожидания?

Продумываем и другие важные детали.

Максимально подробный и детальный ответ на эти вопросы — основа того, что цель будет достигнута и результат порадует всех. Четкая цель придаст силы на пути накоплений и погашения кредита и даст понимание того, что все делается не зря!

2. Выбираем объект

Когда мы определились со всеми важными для нас характеристиками и требованиями к жилью, переходим к изучению вариантов на рынке. Собираем информацию, анализируем, считаем, сравниваем и выбираем то, что понравится именно нам:

Какие варианты подойдут нам?

Все ли меня и членов моей семьи устраивает?

Если ли еще что-то более интересное и привлекательное?

Какие возможности и условия покупки предоставляет продавец?

Вот, теперь у нас есть конкретный объект, который мы хотим приобрести, известны его стоимость, сроки и условия покупки.

3. Анализируем свою финансовую ситуацию

Оценим свое финансовое положение и свои возможности:

Каким имуществом я располагаю?

Какие резервы и накопления у меня есть?

Какие есть у меня финансовые обязательства и кредиты?

Какие льготы, сертификаты и другие возможности у нас есть?

Что из этого может пойти в счет приобретения нового жилья?

Заглянем немного в будущее:

Сколько я еще смогу заработать и отложить к нужной дате?

Сколько нужно будет потратить на ремонт и обустройство?

Какие у нас планы на будущее? Увеличится ли состав нашей семьи?

Какие еще у нас крупные финансовые цели на следующие 5—10—15 лет?

Теперь мы понимаем, какими финансами и возможностями располагаем, достаточно ли средств на покупку, будем ли использовать ипотеку и в каком размере.

Если решено использовать ипотеку, то оценим себя как заемщика:

Стабильная ли у нас работа и доходы?

Какие есть перспективы по зарплате и развитию карьеры у членов семьи?

Какой имеется стаж работы на последнем месте и в целом?

Есть ли возможность получить справку 2-НДФЛ с подтвержденным доходом?

Хорошая ли у нас кредитная история?

Понимаем ли мы, какими средствами будем платить по ипотеке не только сейчас, но и через 5, 10, 15 лет?

Рассмотрим семейный бюджет под следующим углом:

Какова структура доходов и расходов семьи? Какой размер обязательных расходов за месяц? Какая сумма денег остается после всех платежей?

Какой размер платежа по ипотеке будет комфортным?

На какой срок будем брать ипотеку?

Полезно зайти на сайт банка и «покрутить» ипотечный калькулятор, сравнивая, как изменяется срок кредита в зависимости от размера платежа.

Теперь мы понимаем, какими средствами располагаем, сколько еще нужно накопить, на какую сумму будем брать ипотеку.

Вернемся снова к своей цели и соотнесем ее с нашими реальными возможностями:

Исходя из нашего финансового положения и возможностей, на сколько реальны наша цель и сроки?

Если наша цель более амбициозна, чем текущая денежная ситуация, то что можно изменить? Как можно увеличить свои доходы?

Стоит ли снизить свои требования к жилью или перенести покупку на более поздний срок? Или, наоборот, оценив свои возможности и немного поднажав, можно обойтись и без ипотеки?

Итак, наша цель остается в прежнем виде или ее придется скорректировать?

Также важно проанализировать возможные риски и подумать над тем, как можно их снизить.

Важные вопросы для размышления:

Потеря работы и трудоспособности;

Повреждение имущества и снижение стоимости приобретенной недвижимости;

Вынужденное значительное увеличение расходов по различным причинам.

Минимум, что можно сделать — это создать свой ипотечный резервный фонд. Простое решение — открыть вклад и положить на него сумму, равную трем ежемесячным платежам по ипотеке. Это небольшая защита на случай, если вдруг будут временные проблемы с работой или другие ситуации, из-за которых могут возникнуть сложности с оплатой ипотеки.

Если влияние каких-то рисков достаточно велико, то нужно подумать о дополнительном страховании.

4. Выбираем банк

Когда нам известны стоимости покупки и наша финансовая ситуация, переходим к изучению предложений от разных банков. Сравниваем и выбираем оптимальный для нас вариант.

Директор Дирекции по развитию розничных продуктов «Ак Барс» Банка Тимур Губайдулин:

Выбирая наиболее выгодную для вас ипотечную программу, обратите внимание на сам банк и срок работы на российском рынке, его репутацию и отзывы о нем, требования к заемщику и список необходимых документов, и, конечно же, ключевые условия оформления кредита.

Если вы имеете статус надежного заемщика с хорошим стажем работы, достаточным официальным доходом и первоначальным взносом, то перед вами широкий выбор банков и предложений. Но даже при наличии ограничивающих факторов (например, стаж работы на новом месте менее 6 месяцев, неофициальная зарплата и др.) выбор у вас тоже есть.

«Ак Барс» Банк доброжелательно относится к каждому клиенту и не предъявляет излишних требований к заемщикам. Так, например, 3 месяца трудового стажа на последнем месте работы для нас уже является достаточным, мы не просим подготовить большой пакет документов, а свой доход вы можете подтвердить справкой по форме банка. У нас также есть спецпрограммы с застройщиками и льготы для зарплатных клиентов.

Чтобы сравнить предложения разных банков, возьмите условия договора и график платежей и проанализируйте:

размер процентной ставки и то, как она изменяется при разных условиях (при изменении срока кредита, со страхованием или без);

размер ежемесячного платежа;

итоговый размер переплаты;

полную стоимость кредита, учитывая не только сумму начисленных процентов, но и дополнительные платежи (страховка, плата за оценку недвижимости, комиссии банка, нотариальные и иные регистрационные расходы и т. п.).

Но кроме цифр и экономической выгоды важно также оценить степень удобства работы с банком: количество отделений и банкоматов, наличие интернет-банка и эффективной горячей линии, удобство внесения наличных и переводов на карту или счет, а также условия досрочного погашения.

Сравнив все эти параметры, принимайте решение, подходящее вам.

Мы определились с объектом и банком. Впереди оформление сделки. Обратите внимание, что день подписания договора будет днем платежа. Важно подумать, удобно ли будет платить по ипотеке в этот день, учитывая даты получения зарплаты. Возможно, стоит перенести заключение сделки на более комфортное число.

5. Заезжаем

Вот, новая квартира или дом куплены. Впереди еще немало забот с обустройством, но это должны быть приятные хлопоты. Пусть дом наполняется уютом и теплом, а наша жизнь — радостью и счастливыми улыбками.

Большая цель покорена. Остается следить за своей финансовой дисциплиной и погашать долг вовремя. Куда двигаемся дальше? Какие новые цели себе поставим?

Кстати, после покупки жилья полагается имущественный налоговый вычет. А это до 260 000 рублей на каждого супруга. Например, с покупки дома стоимостью 4 000 000 рублей, муж и жена вместе могут получить возврат НДФЛ в размере 520 000 рублей. Еще дополнительно можно получить вычет по процентам по ипотеке.

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Интернет-газета «Реальное время»