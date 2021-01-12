«Бороться с армией чиновников надо ликвидацией дублирования полномочий»

Как в Татарстане готовятся к очередной кадровой реформе госаппарата, вследствие предыдущих — число должностных полномочий выросло в 2,5 раза

В этом году в правительстве России вновь намерены сокращать армию чиновников, которая уже достигла 2,4 млн человек, то есть в 2,5 раза превышает число служащих в армии и на флоте (около 1 млн чел.). К 1 апреля количество сотрудников федеральных министерств должно сократиться на 5%, а в территориальных органах — на 10%. Так кабмин надеется повысить эффективность работы госаппарата. Впрочем, несмотря на сокращение, бюджет ничего не сэкономит — зарплаты бывших госслужащих пойдут на стимулирование оставшихся. Как подсчитало «Реальное время», на оплату труда этой «армии» уходит до 1 млрд рублей в год (на полное финансовое обеспечение — до 6-8 млрд руб. ежегодно). При этом подобные реформы возникают не впервые, но чаще приводят к обратному эффекту, заметили эксперты.



Как поредеет армия чиновников

В правительстве России в очередной раз решили сократить армию чиновников. Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств — 37 заместителей предполагается сократить.



— Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, — комментировал реформу глава правительства Михаил Мишустин.



— Не может эффективно работать структура, в которой заместитель

руководителя федерального органа исполнительной власти курирует

структурное подразделение, где работает лишь десять человек, — соглашался с ним вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.



Фото: government.ru

К апрелю 2021 года должны быть ликвидированы 74 подразделения, включая те, «где работают лишь десять человек, а курируют их 37 заместителей глав министерств и ведомств». Освободившиеся деньги останутся в фондах оплаты труда и будут перераспределены в пользу оставшихся чиновников.



Численность структурных подразделений в министерствах отныне должна составлять не менее 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее 5, самостоятельного отдела — не менее 10. Для обеспечивающих подразделений ограничение — не более 30% общей численности сотрудников. В итоге штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января начали сокращать на 5%, территориальных органов — на 10%.

Первые «головы» уже полетели. Так, сразу после январских праздников стало известно, что свой пост покинет первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко, с должности замминистра финансов уйдет и экс-глава ПФР Антон Дроздов. А все потому, что в руководстве Минфина у министра больше заместителей, чем положено по новым правилам, их двенадцать, тем более, в Минфине не может быть двух первых замов, и одного из них надо было сокращать или понижать до замглавы. Как говорят в окружении сокращаемых, к понижению высокопоставленные замы готовы не были.

Госаппарат реформируют раз в пять лет



Что интересно, это далеко не первая кадровая реформа госаппарата. Еще в 2004 году функции органов власти предполагалось сократить, а вместе с ними и число сотрудников. Сэкономленные деньги направили на повышение зарплат, но только руководителям. Через пять лет, однако, вновь вернулись к так и нерешенной проблеме.

Это далеко не первая кадровая реформа госаппарата. Еще в 2004 году функции органов власти предполагалось сократить, а вместе с ними и число сотрудников. Фото: stv92.ru

В 2011–2013 годах численность госслужащих планировалось урезать вообще на 20%. Однако в 2016 году Счетная палата сообщила о снижении численности госслужащих на 5,6%, что произошло лишь за счет сотрудников низшего звена, тогда как число «разного рода начальников», наоборот, увеличилось.



В 2019 году разговоры об оптимизации снова вернулись в повестку дня: предполагалось сократить штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, а их территориальных подразделений — на 15%. Мало того, уже в начале 2020 года из-за ухода кабинета министров Дмитрия Медведева и последовавшей ротации чиновников, последние получали, зачастую, «соседние» посты в других ведомствах.

