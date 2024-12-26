Innostage: на рост ИБ-рынка все активнее влияет малый и средний бизнес

В 2025 году российский рынок кибербезопасности вырастет на 23 процента — до 381,9 млрд рублей, прогнозируют эксперты ИТ-компании Innostage

Фото: предоставлено пресс-службой Innostage

В 2025 году российский рынок кибербезопасности вырастет на 23 процента — до 381,9 млрд рублей, прогнозируют эксперты ИТ-компании Innostage.

При этом среднерыночные темпы несколько замедляются: в 2024 году рост составлял 25% а, в 2023 году — почти 29%. Вместе с тем отдельные сегменты, наоборот, активнее проявляют интерес к ИБ-решениям, услугам и сервисам, который, вероятно, достигнет пика именно в 2025 году. Так, заметнее всего увеличивается спрос на информационную безопасность со стороны малого и среднего бизнеса.

Крупные компании интенсивно внедряют импортозамещенные решения, что продиктовано требованиями регуляторов, а также внутренним запросом на повышение цифровой устойчивости и сопротивляемости хакерам. А вот организации среднего и небольшого размера в основной своей массе только сейчас осознали, что нуждаются в усилении защиты, и начали формировать ИБ-стратегии по примеру более зрелых бизнесов. Их решение продиктовано рядом внешних факторов.

Во-первых, в уходящем году хакеры стали заметно чаще атаковать именно компании этого сегмента для дальнейшего взлома их более крупных клиентов. Supply chain attack, или атаки через поставщика, стали настоящей головной болью российских ИБ-специалистов. Тренд продолжает набирать обороты. И, чтобы защитить себя от злоумышленников и не потерять ключевые контракты, малый и средний бизнес начинает искать варианты по повышению кибербезопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Во-вторых, выстраивание комплексной цифровой защиты стимулируется и со стороны государства. Так, в 2025 году вступят в силу нововведения, которые ужесточат ответственность за утечки, а также незаконное использование, передачу, сбор и хранение персональных данных. Соответствующие указы о внесении изменений в административный и уголовный кодексы РФ были подписаны президентом РФ в ноябре 2024 года. Выстраивать лояльные и долгосрочные отношения с клиентами невозможно без сохранения их контактов и иной чувствительной информации. Но за ненадлежащее обращение с ней теперь будут предусмотрены возросшие штрафы и даже уголовная ответственность.

Innostage, как провайдер цифровой устойчивости и системный интегратор, рекомендует малому и среднему бизнесу начать новый 2025 год с проведения ИБ-аудита и инвентаризации процессов, по итогам которых внедрить недостающие средства защиты, а если выяснится, что ситуация крайне запущена, то и полностью перепроектировать ИТ-инфраструктуру. Также на старте необходимо усилить защиту конечных точек — компьютеров, смартфонов, серверов и других устройств, используемых сотрудниками, провести обучение по цифровой гигиене и сделать несколько фишинг-тестов, чтобы проверить, как был усвоен материал. Снизить риски, связанные с хранением данных, помогают облачные сервисы. Но мигрировать в облако желательно при содействии опытной ИБ-компании.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Информационная безопасность требует значительного финансирования, но цифровая защищенность — сегодня один из важнейших факторов выживания и развития бизнеса. К тому же забота о защите персональных данных — неоспоримое конкурентное преимущество. Приводя инфраструктуру в соответствие с новыми законами, компания показывает своим клиентам и партнерам серьезное отношение к их правам и конфиденциальности. При этом важно понимать, что кибербезопасность — это не разовая инвестиция, а непрерывный процесс совершенствования и адаптации к новым вызовам. Постоянная оценка рисков, обучение сотрудников и внедрение передовых подходов и ИТ-решений — вот ключевые элементы стратегии, которая позволит сегменту МСБ оставаться конкурентоспособным и безопасным в цифровую эпоху, — отмечает генеральный директор ИТ-компании Innostage Айдар Гузаиров.

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