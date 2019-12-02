Форум «Татарстан — Чехия» сорвали чешские разведчики или российская таможня?

В казанском Кремле подчеркнули готовность укреплять внешнеэкономические связи Казани с Прагой вне зависимости от политической обстановки

Традиционный ежегодный деловой форум «Татарстан — Чехия» в этом году не состоялся: чешскую бизнес-миссию во главе с министром сельского хозяйства Чешской Республики Мирославом Томаном задержали в Москве на 10 часов, после отказа на перелет в Казань делегация вернулась в Прагу. Чешские власти разделились во мнениях, пытаясь объяснить демарш России: одни посчитали это ответом на публикацию чешской контрразведкой данных об агентурной сети ФСБ, другие — обычным административным моментом. При этом контрразведка Чехии второй год подряд путает карты пророссийскому президенту Чехии в налаживании нормальных отношений с Москвой. И, как следствие, в экономических отношениях с Казанью: внешнеторговый оборот Татарстана с Чехией до сих пор рос с каждым годом, в 2018 году он уже составил $632 млн, выведя Прагу на седьмое место в списке стран-торговых партнеров РТ.

Как чехи застряли в Москве

В конце прошлой недели чешской бизнес-миссии отказали в перелете из Москвы в Казань. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта в столицу РТ, где у главы Минсельхоза Чехии Мирослава Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, МИД Чехии дал распоряжение о возвращении делегации в Прагу. И одновременно направил запрос российской стороне по поводу отказа в полете по маршруту Москва — Казань самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии республики во главе с министром сельского хозяйства.

Председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил, что форум при участии Томана и представителей руководства региона пришлось отменить из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены документы:

— Техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была, — отметил Агеев.

Перед этим все же состоялась встреча посла Чехии Витезслава Пивоньки и президента Татарстана Рустама Минниханова, на которой обсуждались вопросы развития сотрудничества в области агропромышленного комплекса, в том числе взаимовыгодные поставки продукции, другие актуальные темы. Пока чешский спецборт ждал разрешения в Москве, в Татарстане уже находилась делегация Чешской Республики, в составе которой, помимо чешского посла, был аграрный дипломат Посольства ЧР в РФ Никола Грушкова, первый секретарь Посольства Ян Йиндрих и др.

«Отношения между Татарстаном и Чехией это не ухудшило»

В Посольстве Чешской Республики в Москве «Реальному времени» не стали комментировать произошедшее: «У нас сегодня отсутствует пресс-атташе, без него мы комментарии не даем».

Официальный комментарий российской стороны: чешской делегации отказали в вылете из-за нарушения таможенного законодательства. На запрос нашего издания в Федеральной таможенной службе пока не ответили. Кратко прокомментировали ситуацию в казанском Кремле, уточнив, что чешские и татарстанские бизнесмены все-таки встретятся, пусть и не на той площадке:

— Все произошло по независящим от нас причинам, у нас здесь все было уже готово. По поводу самого форума, было принято решение, что наша делегация в составе представителей по профилю сельского хозяйства съездит в Чехию. Они встретятся там, обсудят вопросы взаимодействия и наращивания товарооборота. И, возможно, в перспективе на будущий год в рамках работы Рустама Нургалиевича с зарубежными партнерами будет визит президента Татарстана в Чехию. Но пока по датам говорить рано, — заявила «Реальному времени» Лилия Галимова.

Официальный представитель казанского Кремля не стала комментировать заявления Чехии о том, что в дело вмешалась политика: отказ в вылете чешской делегации в Казань произошел вскоре после публикации в Праге отчета местной службы безопасности о том, что в стране работают «русские шпионы»:

— Президент никогда не комментирует такие вещи, мы вне геополитического поля. Работаем в области экономики и инвестиций. Мы видим полное понимание со стороны наших партнеров, которые должны были к нам прилететь. Они понимают, что это произошло независимо от нас. Отношения между Татарстаном и Чехией это не ухудшило. Наша позиция такова, что мы должны укреплять наши деловые связи, и чешская сторона это тоже приняла, — отметила Галимова.