Несмотря на реформы, армия чиновников лишь растет

О том, что реформы если и работают, то со скрипом, говорят сухие цифры статистики, которые изучила аналитическая служба «Реального времени». Так, в госорганах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных госорганах и госорганах субъектов РФ) в 2018 году замещали должности государственной гражданской службы 691,8 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах. В 2019 году численность гражданских служащих на региональном уровне (без центральных аппаратов) составила 688,3 тыс. человек (укомплектованность — 91,6%). Совокупная численность лиц, замещавших должности государственной гражданской службы (гражданские служащие), в госорганах Российской Федерации (федеральных и субъектов РФ) на конец 2019 года составила 727,5 тыс. человек.

При этом, должности что федералов, что регионалов, что муниципалов — даже неукомплектованы на 100%. К примеру, численность гражданских служащих на региональном уровне (без центральных аппаратов) составила в начале 2020 года 688,3 тыс. человек, укомплектованность — 91,6%.

Численность, укомплектованность должностей и среднемесячная зарплата гражданских и муниципальных служащих госорганов РФ, 2019 год

Численность работников на конец 2019 г. Укомплектованность на конец отчетного года, % Среднемесячная заработная плата за 2019 г. тыс. чел. в % к предыдущему году тыс. руб. в % к предыдущему году В государственных органах 727,5 99,3 91,2 60,2 112,9 Российской Федерации - всего из них в органах: 10,5 100 90 103,1 105,1 законодательной власти исполнительной власти 590,8 98,9 90,6 61 112,8 судебной власти и прокуратуры 113,1 100,8 94,5 45,2 116,9 других государственных органах 10,7 100,8 94,6 82 101,7 на региональном уровне - всего 688,3 99,1 91,6 55,7 112,9 из них в органах: 7,7 99,9 93,3 78,4 108,1 законодательной власти исполнительной власти 560 98,7 90,9 57,3 112,7 судебной власти и прокуратуры 110,9 100,8 95 43,7 117,1 других государственных органах 9,2 100,2 95,2 66,2 98,6 в том числе: 523,7 99 90,1 56,6 114,4 в федеральных государственных органах - всего из них в органах: 2,8 100,3 81,9 170,8 101,2 законодательной власти исполнительной власти 424,7 98,5 89,5 56,2 113,8 судебной власти и прокуратуры 92,2 100,9 94 46,3 118,3 других государственных органах 1,6 104,6 91,7 178,3 108,1 на федеральном уровне - всего 39,2 102,4 84,7 140 110,6 из них в органах: 2,8 100,3 81,9 170,8 101,2 законодательной власти исполнительной власти 30,8 102,5 85,8 128,2 111,2 судебной власти и прокуратуры 2,2 100,8 76,4 120,7 111,7 других государственных органах 1,6 104,6 91,7 178,3 108,1 на региональном уровне 2) - всего 484,5 98,7 90,6 49,9 114,6 из них в органах: 393,9 98,2 89,8 50,7 113,7 исполнительной власти судебной власти и прокуратуры 90 100,9 94,6 44,5 118,7 в государственных органах субъектов Российской Федерации - всего 203,8 100,1 94 69,4 109,9 в том числе в органах: 7,7 99,9 93,3 78,4 108,1 законодательной власти исполнительной власти 166,1 100,1 93,6 72,9 110,6 судебной власти 20,9 100,3 96,9 40,2 110,5 других государственных органах 9,2 100,2 95,2 66,2 98,6 В органах 296,1 98,8 95,4 45,5 108 местного самоуправления - всего из них: 7,6 97,6 92,6 53,3 107,5 в представительных органах муниципальных образований в местных администрациях (исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований) 282,1 98,8 95,5 45 108

Если говорить о Татарстане, то в 2018 году насчитывалось 17 818 гражданских служащих, из них в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти было 8 191 тысячи, в органах исполнительной власти самой республики — 4 434, в органах местного самоуправления — 5 193. В 2019 году их стало даже больше, но ненамного — 17 875 чиновников. Для сравнения, лишь число служащих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти снизилось до 8 181 человек, «регионалов» стало больше — 4 452, число «муниципалов» тоже выросло — до 5 242 человек. Иными словами, фактически армия чиновников в Татарстане за один год не сократилась.

