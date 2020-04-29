«Татарстан на первом месте по качеству преодоления кризисов»: как регионы России помогают бизнесу

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Республика Адыгея (Адыгея) отсрочка (мораторий) по аренде государственного и муниципального имущества, собственники, которые снизят арендную ставку - получат налоговые льготы

отсрочка и реструктуризация по предоставленным микрозаймам сроком на 6 месяцев - фонд поддержки предпринимательства, выдача займов под 1% субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях экономики

Нулевая ставка для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению Нулевая ставка для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу продлены сроки уплаты авансовых платежей





Республика Башкортостан осовобождение от уплаты по аренде государственного и муниципального имущества, собственники, которые снизят арендную ставку на 50% - получат налоговые льготы



снижения значения корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход, до 0,005 Снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» до 1% и с объектом налогообложения «доходы за вычетом расходов» до 5% для налогоплательщиков



Освобождение на 2020 год от уплаты налога на имущество организаций, от земельного налога Компенсации за курсовую разницу стоимости оборудования компаниям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты IT-компаниям будет предоставлен грант на разработку цифровых приложений в сфере дополнительного образования, интернет-торговли, онлайн развлечений и других аналогичных направлений деятельности

Республика Бурятия Освобождены на 6 месяцев от уплаты арендных платежей субъекты МСП – арендаторы государственного и муниципального имущества, Компенсация затрат на аренду помещений туроператорам в размере 80% от стоимости аренды, но не более 400 рублей за квадратный метр, на срок 3 месяца, начиная с 1 марта 2020 года Возмещение гостиницам и прочим коллективным средствам размещения 80% затрат по оплате коммунальных услуг (электро- и теплоэнергия, холодная вода) Выдача микрозаймов без справки с налоговой под ставку не более ключевой ставки рефинансирования, предоставлена отсрочка до 6 месяцев субъектам МСП по действующим займам, предоставленным Фондом поддержки малого предпринимательства РБ по уплате основного долга без применения штрафных санкций, снижены комиссии по поручительствам Гарантийного фонда с 0,75% до 0,5% снижение на 2020 год до 7,5% ставки по ЕНВД

Уменьшение на 90% потенциально возможного дохода

Обнуление налога на недвижимое имущество на 2020 год для административно-деловых, торговых центров при условии предоставления льготных условий для арендаторов, субъектов МСП Субсидии частным детским садам, вынужденным приостановить свою деятельность, на присмотр и уход за детьми из расчета 10 тысяч рублей на ребенка даже в отсутствии детей, На каждый простаивающий автобус (10 тыс.руб.), а так же на автобус, выходящий на маршрут и имеющий неполную загрузку (15 тыс.руб.), будет предоставлена субсидия; Выплата безработным гражданам, открывшим собственное дело за счет господдержки в размере 60 тыс.рублей за создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных граждан



Республика Алтай





















Республика Дагестан отсрочка (мораторий) по аренде государственного и муниципального имущества

Выдача микрозаймов без справки с налоговой под ставку не более ключевой ставки рефинансирования, предоставлена отсрочка до 6 месяцев субъектам МСП по действующим займам, предоставленным Фондом поддержки малого предпринимательства РБ по уплате основного долга без применения штрафных санкций, снижены комиссии по поручительствам Гарантийного фонда с 2% до 0,5%, предоставление отсрочки платежей по лизингу на 3 месяца

снижение в сфере социального предпринимательства – с 6 % до 3 %;

в сфере информационных технологий – до 1 %;

для аграриев и других предпринимателей будут – с 6 % до 3 %;

для семей, где воспитываются четверо и более детей налог на имущество организаций – с 1,5 % до 1 %





Республика Ингушетия





установление налоговой ставки в размере 0% для субъектов МСП в соответствии с утвержденным перечнем наиболее пострадавших отраслей и впервые зарегистрированных с 1 января до 31 декабря этого года снижение ставок в 2 раза



снижение ставок в 2 раза увеличение объемов доли закупок у субъектов МСП до 30%



Кабардино-Балкарская Республика отсрочка (мораторий) по аренде государственного и муниципального имущества



нижение в 2020 году ставок налогообложения для налогоплательщиков из списка отраслей экономики, наиболее пострадавших в республике от распространения коронавируса - направлено будет 100 млн рублей отсрочка до конца сентября авансовых платежей снижение базовой доходности при применении патентной системы налогообложения до 16 рублей 67 копеек, в результате чего сумма уплаченного налога будет равна 1 рублю

отсрочка до конца сентября авансовых платежей





Республика Калмыкия отсрочка (мораторий) по аренде государственного и муниципального имущества



















Карачаево-Черкесская Республика отсрочка арендных платежей для предприятий, которые расположены в государственных или муниципальных зданиях Запрещено повышать плату за услуги ЖКХ и ограничивать в потреблении коммунальных услуг. Снижена норма накопления твердых бытовых отходов. В мае и апреле ИП будут платить за эту услугу лишь 5% от бывшей ранее суммы.





Снижены выплаты по патенту для ИП на следующий год, уменьшены плановые показатели возможного годового дохода освобождены от налога до конца 2020 года предприятия, занимающиеся пассажироперевозками







Республика Карелия освобождение от арендных платежей за государственное имущество республики на три месяца, а также отсрочка платежа до конца года для предпринимателей пострадавших отраслей, для остальных снижение арендных платежей на 50%





Снижение с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 12,5% до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов Снижение в два раза размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности

Двукратно снижена ставка налога на имущество по объектам недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. эти послабления снижают налоговую нагрузку на бизнес в размере более 300 млн рублей. Еще около 760 млн рублей бюджет недополучит за счет отсрочек и реструктуризации задолженности по уплате налоговых платежей.



