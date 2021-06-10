В Татарстане правила регулирования движения электросамокатов появятся в ближайшие дни

Вопросом регулирования электросамокатов плотно занимаются муниципалитеты, правила регулирования появятся уже в этом сезоне, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Уже в этот сезон появятся определенные правила регулирования. В ближайшие дни уже точно будет озвучено, как будет регулироваться эта сфера деятельности, со дня на день», — сказала она.

По ее словам, задача по регулированию электросамокатов поставлена везде, где активно развита эта сеть, в частности в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет России призывал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов. Ведомство готовит собственные предложения, направленные на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности.

Маргарита Головатенко