Но что еще характернее, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) Федеральной службы госстатистики, занимающихся деятельностью органов госуправления и местного самоуправления в Татарстане заметно больше — их в январе 2019 году насчитывалось 25,6 тысяч человек, и согласно Росстату, численность чиновников в РТ не падает, а растет в последнее время. Так, в январе 2018 года всего было в РТ 24 468,6 чиновников, через год — уже 25 590. То есть, вместо того, чтобы армию чиновников сократить на 5%, ее увеличили на те же 5%.



Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на региональном уровне, 2019 г.

Регион Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Органыисполнительной власти субъектов РФ Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями человек укомплектованность, % человек укомплектованность, % человек укомплектованность, % Российская Федерация 393.904 89,8 166.070 93,6 282.051 95,5 Центральный федеральный округ 96.605 87,7 42.988 92,6 51.123 95 Белгородская область 4.391 91,2 1.124 95,8 3.437 95,7 Брянская область 4.675 93,7 1.087 95,3 1.810 96,9 Владимирская область 3.429 89,2 1.260 93 2.538 93,7 Воронежская область 5.487 90,3 1.649 94,4 3.018 96,4 Ивановская область 2.731 91,3 1.297 95,3 2.166 95,7 Калужская область 3.030 91,5 1.114 96,5 3.228 95,1 Костромская область 2.314 92,4 1.070 93,9 1.732 94,9 Курская область 3.404 89,2 1.119 94,5 3.494 95,5 Липецкая область 2.891 94,1 1.169 92,8 2.623 96,2 Московская область 14.999 86,9 4.934 92,6 6.321 92,3 Орловская область 2.697 91,6 927 93,7 1.882 95,9 Рязанская область 2.958 90,4 1.343 94,5 3.021 94,4 Смоленская область 3.355 91,3 1.284 92,1 2.507 95,7 Тамбовская область 2.935 93,4 997 96,6 3.048 96,2 Тверская область 3.868 90,1 1.257 91,2 2.824 93,5 Тульская область 3.642 89,1 761 99,5 2.070 97,3 Ярославская область 3.686 92 1.516 92,3 3.679 95,8 г. Москва 26.113 81,5 19.080 91 1.725 91,5 Северо-Западный федеральный округ 47.161 88,9 18.110 94,1 22.163 93,9 Республика Карелия 3.172 92,2 905 97,2 1.201 94,4 Республика Коми 3.248 91,6 1.366 96,1 1.630 89,6 Архангельская область 4.111 92,6 1.540 93,6 3.877 94,9 в том числе: Ненецкий авт. округ 214 83,9 441 94,6 87 93,6 Архангельская область без авт. округа 3.897 93,1 1.099 93,1 3.790 95 Вологодская область 3.625 91,5 1.785 93,7 2.416 94,3 Калининградская область 4.380 89,3 906 90,1 2.181 95,6 Ленинградская область 5.167 89,8 1.661 93,7 4.246 95,1 Мурманская область 3.587 90,5 851 91,7 1.607 94 Новгородская область 2.175 89,7 675 96,2 1.560 96,8 Псковская область 3.489 90,3 990 95,6 1.693 93 г. Санкт-Петербург 14.207 84,9 7.431 94,2 1.752 88,2 Южный федеральный округ 41.589 90,3 18.803 93,5 36.509 96,3 Республика Адыгея 1.220 93,2 676 97,4 1.338 98,8 Республика Калмыкия 1.369 92 819 94,5 746 97,5 Республика Крым 4.437 85,6 3.780 91,4 5.040 92,6 Краснодарский край 12.673 91 5.359 94,4 11.300 97,5 Астраханская область 3.063 91,9 1.148 91,3 1.001 95,8 Волгоградская область 6.089 90,7 2.170 96 6.228 95,5 Ростовская область 