Республика Коми







на 2020-2021 года - Снижение с 6% до 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов



снижение налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость с 2 до 1% Предприятиям, которые вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей, из республиканского бюджета будет предоставлена субсидия в размере МРОТ с учетом северного и районного коэффициентов на выплату зарплату работниками, а также индивидуальным предпринимателям, не имеющим работников.Всего выделено 470 млн рублей



Республика Марий Эл



Фонд поддержки предпринимательства с 30 марта по 1 июля установлены минимальные ставки по микрозаймам в размере 0,1% годовых, Реструктуризация предоставленных Фондом микрозаймов путем предоставления отсрочки по погашению остатка основного долга

без применения штрафных санкций















Республика Мордовия



кредитные каникулы по кредитному договору сроком до 6 месяцев перенос срока уплаты региональных налогов, в зависимости от ущерба, от 3 до 6 месяцев







объем помощи 675 млн рублей



Республика Саха (Якутия) субсидирование части затрат на аренду помещения коммерческой недвижимости по договорам аренды субсидирование части затрат на оплату коммунальных расходов и арендных платежей для индивидуальных предпринимателей отдельных категорий субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в размере ключевой ставки ЦБ РФ на оплату в 2020 году процентов по привлеченным кредитам и лизинговым платежам









объем помощи 91,5 млн рублей



Республика Северная Осетия - Алания



Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии - заем на выдачу зарплаты под 0% годовых на сумму от 50 до 300 тыс. рублей сроком на год с отсрочкой по основному долгу на 6 месяцев., для нуждающихся в пополнении оборотных средств. Процентная ставка - 4%, сумма - от 50 тыс. до 1 млн рублей, срок - до 24 месяцев, льготный период также до 6 месяцев., 300 тыс. рублей на зарплату под 0%, если предприниматель готов показать новые рабочие места, официально оформив тех, кто уже работал у него.















Республика Татарстан (Татарстан) отсрочка по аренде государственного и муниципального имущества, а также промышленных парков КИП «Мастер» и «Химград»

предоставлением льготных микрозаймов на срок до двух лет под 1% годовых на первые полгода, программы субсидирования процентной ставки по кредитам под поручительство Гарантийного фонда РТ на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели,









объем помощи 1,3 млрд рублей



Республика Тыва обнуление арендной платы в ТЦ погашение коммунальных платежей в период простоя

пересмотр коэфициентов ЕНВД нулевой налог пересмотрение в сторону уменьшения в зависимости от потерь бизнеса









Удмуртская Республика трехмесячная отсрочка по аренде государственного и муниципального имущества, расрочка на уплату до конца 2021 года

шестимесячная отсрочку по погашению основного долга по микрозаймам в случае снижения доходов заемщика на 50% за последний месяц. Процентная ставка снижается до 1% годовых для МСП из сферы туризма, гостиничных услуг, общепита, здравоохранения, образования, культуры, развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг. УФРП увеличивает досудебное урегулирование задолженности и прекращает начисление процентов по микрозаймам и пеням на период до трех месяцев, снижает процентную ставку до 6-8% годовых на новые микрозаймы для обеспечения выполнения контрактов с муниципальными и государственными заказчиками — срок таких микрозаймов составит до 18 месяцев. Субсидирование процентных ставок по кредитам и программам факторинга предлагается для ИТ-компаний.

снижение ставок налогообложения с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5% для организаций сфер туризма, гостиничных услуг, общепита, здравоохранения, общепита, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг и СМИ.



скидку 50% уплаченного в 2020 году налога на имущество, при условии дать скидку в 50% арендаторам экспортерам будут предоставлены компенсации за простой на границе несырьевого товара, также они получат субсидии на софинансирование затрат на доставку несырьевых грузов в станы ближнего зарубежья.



Республика Хакасия не приняли в связи с неявкой депутатов верховного совета



















Чеченская Республика будет выделено более 1,1 млрд рублей



















Чувашская Республика - Чувашия отсрочка по аренде государственного и муниципального имущества.





снижение ставок налогообложения с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5%

продление сроков уплаты авансовых платежей до 31 декабря продление сроков уплаты авансовых платежей до 31 декабря





Алтайский край Губернатор Алтайского края отказался от финансовой поддержки бизнеса



















Краснодарский край отсрочка платежей по аренде государственно имущества на 6 месяцев

Фонд микрофинансирования края увеличен на 1 млрд 250 млн рублей. на неотложные нужды размером до 1 млн под процентную ставку 1% со льготным периодом до 1 года. На выплату зарплаты, аренды и коммунальных платежей - под 0,1% годовых. перенос срока уплаты региональных налогов на от 3 до 6 месяцев













Красноярский край Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения до конца 2020 года

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» - Реструктуризация (изменение) графика платежей региональной микрозаймовой организацией в отношении отсрочки по возврату микрозайма на срок от 3-10 месяцев , Продление срока уплаты налога Продление срока уплаты налога. Снижение с 6 % до 1 % по доходам и с 15 % до 5 % по доходам, уменьшенным на величину расходов Снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по патентной системе налогообложения Продление срока уплаты налога. Освобождение на 2020 год от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении отдельных видов транспортных средств Освобождение на налоговый период 2020 года от уплаты налога на имущество организаций





Приморский край отсрочка платежей на 3 месяца о аренде государственного имущества

льготное кредитование в Приморской микрокредитной компании под 1,5 % годовых – получить можно до 5 млн на три года. При этом на полгода есть возможность получить отсрочку платежа – гасить только проценты.

Снижение с 6 % до 3 % по доходам

снижена ставка налога с 37,5 до 10 рублей с каждой лошадиной силы пассажирских автобусов — как для организаций, так и для индивидуальных предпринимателей. Гостиницы освободят от налогов на имущество при условии, что их выручка по итогам предыдущего налогового периода составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки. Для ТЦ сниженеие налога на имущество до 1% меры поддержки оцениваются в 4 млрд рублей



Ставропольский край арендная плата 1 рубль за кв.м. до конца 2020 года

Гарантийный Фонд поддержки установил льготную ставку в 0,5%, Фонд микрофинансирования - на зарплату и оборотные средства по льготной ставке от 1%

снижение с 6% до 1% по доходам, а ставка по системе «доходы минус расходы» с 15% до 5%.



снижена ставка по налогу на имущество организаций с 2,2% до 1,1% вне зависимости от их форм собственности меры поддержки оцениваются в 1,5 млрд рублей



Хабаровский край Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения, бизнес из отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции (туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие), отсрочка от арендной платы с 1 апреля по 30 июня.

Фонд поддержки малого предпринимательства - льготное кредитование и отсрочка платежей

снижение с 6% до 3% по доходам, а ставка по системе «доходы минус расходы» с 15% до 8%.