— Судя по тому, что я узнал из новостей, они действительно-таки нарушили таможенное законодательство РФ. Другое дело, что в других обстоятельствах, когда в двухсторонних отношениях, не только с Чехией, но и с другими странами НАТО, повестка менее напряженная, в каких-то вопросах давали послабления, особо не заостряли внимание, где-то делали замечания, и тут же недочеты были исправлены в плане прохождения таможни. Тогда люди попадали куда им нужно. А вот в условиях обострения этой повестки, причем не с нашей стороны, а с их стороны — вот этой шизофрении, естественно, что к соблюдению всех норм подходят жестко и формально: нарушил — извини, до свиданья! Вот приблизительно такая история и произошла. Ничего здесь сенсационного нет, обычная практика, — считает российский политолог и правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Россияне таким образом отреагировали на отчет контрразведки, согласно которому в Чехии работают российские шпионы»

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в тот же день — 28 ноября — выдвинул политическое объяснение отказа в перелете бизнес-миссии по маршруту Москва — Казань: «Могу предположить, что за всем этим может быть реакция России на актуальное состояние наших межгосударственных отношений». С ним согласился и президент Чехии Милош Земан, заявивший, что таким образом Кремль мог ответить на публикацию отчета Службы безопасности его страны об активизации российских спецслужб: «Одна из гипотез, что россияне таким образом отреагировали на отчет контрразведки, согласно которому в Чехии работают российские шпионы», — заявил Земан в эфире пражского телеканала Barrandov.

Тем не менее глава МИД Чехии Томаш Петршичек старался быть очень осторожным, заявив на следующий день, 29 ноября, что ситуация с задержкой в аэропорту Москвы главы Минсельхоза Чехии Мирослава Томана и сопровождавшей его делегации предпринимателей и их преждевременным отлетом в Прагу была вызвана чисто административными проблемами: «Ситуация могла возникнуть из-за новых российских правил. Так что я верю, что в данном случае речь идет действительно о чисто технической проблеме, не воспринимаю этот как некий политический вопрос», — дипломатично заметил он.

МИД РФ: чехи сами регулярно допускают ошибки

С чешским МИДом согласился и российский, в комментарии на сайте МИД РФ отмечается, что борту отказали в полете из-за несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС. «В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелета 27 ноября сего года из Москвы в Казань делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем Мирославом Томаном хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС».

Причем ошибки Чехия, заявила Москва, допускает уже не в первый раз и признает затем свою ответственность. «Это (инцидент с делегацией) действительно было вызвано вопросами административно-технического характера. Мы будем вести переговоры с российской стороной, чтобы такие ситуации более не повторялись», — заявил 30 ноября с российскими коллегами министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована»: за что чехи ополчились на ФСБ РФ

Первоначальные обвинения Праги, в частности, со стороны министра внутренних дел и президента в том, что чешский борт не пустили в Казань по политическим причинам, объясняются как сложными отношениями Чехии с Россией, так и не менее сложными отношениями между про- и антироссийскими политиками внутри страны.

Примерно месяц назад, 21 октября 2019 года, Служба безопасности и информации Чехии объявила о раскрытии и ликвидации российской агентурной сети, которая, как утверждала чешская контрразведка, действовала на территории страны: «Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью. Расследование продолжается», — заявил тогда глава ведомства Михал Коуделка на пресс-конференции в парламенте Чехии.

По информации Коуделки, раскрытая сеть была частью более длинной цепочки, которую российские спецслужбы, якобы, использовали в Чехии и готовили к использованию в других странах Европы. Как утверждала чешская Служба безопасности, агентурная сеть была создана ФСБ и финансировалась российским посольством в Праге, а целью было «посредством специально созданных серверов осуществлять атаки на различные цели в Чехии, а также на ее зарубежных партнеров». В российском посольстве в Чехии заявили в ответ: «Сообщение о том, что посольство РФ в Чехии якобы финансировало некую сеть, не имеет ничего общего с действительностью».