11.563 90,5 2.829 95,7 10.720 97,4 г. Севастополь 1.175 87,4 2.022 89,4 136 73,1 Северо-Кавказский федеральный округ 20.573 94,2 12.860 97,1 19.162 97,1 Республика Дагестан 4.875 95,2 3.777 98,9 3.870 99,3 Республика Ингушетия 1.237 98,4 1.119 99,6 587 99,7 Кабардино-Балкарская 1.945 96,6 1.185 94,9 1.568 98 Республика Карачаево-Черкесская Республика 1.516 95,4 851 93,9 1.581 97,8 Республика Северная Осетия - Алания 2.156 95 1.387 95,1 1.312 98,1 Чеченская Республика 2.154 97,2 2.357 99,1 3.141 97,9 Ставропольский край 6.690 90,6 2.184 94,4 7.103 95 Приволжский федеральный округ 72.802 90,8 28.177 94 59.660 95,7 Республика Башкортостан 7.983 91,9 3.734 93,7 7.536 97,5 Республика Марий Эл 1.958 90,8 899 96,3 1.584 92,4 Республика Мордовия 2.460 91,2 1.001 96,3 1.978 96,5 Республика Татарстан 8.181 89,5 4.452 94,9 5.242 94,5 Удмуртская Республика 3.690 92,7 1.411 90,7 3.165 95,5 Чувашская Республика 3.112 91,7 988 93,7 2.345 94,8 Пермский край 7.104 88,8 2.465 90,8 6.496 94,3 Кировская область 4.131 93,8 1.635 95,9 4.033 96,5 Нижегородская область 9.018 89,4 3.138 95 7.562 94,9 Оренбургская область 5.293 93,9 1.295 93,7 4.756 97,4 Пензенская область 3.227 91,2 1.194 96,5 2.484 96,7 Самарская область 7.590 91 3.114 94,2 5.737 96,4 Саратовская область 5.767 89,1 1.839 91,4 4.986 95,6 Ульяновская область 3.288 90 1.012 96,3 1.756 95,6 Уральский федеральный округ 31.154 89,7 14.648 95 28.438 95,9 Курганская область 3.051 92,5 915 85,7 2.313 94,5 Свердловская область 10.646 87,2 5.152 97,5 7.065 96,2 Тюменская область 9.602 89,8 6.914 95 12.434 96,9 Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 3.690 90,6 2.766 93,4 6.005 96,3 Ямало-Ненецкий авт. округ 1.656 86,8 1.957 97,2 3.312 97,8 Тюменская область без авт. округов) 4.256 90,2 2.191 95,3 3.117 97,3 Челябинская область 7.855 91,9 1.667 93,2 6.626 94,3 Сибирский федеральный округ 49.938 91,2 18.621 91,8 41.958 95,1 Республика Алтай 1.227 94,7 497 94 574 97,9 Республика Тыва 1.401 96 657 93,5 978 99,6 Республика Хакасия 1.874 96,1 812 94,2 1.246 98,2 Алтайский край 6.494 91,1 2.457 91,6 5.502 94 Красноярский край 9.120 91,9 2.986 94,4 7.526 94,9 Иркутская область 6.920 91 3.272 90,9 6.839 95,4 Кемеровская область 6.302 88,3 2.257 85,9 6.206 95 Новосибирская область 8.176 90,8 2.351 94,8 6.120 94,1 Омская область 4.979 91,9 2.036 90,8 4.386 95,8 Томская область 3.445 90,2 1.296 93 2.581 94,5 Дальневосточный федеральный округ 34.082 89,5 11.863 92,9 23.038 95,3 Республика Бурятия 3.135 93,3 1.169 94 2.132 96,4 Республика Саха (Якутия) 3.327 93,2 1.998 97,3 3.215 98,3 Забайкальский край 4.209 91,4 1.202 89,2 2.684 97,9 Камчатский край 2.132 89,3 623 93,3 1.078 87,3 Приморский край 7.634 88,7 1.531 88,5 4.005 93,7 Хабаровский край 5.509 87,5 1.679 93,6 4.066 96,1 Амурская область 2.893 91,2 1.136 94,6 2.605 95,9 Магаданская область 1.454 83,9 604 92,5 904 88,2 Сахалинская область 2.348 87,2 1.171 95,9 1.442 96 Еврейская авт. область 844 91,4 479 85,1 616 95,2 Чукотский авт. округ 597 82,1 271 91,6 291 93