автоматическое продление действующих лицензий



Амурская область на рассмотрении



















Архангельская область арендная плата 1 рубль за кв.м. до конца 2020 года





снижение с 6% до 4% по доходам 1 рубль за патент на време пандемии отсрочка платежей отсрочка платежей





Астраханская область отсрочка платежей на 6 месяцев по аренде государственного имущества





снижение с 6% до 1% по доходам, а ставка по системе «доходы минус расходы» с 5% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году

снижение до 1% снижение до 0,5% автоматическое продление действующих лицензий



Белгородская область



выдача Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства пострадавшему бизнесу микрозаймов до 5 млн рублей на срок до 2 лет под 2,5 % в первый год и 5 % – во второй.







продление сроков уплаты авансовых платежей до 31 декабря





Брянская область отсрочка платежей на 6 месяцев по аренде государственного имущества











Освобождение на налоговый период 2020 года от уплаты налога на имущество организаций, при условии уменьшении арендной платы на 50%





Владимирская область снижение в 2 раза арендных платежей по гос.имуществу



















Волгоградская область



Фонд микрофинансирования предпринимательства - займы под 1% годовых. Вознаграждение Гарантийного фонда снизилось до 0,5%.















Вологодская область отсрочка уплаты арендных платежей за земельные участки и здания, находящихся в собственности области до 1 октября 2020 года с последующей реструктуризацией платежей до 1 января 2023 года.





снижение с 6% до 2% по доходам, а ставка по системе «доходы минус расходы» с 5%



Общепит и торговля непродовольсвтенными товарами - снижение ставки в 2 раза.





Воронежская область отсрочка платежей на 6 месяцев по аренде государственного имущества

Фонд развития предпринимательства - отсрочка платежей по основному долгу, реструктуризация, процентна яставка на уровне ключевой ставки ЦБ





освобождены от налога предприятия, занимающиеся пассажироперевозками

меры поддержки оцениваются в 1,5 млрд рублей



Ивановская область отсрочка платежей на 3 месяця по аренде государственного имущества

Фонд поддержки малого предпринимательства - выдача кредитов под 2-3%















Иркутская область освобождение от платежей по аренде имущества, находящегося в областной собвтенности до 30 сентября 2020 года



отсрочка платежей отсрочка платежей



Для владельцев ТЦ снижение ставки с 0,75% до 0,5% меры поддержки оцениваются в 3,1 млрд рублей



Калининградская область



центр поддержки предпринимательства Калининградской области - кредитование под 0,1% до 10 млн на срок до 12 месяцев









меры поддержки оцениваются в 0,75 млрд рублей



Калужская область освобождение от платежей по аренде имущества, находящегося в областной собственности





снижение ставки в зависимости от убытков



Освобождение на налоговый период 2020 года от уплаты налога на имущество организаций, в случае освобождения бизнеса от оплаты аренды до 1 октября 2020 года





Камчатский край







снижение ставки в зависимости от вида деятельности

освобождение от уплаты налога предприятий, работающих в сфере туризма освобождение от уплаты налога предприятий, работающих в сфере гостепреимства





Кемеровская область





снижение до 7 % снижение с 6% до 1% по доходам, а ставка по системе «доходы минус расходы» с 5%











Кировская область на рассмотрении



















Костромская область на рассмотрении



















Курганская область



Фонд микрофинансирования Курганской области - займы по 0,1% до 5 млн рублй















Курская область отсрочка по платежам по аренде имущества, находящегося в областной собственности до 30 октября 2020 года

выдача микрозаймо под 1,5%

установлены дифференцированные ставки налога в зависимости от отраслей

освобождены от транспортного налога владельца мотоциклов







Ленинградская область отсрочка по платежам по аренде имущества, находящегося в областной собственности до 30 октября 2020 года

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области - займ под 1,5% на срок до 3 лет сумма до 5 млн рублей

снижение с 6% до 1% по доходам



освобождение владельцев коммерческой недвижимости от налога на имущество на 5 лет, при условии, что они отменят или уменьшат в два раза арендную плату для своих арендаторов на период пандемии.





Липецкая область на рассмотрении



















Магаданская область Освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты арендных платежей по государственному имуществу Магаданской области за март, апрель, май 2020 года и установление отсрочки арендной платы, предусмотренной в июне–декабре 2020 года, и ее уплату равными частями в сроки, установленные по согласованию сторон

Создание Фонда микрозаймов Магаданской области в целях обеспечения доступа субъектов МСП к доступным финансовым ресурсам. Кредит на бизнес, лизинг или займ в государственной микрофинансовой компании под поручительства Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства

снижение с 6% до 2% по доходам, а ставка по системе «доходы минус расходы» с 5% Это касается автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, легкового такси, гостиниц и прочих мест временного проживания, заведений общественного питания, кинотеатров, предприятий, работающих в области дополнительного образования детей и взрослых, спорта, отдыха и развлечений, здравоохранения, предоставления бытовых услуг. Для туристических агентств и туроператоров налоговая ставка снижается с 3% до 1%.

Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, освобождены и от транспортного налога. Для собственников зданий и помещений, предоставляющих их в аренду субъектам малого и среднего бизнеса, налог на имущество организаций уменьшается на сумму снижения арендных платежей.





Московская область Представители бизнеса на 3 месяца получат отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество

Увеличили Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона на 200 миллионов рублей (теперь он составляет 525 миллионов рублей).

подмосковный Фонд микрофинансирования снизил среднюю ставку по кредитам для субъектов МСП до 6% годовых и может предоставить микрозайм с отсрочкой уплаты основного долга и процентов;

- самозанятые граждане благодаря тому, что они официально зарегистрированы, могут получить льготное кредитование в банках;

- увеличили объем Гарантийного фонда Московской области, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в 2020 году (он составит 1,675 миллиарда рублей);

- увеличили размер субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 50% для МСП и ИП;

- увеличили компенсацию затрат до 80% производителям масок и средств дезинфекции









Торгово-промышленная палата Московской области бесплатно и оперативно выдает предпринимателям заключения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые позволят бизнесу отсрочить исполнение обязательств по контрактам и избежать штрафных санкций.

