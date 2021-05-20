Главное о коронавирусе на 20 мая: Медведев об обязательной вакцинации, рост продаж «липовых» сертификатов

Прививочные пункты в подростковых клубах



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 20 мая в республике зарегистрировано 21 140 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 080 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли за весь период 483 человека.

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов сделал прививку против коронавируса. Также вакцинацию прошла заместитель главы муниципального образования города Ирина Сагидуллина. 50 сотрудников мэрии получили первый компонент препарата.



В Татарстане нет ни одного случая, когда вакцинация от коронавируса привела к плачевным последствиям, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В Татарстане количество вакцинированных перевалило за 300 тысяч человек. Всего в республике привились 302 615 человек, прирост за сутки составил 6 013 человек. Второй компонент вакцины получили 213 956 человек.



Фото: Максим Платонов

Обновленная вакцина



За последние сутки в России выявили 9 232 новых случая коронавируса, выздоровели 9 983 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 974 908 человек, а выздоровевших — до 4 591 770 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 396 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 117 361 человек.



За последние сутки в России проведено более 337 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 498,3 тысячи человек.



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер. По его словам, юристам придется дать на это свои ответы. Медведев призвал страны отказаться от практики «вакцинного национализма» и договориться о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. В рамках действующего законодательства меры административного принуждения невозможны.

Фото pharmvestnik.ru

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович также заявила, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил: ему достоверно известно, что затянувшийся процесс регистрации первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Евросоюзе связан с «сигналами из высоких кабинетов» ЕС. Такое поведение в условиях распространения вируса аморально, считает он.

С начала пандемии коронавируса в России COVID-19 переболели примерно 560 тысяч несовершеннолетних. Из них 112 тысяч детей и подростков нуждаются в контроле за сатурацией.



Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что коронавирус не может повлиять на онкологию. По его словам, COVID-19 влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией влиять не должен.

Фото youtube.com

Разработчики вакцин от коронавирусной инфекции в скором времени намерены реализовать обновленный вариант препарата, который будет активен против новых штаммов вируса, рассказала главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова. По ее словам, ученые постараются модифицировать сам вирус.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заразившись коронавирусом, умирают в пять раз чаще пациентов без этих заболеваний, сообщил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Он отметил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют чрезвычайно высокий риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода, чаще нуждаются в госпитализации в стационары, чем люди без этих заболеваний.

ЕС открывает границы для вакцинировавшихся

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 164 914 739 человек, 3 417 982 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 026 739). На второй строчке — Индия (25 772 440), на третьей — Бразилия (15 812 055), на четвертой — Франция (5 978 650), на пятой — Турция (5 151 038). Россия занимает шестое место (4 908 794, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (587 874). За ними следуют Бразилия (441 691), Индия (287 122), Мексика (220 850) и Великобритания (127 956).

Страны Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Туристы из третьих стран должны быть привиты вакцинами, одобренными в ЕС. На начало мая Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Фото: Максим Платонов

Во многих странах растет размах мошенничества, связанного с продажей фальшивых негативных тестов от COVID-19 и сертификатов о вакцинации. По данным американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point, по всему миру действует уже свыше 1,2 тыс. компаний, продающих поддельные свидетельства. Наиболее активно купля-продажа липовых сертификатов идет в США, Великобритании и Германии, встречаются такие «документы» и в русскоязычном интернет-сегменте.

Шри-Ланка на десять дней — до конца мая — приостанавливает въезд граждан из-за рубежа для контроля ситуации с коронавирусом. Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланке с 23.59 21 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) до 23.59 31 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) с целью контроля ситуации COVID-19 в стране. Въезд транзитных пассажиров разрешен, также разрешен вылет международных рейсов и прилет грузовых и гуманитарных рейсов.

Исландская музыкальная группа Da i og Gagnamagni приняла решение не выступать вживую на «Евровидении» из-за того, что один из членов музыкального коллектива сдал положительный тест на коронавирус.

США разрешили хранить вакцину от коронавируса компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Такая мера должна сделать эту вакцину более доступной для применения в отдаленных регионах и для людей, живущих за пределами городов. Ранее размороженные капсулы с неразведенной вакциной можно было хранить в обычном холодильнике до 5 дней. Долговременное хранение вакцины возможно только при минус 70 градусов Цельсия.

Маргарита Головатенко