Главное о коронавирусе на 20 мая: Медведев об обязательной вакцинации, рост продаж «липовых» сертификатов
Прививочные пункты в подростковых клубах
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 20 мая в республике зарегистрировано 21 140 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 080 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли за весь период 483 человека.
- Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов сделал прививку против коронавируса. Также вакцинацию прошла заместитель главы муниципального образования города Ирина Сагидуллина. 50 сотрудников мэрии получили первый компонент препарата.
- В Татарстане нет ни одного случая, когда вакцинация от коронавируса привела к плачевным последствиям, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
- В Татарстане количество вакцинированных перевалило за 300 тысяч человек. Всего в республике привились 302 615 человек, прирост за сутки составил 6 013 человек. Второй компонент вакцины получили 213 956 человек.
Обновленная вакцина
За последние сутки в России выявили 9 232 новых случая коронавируса, выздоровели 9 983 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 974 908 человек, а выздоровевших — до 4 591 770 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 396 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 117 361 человек.
За последние сутки в России проведено более 337 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 498,3 тысячи человек.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер. По его словам, юристам придется дать на это свои ответы. Медведев призвал страны отказаться от практики «вакцинного национализма» и договориться о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. В рамках действующего законодательства меры административного принуждения невозможны.
- Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович также заявила, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство.
- Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил: ему достоверно известно, что затянувшийся процесс регистрации первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Евросоюзе связан с «сигналами из высоких кабинетов» ЕС. Такое поведение в условиях распространения вируса аморально, считает он.
- С начала пандемии коронавируса в России COVID-19 переболели примерно 560 тысяч несовершеннолетних. Из них 112 тысяч детей и подростков нуждаются в контроле за сатурацией.
- Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что коронавирус не может повлиять на онкологию. По его словам, COVID-19 влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией влиять не должен.
- Разработчики вакцин от коронавирусной инфекции в скором времени намерены реализовать обновленный вариант препарата, который будет активен против новых штаммов вируса, рассказала главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова. По ее словам, ученые постараются модифицировать сам вирус.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заразившись коронавирусом, умирают в пять раз чаще пациентов без этих заболеваний, сообщил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Он отметил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют чрезвычайно высокий риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода, чаще нуждаются в госпитализации в стационары, чем люди без этих заболеваний.
ЕС открывает границы для вакцинировавшихся
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 164 914 739 человек, 3 417 982 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 026 739). На второй строчке — Индия (25 772 440), на третьей — Бразилия (15 812 055), на четвертой — Франция (5 978 650), на пятой — Турция (5 151 038). Россия занимает шестое место (4 908 794, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (587 874). За ними следуют Бразилия (441 691), Индия (287 122), Мексика (220 850) и Великобритания (127 956).
- Страны Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Туристы из третьих стран должны быть привиты вакцинами, одобренными в ЕС. На начало мая Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
- Во многих странах растет размах мошенничества, связанного с продажей фальшивых негативных тестов от COVID-19 и сертификатов о вакцинации. По данным американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point, по всему миру действует уже свыше 1,2 тыс. компаний, продающих поддельные свидетельства. Наиболее активно купля-продажа липовых сертификатов идет в США, Великобритании и Германии, встречаются такие «документы» и в русскоязычном интернет-сегменте.
- Шри-Ланка на десять дней — до конца мая — приостанавливает въезд граждан из-за рубежа для контроля ситуации с коронавирусом. Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланке с 23.59 21 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) до 23.59 31 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) с целью контроля ситуации COVID-19 в стране. Въезд транзитных пассажиров разрешен, также разрешен вылет международных рейсов и прилет грузовых и гуманитарных рейсов.
- Исландская музыкальная группа Da i og Gagnamagni приняла решение не выступать вживую на «Евровидении» из-за того, что один из членов музыкального коллектива сдал положительный тест на коронавирус.
- США разрешили хранить вакцину от коронавируса компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Такая мера должна сделать эту вакцину более доступной для применения в отдаленных регионах и для людей, живущих за пределами городов. Ранее размороженные капсулы с неразведенной вакциной можно было хранить в обычном холодильнике до 5 дней. Долговременное хранение вакцины возможно только при минус 70 градусов Цельсия.
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