Власти Подмосковья совместно с Российским экспортным центром предлагают оперативную помощь предприятиям, работающим с иностранными контрагентами. Созданный антикризисный штаб анализирует изменение экспортной географии и определяет потенциальные рынки для экспортеров.



Мурманская область Муниципальным образованиям рекомендовано снизить в два раза стоимость аренды нежилых помещений по патентной системе налогообложения. Кроме того, за пользование объектами государственной и муниципальной собственности предусмотрена отсрочка арендной платы.

возможность получения антикризисных микрозаймов до 1 млн рублей под 1% годовых.

снижение с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% – по группе «доходы». Пониженная налоговая ставка предусмотрена для всех категорий СМСП и будет действовать с 1 января 2020 года сроком на три года.



в 2020 году предлагается понизить ставку налога на имущество с 1,5% до 1% для УСН и ЕНВД, с 2% до 1% для ОСН. Региональным Центром «Мой бизнес» полностью перестроена система образовательных мероприятий. Еженедельно специалистами учреждения проводятся онлайн-курсы «Бизнес на самоизоляции». создана площадка «Новый ты», где люди, оставшиеся без работы, смогут пройти обучение и получать пособие по безработице, размер которого увеличен до уровня МРОТ. В целях поддержания спроса на продукцию и услуги местных производителей предлагается ввести временный режим государственных и муниципальных закупок с приоритетом для заполярных предпринимателей. губернаторский грант для начинающих и действующих предпринимателей. На производство средств индивидуальной защиты, оказание услуг по дезинфекции, разработку приложений для онлайн-торговли и доставки продуктов питания можно получить денежные средства в размере не более 1 млн рублей.

Нижегородская область

социально ориентированные организации смогут получить возмещение затрат на оплату коммунальных услуг в период с 28 марта 2020 года. 100 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Нижегородской области на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Предприниматели, чьи компании пострадали от пандемии, смогут получить заемные средства от 50 тысяч до 5 млн рублей под 1% - 6%. Важно, что одно из условий предоставления займов — отсрочка уплаты основного долга до 10 месяцев, то есть предприниматели смогут вернуть средства тогда, когда обороты компаний восстановятся. Специальные условия предложат и тем пострадавшим компаний, которым потребуются поручительства для коммерческих кредитов.

Субсидии на выплату зарплаты и на социальные взносы могут получить социально ориентированные некоммерческие организации, а также малые и средние предприятия из реестра социальных предпринимателей. Субсидии от государства на зарплату работникам предприятий сферы культуры, образования, реабилитации людей с ограниченными возможностями и др. будут начислять из расчёта 13 942 руб. на человека.









Бесплатная реклама. Она будет доступна для социально ориентированных компаний. Претенденты на размещение отбираются на конкурсной основе. Заявку можно подать в региональном Центре инноваций социальной сферы до 1 мая. Победителями становятся авторы лучших работ, которые получают право бесплатно заявить о себе с помощью видеоэкранов и билбордов в Нижнем Новгороде и в городском округе Семеновский.



Новгородская область на 99% снижен размер арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имущества — собственности области, введена отсрочка арендной платы за пользование государственными землями.

Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства снизил процентную ставку по займам (1% годовых при наличии залогового обеспечения, под 4% годовых без залогового обеспечения) и начал рассматривать документы на реструктуризацию задолженности по договорам займа, возникшей после 6 марта.

Льготные займы по ставкам по ставке 0,1% годовых предоставляется на

цели:

- выплата заработной платы (из расчета не более 3-х месячного ФОТ

сотрудников),

- оплата коммунальных услуг (за период не более 3 месяцев),

- внесение арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества

(за период не более 3 мес.)

- оплата процентов по ранее взятым займам/кредитам (за период не более

3 месяцев).

Срок займа 12 мес. Отсрочка по выплате основного долга – 6месяцев.

Займ можно будет пролонгировать по заявлению Заемщика еще на 12 мес. если

сохранятся негативные последствия, связанные с осуществлением мер по

противодействию распространению на территории Новгородской области

коронавирусной инфекции.

Займы целевые. Заемщик обязан предоставить отчет о целевом

использование заемных средств в течение срока, который запланирован

заемщиком для расходования средств займа.

Для наиболее пострадавших сфер деятельности уменьшены налоговые ставки по УСН





расширили перечень сфер бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии: добавили производство изделий народных художественных промыслов; деятельность сухопутного пассажирского транспорта, автомобильного грузового и услуги по перевозкам; работа санаторно-курортных организаций; предоставление услуг по дневному уходу за детьми; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; стирка и химчистка текстильных и меховых изделий; услуги парикмахерских. Ежедневно в группе центра «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте» проходят прямые эфиры. На вопросы предпринимателей о мерах поддержки и вынужденных ограничениях отвечают заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов, руководители органов исполнительной власти, приглашенные эксперты.



Новосибирская область Введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы

Запуск программы Фонда поддержки МСП (Гарантийного Фонда НСО) без повторного андеррайтинга (поручительство на одного заемщика от 5 млн. рублей до 15 млн. рублей).

Запуск Фондом микрофинансирования НСО рассмотрения заявок субъектов МСП на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет (в случае, если срок действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков гашения на более поздние (в случае, если договор заключен на 3 года)









Открытие постоянной горячей линии поддержки организаций на базе Центра «Мой бизнес», организация анкетирования.

Принятие мер, направленных на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов СМП в 2020 году и изменения планов таких закупок, с максимально возможной их концентрацией в первом полугодии 2020 года



Омская область Региональное правительство работает с частными арендодателями по возможности послабления платы с малых и средних компаний. Для арендодателей готовят свои предложения по мерам поддержки. Для малого и среднего бизнеса планируется предусмотреть отсрочку по платежам ресурсным организациям.



снижение ставок по упрощённой системе налогообложения до минимальных значений (от 5% до 1%) Принят законопроект о снижении стоимости патента в 2020 году в 10 раз, проект направлен на поддержку микробизнеса и касается всех видов деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения. в 2020 году полностью освобождаются от уплаты транспортного налога налогоплательщики, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок. На 50% освобождаются от уплаты налога организации, осуществляющие аэропортовую деятельность, а также предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие основные общеобразовательные программы.







