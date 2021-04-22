Главное о коронавирусе на 22 апреля: отмена женского ЧМ по хоккею в Канаде, 200 млн прививок в США

Фото: Максим Платонов

Хотим как раньше



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Всего на 22 апреля в республике зарегистрировано 20 170 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 263 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Умер за весь период 451 человек.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова напомнила, что не казанский Кремль, а Роспотребнадзор принимает решение о снятии коронавирусных ограничений. Показатели заболеваемости коронавирусом действительно снижаются, «но это не значит, что коронавирус закончился», добавила она. Поэтому пока невозможно говорить о возвращении к прежнему, допандемийному образу жизни.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса: умерли мужчины 1948 и 1973 годов рождения.

Бизнес Татарстана на ограничения в связи с пандемией коронавируса в 2020 году среагировал быстрее российского. «Реальное время» в одном из материалов подробно рассказало, какие отрасли бизнеса в республике пострадали больше всего и как республиканские бизнесмены наращивали прежние обороты.

Фото: Максим Платонов

Прогноз третьей волны

За последние сутки в России выявили 8 996 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 934 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 736 121 человека, а выздоровевших — до 4 361 807 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 397 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 107 103 человека.



За последние сутки в России проведено более 314 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 513,5 тыс. человек.



Глава Сбербанка Герман Греф считает вероятным наступление третьей волны коронавируса в России. По его словам, ни одной стране не удалось избежать наступления третьей волны: «Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск». Он добавил, что сила новой волны зависит от вакцинации и коллективного иммунитета, а обеспечение вакциной в России находится на хорошем уровне.



Вакцину «Спутник Лайт» могут зарегистрировать в мае, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Как ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин, к концу года планируется производить более 30 млн доз в месяц. «Спутник Лайт» будет включен в программу вакцинации после завершения всех необходимых процедур.

В России проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будет восстановлено не позднее 1 июля. Диспансеризация и профосмотры будут организованы с учетом эпидемиологической обстановки, с применением всех необходимых защитных мер. При этом они будут нацелены на максимальный охват.



Фото: Тимур Рахматуллин

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию назвал начало пандемии временем абсолютной неопределенности. Он отметил, что был уверен в успешном преодолении испытаний, которые были вызваны пандемией коронавируса, и подчеркнул, что россияне в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин чувствует себя хорошо после второго укола вакцины от COVID-19.

Хакеры из-за рубежа пытались украсть российские разработки противовирусных вакцин, сообщил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. Он отметил, что данные НКЦКИ за 2020 год свидетельствуют, что большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществлялось из-за рубежа, главным образом, с территорий США, Китая, Германии и Нидерландов.

Межведомственный совет по противодействию распространению COVID-19 сообщил, что в Санкт-Петербурге смертность за неделю снизилась на 20%: за неделю с 12 по 18 апреля скончались от коронавируса 175 человек, что на 21,5% меньше, чем неделей ранее.

Фото flickr.com/photos/sf_press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что при активной вакцинации россиян к осени будет возможно снятие ограничительных мер. При этом спикер полагает, что «ковид никуда не денется, может, перейдет в сезонный», поэтому «расслабляться ни власти, ни граждане не должны».

Поддельная «вакцина» от морщин

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 143 865 299 человек, 3 058 640 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 862 389). На второй строчке — Индия (15 930 774), на третьей — Бразилия (14 122 795), на четвертой — Франция (5 436 229). Россия занимает пятое место (4 673 699, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (569 402). За ними следуют Бразилия (381 475), Мексика (213 597), Индия (184 657) и Великобритания (127 577).



Еврокомиссия намерена начать судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за проблем с поставками обещанных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 странам Европейского союза. ЕК подняла соответствующий вопрос на встрече послов, и в ходе беседы большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании. Суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с Евросоюзом.

Фото expert.ru

Компания Pfizer обнаружила случаи использования своей поддельной вакцины от коронавируса в Мексике и Польше. Власти изъяли упаковки с препаратом, и компания после проведенных исследований выявила подделку. При этом Pfizer заявила, что в Польше под видом вакцины, вероятно, распространялось средство от морщин. В Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек, они не пострадали. Местные власти сообщили, что на упаковках были проставлены неверные сроки годности, а также указаны номера партий, отличные от тех, что поступили в страну.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава организации высоко оценил вклад российской стороны в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам рассмотреть возможность использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Администрация президента Южной Кореи уже рассматривает данные о вакцине «Спутник V», ее побочных эффектах. В то же время полномасштабное рассмотрение использования российской вакцины пока не ведется, и Южная Корея собирается получить более подробные данные и следить за процессом одобрения «Спутник V» в иностранных государствах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

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Соединенные Штаты смогли сделать 200 млн прививок от нового коронавируса в течение первых 100 дней нахождения у власти новой администрации. Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, напомнил, что изначальной целью было в первые 100 дней президентства сделать 100 млн прививок, однако эта цель была достигнута еще в марте. Поэтому цель изменили. 200 млн прививок сделано на 92-й день президентства Байдена.

Женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 6 по 16 мая в Канаде, отменен. Турнир был отменен после отказа властей Канады в проведении матчей на территории провинции Новая Шотландия из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что власти Канады и руководство ИИХФ продолжат переговоры о проведении женского чемпионата мира в 2021 году, чтобы полностью не отменять соревнования.



Маргарита Головатенко