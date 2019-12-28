Какие компании согласились на рабочую субботу ради выходного 31 декабря?

Ряд ведомств работают и в субботу, и во вторник

Сегодня многие татарстанцы вышли на работу, чтобы отдохнуть в канун Нового года. Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов откликнулся на призыв общественности и по результатам первого в своей «блогерской» истории опроса во «ВКонтакте» и в «Инстаграме» объявил 31 декабря выходным днем для республиканских бюджетников. Частным компаниям президент лишь порекомендовал присоединиться к этому решению. «Реальное время» обратилось к представителям татарстанских предприятий и организаций разных форм собственности с вопросом, работают ли их сотрудники сегодня и отдыхают ли накануне Нового года. Примечательно, что ряд ведомств, сочетающих функции федерального и регионального значения, в результате работают и в субботу, и во вторник.

У нас принято ходить на работу в выходные дни

Как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова, в Кабинете министров и в аппарате президента РТ вышло внутреннее постановление, с которым, согласно законодательству, были ознакомлены все сотрудники:



— Согласно этому документу, 28 декабря мы работаем, а 31 декабря у нас выходной день. Последующие дни, как и у всех, будут праздничными и выходными, но составлен жесткий график дежурств, по которому в определенные дни ответственные сотрудники, от заместителя руководителя аппарата президента до руководителей структурных подразделений, будут выходить на работу. Это стандартные дежурства. Кроме того, вчера на планерке президент еще раз обратил внимание руководителей министерств и ведомств на то, чтобы у них были дежурные и ответственные лица уровня заместителей министров в эти праздничные дни, чтобы обеспечить бесперебойную работу в случае каких-либо происшествий. Особенно это касается служб Министерства здравоохранения, правоохранительных органов, чтобы они были готовы работать в случае необходимости.



В отделении Пенсионного фонда России по Татарстану нашему изданию сообщили, что коллектив работает 31 декабря, а 28 декабря у республиканских сотрудников ПФР выходной. А вот в Приволжском управлении Ростехнадзора работают и в субботу, и во вторник. У пожарных и спасателей Татарстана рабочий график выстроен аналогичным образом:



— Руководящий состав МЧС 28 декабря выходит на полный рабочий день, 31 декабря — на неполный рабочий день. Мы традиционно на работе каждый день. У нас принято ходить на работу в выходные дни. Такая практика существует давно, и не только у нас. Это регламентируется приказом, в соответствии с трудовым законодательством, — сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы МЧС Татарстана Андрей Родыгин.



Как правило, отдыхают сегодня сотрудники федеральных ведомств с прямым подчинением Москве, а не республике. Обычно это распространялось и на Казанский федеральный университет, где в дни республиканских праздников чаще учились и работали, нежели отдыхали. Но в этот раз здесь решили иначе:



— В нашем вузе был издан приказ, в соответствии с которым суббота, 28 декабря, была объявлена рабочим днем, а 31 декабря — выходным. Не знаю, как отреагировали студенты и преподаватели, опроса мы не проводили, — сообщил руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев.

Подстраиваемся под клиентов, чтобы им было удобно

Бизнес не привлекали к работе в субботу, но в некоторых компаниях решили последовать общему тренду.

— Выходной мы перенесли, но 31 декабря все равно будет «полурабочим» днем, потому что у нас есть клиенты и за пределами Татарстана. Мы подстраиваемся под клиентов, чтобы им было удобно. Мы гибко подходим к этому вопросу. Те сотрудники, которые могут понадобиться клиентам, будут работать 31 декабря, — сообщил Александр Гуров, руководитель электронной торговой площадки ONLINECONTRACT.

— Наша компания откликнулась на предложение президента и перенесла рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Думаю, это хорошее решение. Потому что 31-го числа люди в предновогодней суете, праздничном настроении. Хорошо, что они проведут этот день дома. Да мне и самому так будет удобнее, — добавил Рустем Гараев, генеральный директор IT-компании Bulgar Promo.

В группе компаний «Технократия» договорились, что суббота останется выходным днем, а 31 декабря отдохнуть смогут те, кто к этому времени закончит все свои текущие задачи. «Весь топ-менеджмент работает 31-го. Мне кажется, чем меньше выходных — тем лучше. У нас их и так очень много» — пояснил нашему корреспонденту управляющий партнер ГК «Технократия» Булат Ганиев.

«31-го все равно никто толком не работает»

В казанском филиале компании «Фридом Финанс» ориентируются на решения головного офиса в Москве:

— Так как у нас представительство федеральной компании, работа которого сильно зависит от центрального офиса, мы приняли решение ничего не переносить. В субботу будем, как обычно, отдыхать, а 31-го выйдем на работу, как жители большинства регионов России, — сообщил директор филиала Марат Сабиров.



Исполнительный директор ООО «Казанские кофейни», партнер «Кавадрат консалтинг», партнер Indever по Республике Татарстан Адель Ягудин отметил, что у него в управлении много разных подразделений, и введение дополнительного выходного зависит от специфики их работы:

— Сотрудникам части из них не повезло, потому что 31-го мы бы и так им предоставили выходной. А теперь им придется в субботу отработать. В других компаниях мы не можем 31 декабря сделать выходным. Например, весь общепит точно будет работать, Indever тоже, потому что в этот день люди приходят подарки покупать, и мы, конечно, не можем закрыть магазины, — отметил Ягудин.

В строительной компании «Унистрой» все же решили последовать общему примеру и перенести выходной день с субботы на вторник.

— Считаю эту инициативу правильной, ведь 31-го все равно никто толком не работает. Люди отмечают праздник на работе, приходят на полдня, а то и вовсе не приходят. И для компании этот день обычно бывает потерян, хотя формально считается рабочим. А при таком сценарии мы получаем полноценный рабочий день в субботу, а перед праздником сотрудники спокойно делают покупки, готовятся к празднику, — заметил заместитель генерального директора строительной компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

В компании «ПентаХаус» сегодня работают лишь отдельные сотрудники, полный рабочий день будет 31 декабря.

— Так как одно из направлений нашей работы — это интернет-магазин, который работает по всей России, 31 декабря у нас в компании рабочий день, как в большинстве регионов страны. В субботу, 28-го, мы работаем в режиме дежурства. В целом по этому вопросу моя позиция такова: если и делать 31 декабря выходным, то сразу по всей стране, а не в отдельных регионах. И не за счет субботы, а за счет сокращения срока январских каникул. Они и так очень длинные и, на мой взгляд, ведут к определенной деградации в обществе. Увеличивать их еще на один день точно не нужно, — считает управляющий собственник компании «ПентаХаус» Евгений Иванов.

— Мы работаем каждый день. У нас выходных практически не бывает: мы работаем и 28-го, и 31-го. Чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. У сотрудников сменный график. И если все отдыхают до 8 января, то мы с 3-го уже работаем, — заявил директор магазина цветов «Ботаника» Ильдар Тимербаев.

