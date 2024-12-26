Цены на соцжилье в Казани, где жили участники БРИКС, резко возросли
Нормативная стоимость квадратного метра теперь составляет 141 550 рублей
В микрорайоне М-14 Приволжского района Казани в доме, где ранее проживали участники саммита БРИКС, стартовал розыгрыш квартир.
Также стало известно о повышении стоимости квадратного метра жилья, предоставляемого по социальной ипотеке. Нормативная стоимость квадратного метра теперь составляет 141 550 рублей, а сверхнормативная — 169 860 рублей. Для сравнения: осенью цена составляла 105 200 рублей за квадратный метр. Повышение цен подтвердил корреспондент «Реального времени».
Саммит БРИКС в цифрах и фактах — в материале «Реального времени».
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