Оренбургская область Отсрочка арендных платежей в государственных и муниципальных объектах;

Отсрочка арендных платежей на 3 месяца в торговых центрах;

Мораторий на взыскание долгов и штрафов на 3 месяца со стороны арендодателей и ресурсоснабжающих организаций Оренбургской области; Мораторий на взыскание долгов и штрафов на 3 месяца со стороны ресурсоснабжающих организаций Оренбургской области; Кредит 0% на три месяца от Оренбургского областного фонда поддержки малого предпринимательства и Гарантийного фонда Оренбургской области;

Отсрочка по погашению льготных займов от Оренбургского областного фонда поддержки малого предпринимательства и Гарантийного фонда Оренбургской области;

Льготные кредиты для промышленных предприятий от Областного фонда развития промышленности;

Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов. Банкам рекомендовано не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора кредита (займа);

Отсрочка на 6 месяцев по кредитам для наиболее пострадавших отраслей (перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 года уплаты обязательных платежей - выплаты процентов по кредиту и платежей по основному долгу).

Госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов.

Мораторий на взыскание штрафов со стороны кредиторов;

Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов;

Снижение требований к обеспечению МСП при участии в госконтрактах.

Субсидирование процентных ставок застройщикам, получившим кредиты по проектному финансированию, в случае падения темпов продаж на первичном рынке.

Снижение до 31 декабря 2020 года налоговых ставок по УСН: до 1%, если объектом налогообложения являются доходы; до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов

Снижение на 3 месяца ставки транспортного налога на 25; Снижение до 31 декабря 2020 года налоговых ставок по налогу на имущество организаций в отношении административно-деловых и торговых центров и помещений в них, помещений для общепита, офисов, торговых объектов и бытового обслуживания. Частичное возмещение на оплату труда на уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников

Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (размер взноса составляет 1 рубль);

Компенсация убытков туроператоров по невозвратным тарифам авиаперевозок;



Орловская область введён мораторий на 3 месяца на уплату арендных платежей субъектами МСП — арендаторами государственного или муниципального имущества.

в рамках деятельности Фонда микрофинансирования Орловской области было принято решение о заявительном порядке рассмотрения обращений предпринимателей о предоставлении отсрочки погашения основного долга на конец срока действия займа и реструктуризации графика платежей до конца года.

На 6 месяцев введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взысканий долгов и штрафов. Предусмотрено и беспроцентное кредитование субъектов МСП для выплаты зарплаты (срок кредитования на период до 6 месяцев).

Есть услуги поручительства Гарантийного фонда Орловской области









Правительство Орловской области на базе Центра оказания услуг «Мой бизнес» организовало горячую линию для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в форматах телефонных обращений и запросов на электронную почту.



Пензенская область юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики и работающих на площадях областной или муниципальной собственности, будут освобождены от арендной платы на время введения режима повышенной готовности на территории региона, а иные субъекты бизнеса получат возможность отсрочки по уплате аренды. Необходимо отметить, что отсрочка арендной платы также распространяется на арендаторов федерального имущества. для субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрено освобождение от уплаты штрафов и пени за коммунальные услуги Предприниматели могут получить микрозаймы до 5 млн. рублей и сроком до 3х лет. Процентная ставка равна половине ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора. Займ можно использовать как в целях приобретения основных средств, так и для выдачи заработной платы.

Также в индивидуальном порядке субъектам бизнеса предоставят отсрочку платежей по основному долгу до 6 месяцев по ранее выданным микрозаймам.

Для действующих заёмщиков, имеющих трудности с оплатой текущих платежей по кредитам, обеспеченным поручительством «Поручителя», предусмотрена возможность реструктуризации задолженности без комиссии и штрафов. прорабатывается вопрос снижения ставок по единому налогу на вмененный доход и упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, которые входят в перечень наиболее пострадавших отраслей.













Пермский край для поддержки арендаторов предлагается стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. Для этого власти вводят льготу, предусматривающую снижение суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50%) на размер снижения арендной платы для их арендаторов. Отсрочка будет также предоставлена на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и земельные участки, находящиеся в краевой и муниципальной собственности.





Для предпринимателей, использующих УСН по схеме «Доходы минус расходы», установлена налоговая ставка 5%, для предпринимателей, работающих на УСН по схеме «Доходы», – 1%. Для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до 1 рубля в год. Для организаций в Пермском крае предлагается ввести полугодовую отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 на транспортный налог. Для организаций в Пермском крае предлагается ввести полугодовую отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 года по налогу на имущество организаций. Муниципалитетам края будет рекомендовано ввести аналогичную отсрочку для организаций и по уплате земельного налога.





Псковская область региональное Управление недвижимостью по заявлениям арендаторов — субъектов малого и среднего предпринимательства — вправе уменьшать на 99 процентов размер арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в госсобственности области (за исключением земельных участков), не менее чем на три месяца. Организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставляющим в аренду (субаренду) объекты недвижимого имущества также рекомендовано предоставлять отсрочку (рассрочку) арендных и коммунальных платежей, не применять штрафные санкции в случае нарушения обязательств по их оплате со стороны субъектов МСП, работающих в отраслях экономики, входящих в зону риска. Организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставляющим в аренду (субаренду) объекты недвижимого имущества также рекомендовано предоставлять отсрочку (рассрочку) коммунальных платежей, не применять штрафные санкции в случае нарушения обязательств по их оплате со стороны субъектов МСП, работающих в отраслях экономики, входящих в зону риска. областной Фонд гарантий и поддержки предпринимательства ведет активную работу по рефинансированию кредитов.

Налоговые ставки снижены до минимально возможных: по доходам - до 1%, по доходам за вычетом расходов - до 5% (для сферы туризма налоговые ставки уменьшены с 10 до 5%, для гостиничного бизнеса сохраняются в размере 5%, а для остальных видов деятельности, оказавшихся в зоне риска, снижены с 15 до 5%). Согласно принятым изменениям в закон о патентной системе налогообложения, потенциально возможный годовой доход для некоторых индивидуальных предпринимателей снижен на 90%. В частности, это касается налогоплательщиков, чья деятельность связана с услугами общественного питания, оказываемых в залах обслуживания площадью не более 50 квадратных метров или без залов для посетителей. Данная мера предусмотрена также для тех, кто занят ремонтом и техническим обслуживанием бытовой и оргтехники, часов и коммуникационного оборудования, мебели, ювелирных изделий и бижутерии, а также предприятий по изготовлению и ремонту металлоизделий, ателье и обувных мастерских. С полным перечнем видов деятельности, на которые уменьшена стоимость патента

Предоставление налоговых льгот: снижение налога на имущество — 0,01 (вместо 2,2%), налога на прибыль — 13,5% (вместо 17%). Срок предоставления налоговых льгот — 5 лет.