Как президенту Чехии собственная контрразведка регулярно портит отношения с Москвой

Что интересно, о ликвидации разведывательной сети российских спецслужб тот же Михал Коуделка объявлял и год назад: 7 декабря 2018 года Служба безопасности сообщила о ликвидации разведывательной сети одной из российских спецслужб. По тогдашним словам Коуделки, за последние пять лет ведомству удалось разоблачить десятки агентов из России и Китая. Помимо кибератак на чешский МИД, чешские спецслужбы обвиняют Россию в реализации на территории страны «гибридной стратегии», направленной на ослабление НАТО и Евросоюза и стремлении получить под свой контроль ряд ключевых предприятий и компаний, и в организации информационных кампаний в интересах Москвы.

В то же время, когда 3 декабря 2018 года Служба безопасности и информации Чехии опубликовала годовой отчет о своей деятельности, где действия России названы главной угрозой для безопасности страны — «большей, чем деятельность террористических группировок, организованной преступности или экстремистских сил» — президент Чехии Милош Земан, известный пророссийскими высказываниями, раскритиковал его, заявив, что тот «бездоказательно сообщает о присутствии в Чехии большого числа российских и китайских шпионов», тогда как «в закрытых докладах спецслужбы такой информации не содержится». Не исключено, что заявление Земана о том, что отказ пропустить чешский борт в Казань вызвана публикацией данных чешской же контрразведки, вызвано желанием дистанцироваться от ведомства Михала Коуделками, обвинив его, помимо прочего, и в порче российско-чешских и чешско-татарских отношений.

Министр сельского хозяйства Томан летел на ежегодный форум «Татарстан-Чехия»

Между тем, чешско-татарским отношениям уже не первый год. И несчастная делегация во главе с чешским министром сельского хозяйства, которого не пустили в Казань, вероятнее всего, летела на традиционный ежегодный деловой форум «Татарстан-Чехия». Примерно год назад, 7 декабря, состоялся последнее такое мероприятие: Казань посетила делегация Чехии во главе с Министром промышленности и торговли Чешской Республики Мартой Новаковой и представителями промышленных предприятий.

А специальная татарстано-чешская совместная рабочая группа по координации торгово-экономического сотрудничества была создана еще в 2011 году, когда прошел первый форум «Возможности сотрудничества предпринимателей Чешской Республики и Республики Татарстан» с участием премьер-министра РТ Ильдара Халикова и министра промышленности и торговли Чешской Республики Мартина Коцоурека.

По внешнеторгового обороту с РТ Чехия занимает 7-е место — $632 млн

Внешнеторговый оборот между Чехий и Татарстана при этом довольно прилично растет. Если по итогам 2015 года он составлял 80,9 млн. евро, то в 2018 году уже 632 млн. долларов (за год вырос на 41%): Чехия заняла 7-е место среди стран-торговых партнеров Татарстана. В Праге работает Торгово-экономическое представительство РТ в Чехии. В июне этого года чешскую столицу посетила делегация промышленников из Татарстана. Министр промышленности и торговли Альберт Каримов провел переговоры с руководителями компаний FANS и PBS Energo: о планах чешской компании FANS по сотрудничеству в области производства водооборотных систем и градирен, и планах PBS Energo в области производства турбин. Тогда же были озвучены планы чешских компаний АО «ПБС ЕНЕРГО» «Йигострой», «MPower Engineering a.s.», «FAVEA» и других по вхождению на рынок и/или кооперации с татарстанскими предприятиями.

Напомним, в начале июля этого года демарш совершила сама Чехия, как писала газета «Реальное время», тогда Прага в одностороннем порядке запретила рейсы российских авиакомпаний в Чехию — из-за неудовлетворенности условиями, предоставленными Минтранспортом РФ по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика Czech Airlines (Москва — Сеул). В спешном порядке рейсы вынуждены были отменить «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии». Через несколько часов 2 июля все-таки полеты были возобновлены.