Ростовская область Отсрочка предоставляется в 2020 году с возможностью уплаты арендных платежей в 2021 году по согласованию обеими сторонами.

Заём до 3 млн рублей теперь можно получить на срок до 3 лет под 1% годовых. Отсрочка по платежам и основному долгу – до 6 месяцев. На таких же условиях реструктуризируются кредиты, ранее выданные региональным агентством поддержки предпринимательства.

Гарантийный фонд выступит поручителем по банковским кредитам и займам регионального агентства поддержки предпринимательства. Комиссия за поручительство гарантийного фонда снижена вдвое (до 0,5%) - с возможностью рассрочки или отсрочки оплаты. снижение ставки ЕНВД с 15% до 7,5% для наиболее пострадавших отраслей В шесть раз депутаты снизили ставку налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей. До 5 % уменьшен налог по системе «доходы минус расходы». Вдвое снижен показатель потенциально возможного дохода для предпринимателей, работающих на патентной системе. Льготы распространяются весь 2020 год.

Для собственников помещений в торговых центрах, сдающих имущество в аренду, снижена в два раза ставка налога на имущество организаций.До 1,1 % снижена ставка налога на имущество для предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию. А также для владельцев гостиниц.





Рязанская область Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением жилых помещений). Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение

2 лет, то есть в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (по-

этапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер кото-

рых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды).





для тех, кто использует систему уплаты налога с дохода, с 1 января 2020 года уменьшение составит с 6% до 1%, а при налогообложении «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15% до 5%

Снижение в 2 раза налоговых ставок по транспортному

налогу для субъектов МСП, ведущих

деятельность в наиболее пострадавших отраслях,

а также в жилищно-коммунальном хозяйстве имущественный – практически в два раза, а для организаций, применяющих налог на вмененный доход, – в три раза.





Самарская область муниципальным властям рекомендовано предусмотреть возможность полного освобождения пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса от арендной платы за 2020 год за находящуюся в муниципальной собственности недвижимость и землю. Дана рекомендация организациям ЖКХ: предоставить отсрочку платежей для малого и среднего бизнеса, не прекращать обслуживание на период ограничений. ресурсоснабжающим организациям рекомендовали не ограничивать режим потребления коммунальных услуг представителям МСП Предприятия могут брать льготные микрозаймы по ставке 3 % годовых и получать отсрочку по оплате на полгода.

Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО) уже ввел отсрочку на четыре месяца по погашению основного долга по действующим залоговым микрозаймам при отсутствии просрочки свыше 30 дней, а также отсрочку на шесть месяцев по уплате основного долга по вновь заключаемым договорам микрозайма.

до первого июня будут снижены на весь 2020 год ставки по упрощенной системе налогообложения для отелей, гостиниц, кемпингов.

для организаций и ИП, которые занимаются туристической деятельностью в отношении автобусов, на 2020 г. будет установлен практически нулевой транспортный налог для отелей, гостиниц, кемпингов будут предоставлены субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество при условии сохранения среднесписочной численности работников.





Саратовская область отсрочка (мораторий) по аренде государственного и муниципального имущества

отсрочка по уплате основного долга, льготное кредитование - фонд микрокредитования, гарантийный фонд - в 2 раза снижен размер вознаграждения, оплата квартальная вместо единовременного платежа

2% вместо 6% по доходам, 7,5% вместо 15% - доходы-расходы снижение в 2 раза годового дохода освобождение транспортных компаний занятых в пассожироперевозках освобождение гостиничного и общественного питания





Сахалинская область Также со стороны правительства принято решение о том, что будет предоставлена отсрочка по уплате аренды за имущество, которым сегодня пользуется бизнес-сообщество. Перенос арендной платы осуществляется на 2021 год, с оплатой равными платежами

Сахалинский фонд развития предпринимательства снизил с 1 апреля ставки по займам: бизнесмены могут получить кредит до 5 млн руб. на открытие и развитие своего дела со ставкой 2–3 проц.















Свердловская область Предполагается отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, которые находятся в муниципальной и государственной собственности. Отменяются пени и штрафные санкции за несвоевременное внесение арендной платы.

Предприятия смогут получить льготные займы через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, а также реструктуризировать имеющуюся задолженность.

ставка налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения, она составляет 1% при условии сохранения численности работников.



Для торговых центров снижена ставка по налогу на имущество. самозанятые в Свердловской области, которые зарегистрированы на 1 апреля 2020 года (порядка 12 тыс. человек), в мае получат по 5 тыс. рублей.



Смоленская область предоставление отсрочки на 6 месяцев арендаторам по уплате арендных платежей за имущество и земельные участки, приостановление начисления пеней, штрафов по арендным платежам за имущество и земельных участков, находящихся в государственной собственности, просрочка по которым возникнет с 1 апреля 2020 года

Для заемщиков областного Фонда поддержки предпринимательства предусматривается отсрочка по уплате основного долга и (или) процентов и продление срока действия договора.

разработаны соответствующие законопроекты, направленные на снижение ставки налога по упрощенной системе, с объектом «доходы» с 6% до 1% разработаны законопроекты на снижение на 30% размера потенциально возможного к получению годового дохода по патентной системе налогообложения









Тамбовская область Проводится работа по предоставлению отсрочки по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в областной собственности. Аналогичные рекомендации направлены органам местного самоуправления области. прорабатывается с ресурсоснабжающими организациями региона вопрос о возможности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки за коммунальные услуги, без введения режима ограничения потребления коммунальных услуг. Акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» разработан специальный антикризисный займ на возмещение затрат на аренду помещений, зарплату сотрудникам или пополнение оборотных средств. Максимальная сумма займа – 1 млн рублей, на срок до 2 лет, без залога. Максимальная процентная ставка по данной программе не превышает 6% годовых, предусмотрена отсрочка платежей по основному долгу.









Организованы «горячие линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» (центр «Мой бизнес») и Тамбовской областной торгово-промышленной палате



Тверская область



субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются:

- микрозаймы (за счет бюджетных средств) на следующих условиях:

на срок до 1 года – по процентной ставке, равной 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора займа;

на срок от 1 года до 3 лет – по процентной ставке, равной ключевой ставке Банка России, действующей на дату заключения договора займа;

- поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, а также по договорам банковской гарантии (для производственных предприятий – до 70% (не более 25 млн рублей).

при налогообложении по схеме "доходы минус расходы" ставки снижаются с 15% до 5%, при схеме "доходы" - с 6% до 2% Приняты решения о снижении в 3 раза стоимости патента для предпринимателей



Правительство Тверской области совместно с Центром «Мой бизнес» запустило социальный флешмоб «Покупай тверское». Вместе с тверскими средствами массовой информации и блогерами публикуется информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.



Томская область



Предусмотрены льготные микрозаймы по ставке от 6% годовых на сумму до 5 млн рублей для закупки сырья, материалов и оборудования, если они являются составной частью предпринимательской деятельности заявителя.

Департаментом инвестиций Томской области производится возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитным договорам в размере 8 % годовых, но не более 2.5 млн.руб. в год (форма поддержки не зависит от размера компании).

Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в объеме до 50 % от затрат, связанных с приобретением и монтажом, но не более 10 % от стоимости оборудования в объеме до 3.0 млн.руб. в год.

Также по линии данных департаментов возможно получение государственной поддержки на возмещение части первоначального (авансового) платежа по лизингу в объеме до 85 %, но не более 3.0 млн.руб. в год, и лизинговых платежей в размере 8 % годовых, но не более 2.5 млн.руб. в год.

Снижена ставка по УСН для налогоплательщиков, работающих по системе «доходы» в приоритетных отраслях;

Снижены до 7.5 % ставка по УСН организациям рыбохозяйственной отрасли; Патентная система налогообложения для 63-х видов предпринимательской деятельности



для предпринимателей в сфере туризма, физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии до 30 апреля 2020 года продлен период взыскания задолженности по налогам и страховым взносам.



Тульская область Предприниматели могут воспользоваться отсрочкой арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и уплатить ее равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, в 2021 году, или на иных условиях по согласованию сторон.

С 1 апреля предпринимателям региона доступен льготный займ 100 тысяч рублей под ставку 1% годовых.

Увеличение отсрочки на выплату процентов с 3 до 6 месяцев заемщикам Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства. Снижение ставки по Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) в два раза с 1 января 2020 года. для кого объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, должны будут платить налог в размере 7 процентов и в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 3 процентов



Снижение налога на имущество в два раза — с 2% до 1%





Тюменская область Для отдельных категорий арендаторов также предусмотрена и отсрочка арендных платежей за период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Арендная плата за этот период может быть внесена арендатором в любое время по его усмотрению. Г

запущена отдельная программа микрофинансирования, которая позволит предпринимателям оперативно получать займы в размере до 2 миллионов рублей под 6 процентов на поддержку текущей деятельности предприятий - на уплату налогов, выплату зарплаты и рефинансирование банковских кредитов. В тех случаях, когда размер микрозайма составит менее 1 миллиона рублей, он будет предоставляться без залога Для предприятий, уплачивающих единый налог на вмененный доход, при расчете дохода будет применяться понижающий коэффициент 0,005. Это максимально снизит размер уплачиваемого налога снижение налоговой ставки с 6 процентов до 1 процента для всех предприятий Для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, изменят методику расчета стоимости патента. В результате за 2020 год она составит 1 рубль. Для тех отраслей, которые наиболее пострадали в сложившейся ситуации, будут применяться дополнительные меры поддержки - полное освобождение от транспортного налога и налога на имущество за текущий год Для тех отраслей, которые наиболее пострадали в сложившейся ситуации, будут применяться дополнительные меры поддержки - полное освобождение от транспортного налога и налога на имущество за текущий год





Ульяновская область Арендные платежи за государственное и муниципальное имущество отменяются на три месяца.

Отсрочки арендных платежей будут распространяться на бизнес, работающий с государственной и муниципальной собственностью.

Муниципалитеты и органы исполнительной власти получат средства из резервного фонда правительства региона – на оперативное погашение долгов перед бизнесом.

200 млн рублей из резервного фонда губернатора пойдут на займы бизнесу под 1 – 3% на оперативные нужды. Эта мера поддержки будет распространяться на предприятия и организации, не попавшие в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей. Вводятся льготы по единому налогу на вменённый доход.





будут предусмотрены льготы (от 50 до 100%) по имущественному налогу для торговых и офисных центров, которые предоставят арендные каникулы и скидки для своих арендаторов.





Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2918381.html

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Челябинская область Отсрочка на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства государственного и муниципального имущества

принято решение о предоставлении льготных займов на сумму до трех миллионов рублей под один процент годовых (ранее - 6%) с отсрочкой первого платежа по основному долгу на шесть месяцев. Для всех предприятий, кто уже получил микрозаймы, условия их представления будут пересмотрены. Снижение ставки по ЕНВД с 15% до 7,5% на 2020 год

Планируемый срок запуска меры поддержки – апрель 2020 г. Снижение ставки налога по УСН категории «доходы» до 1% и 5% категории «доходы-расходы»

Планируемый срок запуска меры поддержки – май 2020 года. "Обнуляется" до одного рубля стоимость патента для индивидуальных предпринимателей.



Будут расширены возможности предоставления государственных гарантий Правительства Челябинской области для получения кредитов для предпринимателей в отраслях, наиболее подверженных падению спроса на производимые ими товары и услуги. Планируемый срок запуска меры поддержки – май 2020 года.

Для тех, кто намерен заключить так называемый "социальный контракт", меры поддержки будут увеличены с 30 до 80 тысяч рублей, что также должно увеличить количество участников программы.



Забайкальский край введен мораторий на оплату аренды регионального и муниципального имущества сроком на 2 месяца

Кредит под 0% доступен исключительно для выплат заработных плат сотрудников. Расчет ведется на основании МРОТ, который действует в регионе. Предусмотрены субсидии на пополнение оборотных средств ресурсоснабжающим предприятиям, субсидии на приобретение оборудования в размере 35% от стоимости при создании более семи рабочих мест.

снижены ставки по упрощенной системе налогообложения - по доходам с 6% до 2%, и по методу оплаты доходы минус расходы с 15% до 5%.

снижение транспортного налога. МСП получает отсрочку по транспортному налогу







Ярославская область



предоставление льготных целевых кредитов по ставке 0% для выплаты заработной платы, отсрочка по существующим кредитам на полгода (кредитные каникулы) для ИП и МСП и расширение программы льготного кредитования под 8,5%. Органам местного самоуправления рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вмененный доход для пострадавших отраслей. из пострадавших отраслей, относящихся к среднему и малому предпринимательству, ставка снижается с 15 до 5%. Для предприятий, работающих по системе налогообложения «доходы минус расходы», ставка снижается в 6 раз – с 6 до 1%.

предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество в 2020 году предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество в 2020 году





г. Москва Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду. Владельцы нестационарных торговых объектов в переходах метро будут платить на 50 процентов меньше по договорам на осуществление торговой деятельности.

Компании, которым не больше 3 лет и которые осуществляют деятельность в приоритетных отраслях, могут рассчитывать на льготные кредиты под 8% годовых на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Размер кредитов, на которые действует льгота, – от 500 тыс. до 15 млн рублей.

Субъекты малого и среднего бизнеса имеют право на субсидии на возмещение следующих затрат. При покупке оборудования за свой счёт компании могут получить компенсацию до 25% от стоимости зарубежного оборудования и до 35% от стоимости российского. Если предприниматели берут кредит, им смогут компенсировать процентную ставку (в пределах ключевой ставки Центробанка), а при кредите на покупку отечественного оборудования процентная ставка увеличивается на 5%. При работе с лизингом бизнесменам вернут до 25% лизинговых платежей при покупке импортного оборудования и до 35% – при покупке отечественного.







Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%.

учреждён грант в размере 10% от выполнения экспортного контрактаэкспортный кешбэк. Его размер будет зависеть от выручки, которую получит компания благодаря продаже своих товаров за границу.

Санкт-Петербург Отсрочка арендных платежей для арендаторов имущества Санкт-Петербурга

Получение льготных кредитов для предпринимателей (в том числе для выплаты зарплат сотрудникам)

Снижение на 2020 год ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (до 5% по объекту налогообложения «доходы - расходы» и до 3% по объекту налогообложения «доходы»)











Еврейская автономная область отсрочка арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками

снижены процентные ставки по микрозаймам, введен мораторий на оплату основного долга и процентов по микрозаймам

Для предпринимателей снизили ставки по налогу на доходы с 5% до 1%, на доходы за вычетом расходов с 15% до 5%



для отдельных категорий снизили налог на имущество до 1%. установлена налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога в размере 3%



Ненецкий автономный округ отсрочка по арендным платежам до конца 2021 года, предоставляемая для всех СМСП, которые арендуют государственное имущество

реструктуризация действующего микрозайма. По её условиям бизнесу предоставляется отсрочка на срок до шести месяцев. Пересмотр графика погашения задолженности рассматривается для каждого предпринимателя в индивидуальном порядке.

пониженные ставки по микрозаймам до 3% для отраслей бизнеса, наиболее пострадавшие от коронавируса. По действующим и вновь выдаваемым микрозаймам пониженная процентная ставка действует до 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года процентная ставка будет на уровне ставки, действующей на момент заключения договора.















Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Предоставление отсрочки по платежам за аренду государственного имущества

Средства направляются для предоставления микрозаймов размером до 5 миллионов рублей и сроком до 5 лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам – от 0,5 ключевой ставки Центрального Банка России

снижение налога для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения до 1 процента



решение о снижении в 2020 году ставки на имущество организаций с 2 % до 0,7 % В Югре до 31 декабря также продлевается отсрочка по внесению платежей за владение или пользование государственным имуществом.



Чукотский автономный округ отсрочка арендных платежей

Малый и средний бизнес в наиболее пострадавших отраслях сможет получить региональные займы под 1 % с отсрочкой платежей до 1 года. Такая возможность будет у предпринимателей в сфере туризма, общепита, гостиничного бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, индустрии развлечений. Также до 6% увеличен размер компенсации по инвестиционным кредитам и кредитам под "северный завоз".











Власти Чукотки увеличили с 500 до 700 тыс. рублей грантовую поддержку начинающих предпринимателей, а для социальных предпринимателей ввели отдельные гранты в размере до 200 тыс. рублей в рамках реализуемых мер поддержки бизнеса

Ямало-Ненецкий автономный округ мораторий аренды





с 5% до 1%

освобождаются от уплаты транспортного налога организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие определенные виды экономической деятельности, связанные с пассажирскими перевозками наземным транспортом.

Денежные выплаты в качестве компенсаций за расходы 2019 года. Финансовая помощь является частью первого пакета региональных мер поддержки предпринимателей, которые сильнее всего пострадали из-за пандемии коронавируса. омпенсация предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе, в сумме до 200 тыс. руб.



Республика Крым субъекты МСП освобождаются от арендной платы в апреле в отношении недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым, за исключением жилых помещений. Работающие предприниматели выплатят только 50% от суммы аренды в апреле. Кроме того, бизнесу предоставляется отсрочка платежей за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года. решение о не начислении пени за просрочку за оплату коммунальных услуг у субъектов хозяйствования. Разработан микрозайм «Скорый» с льготной процентной ставкой 3% с возможностью получения для выплаты зарплаты, погашения арендных и коммунальных платежей. Клиентам Фонда доступна реструктуризация задолженности по уже действующим займам. по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) также снижена ставка Ставка УСН снижена по пострадавшим отраслям с 4% до 2%, доходы минус расходы – с 10% до 5% ставка по ПСН – снижениа в 2 раза Снижена ставка по налогу на имущество и по транспортному налогу на 50% для налогоплательщиков и организаций, которые отнесены к пострадавшим отраслям. Снижена ставка по налогу на имущество и по транспортному налогу на 50% для налогоплательщиков и организаций, которые отнесены к пострадавшим отраслям.