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в ответ на запрос «Реального времени», заявила, что «в республике системно решается кадровый вопрос, в том числе путем ротации, для того, что бы качественно повысить работу». Однако в настоящий момент никаких документов, которые должны обеспечить исполнение новой кадровой реформы в Татарстане, нет, добавила она.

На зарплаты чиновникам уходит до 1 миллиарда рублей в год



Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в государственных органах РФ в 2019 году составила 60,2 тыс. рублей. Самая высокая зарплата была у гражданских служащих в центральных аппаратах федеральных государственных органов — 140 тыс. рублей. На региональном уровне среднемесячная заработная плата гражданских служащих составила лишь 55,7 тыс. рублей, из нее в федеральных государственных органах — 49,9 тыс. рублей, в государственных органах субъектов Российской Федерации — 69,4 тыс. рублей. А среднемесячная заработная плата муниципальных служащих — была всего 45,5 тыс. рублей.

Если верить последним данным статистики, то в 2020 году зарплаты чиновникам отчасти сократили: так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в органах госуправления и местного самоуправления на региональном уровне по России к 1 ноября составила 53,9 тысячи рублей — при этом, в Татарстане — 45,5 тысячи рублей (годом ранее — 43,4 тыс. Однако сам госаппарат к 1 ноябрю 2020 года «пожрал» из бюджета на свое функционирование — почти 6 млрд рублей (планировалось — что затраты за весь год должны были составить вообще 9 млрд рублей, но, видимо, пандемия и вынужденное социальное дистанцирование сократили расходы чиновников), из них 1 млрд рублей прямо пошел на зарплаты российских чиновников всех уровней. В 2018-2019 годах расходы на чиновников составляли до 7,8 млрд рублей ежегодно.

Зарплата работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне на конец 2019 года

Регион Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих Справочно среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте РФ территориальных органов федеральных органов исполнительной власти органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями рублей в % к 2018 г. рублей в % к 2018 г. рублей в % к 2018 г. рублей в % к 2018 г. Российская Федерация 50.684 113,7 72.901 110,6 45.003 108 53.918 108 Центральный федеральный округ 49.774 114,2 91.704 116,5 43.034 106,9 69.476 108,5 Белгородская область 40.011 111,3 59.379 98,1 42.970 101,9 36.782 108 Брянская область 39.967 108,5 52.100 123,3 35.072 115,2 32.041 107,6 Владимирская область 41.423 108,6 48.608 112,1 38.539 108,9 36.290 108,1 Воронежская область 40.979 117,5 61.218 114,4 43.524 104,2 38.127 107,8 Ивановская область 38.481 113 40.138 105,4 32.952 102,6 30.537 107,8 Калужская область 40.806 110,7 70.225 99,8 42.786 102,8 45.120 107,2 Костромская область 39.491 116,3 38.463 108 29.266 106,9 35.287 112,9 Курская область 40.084 113,3 54.488 113,2 28.615 103,8 34.640 109 Липецкая область 38.930 107,9 61.723 107,2 36.811 100,2 38.592 109 Московская область 54.250 114 75.002 106,6 74.741 114,6 61.369 106,4 Орловская область 38.645 112,3 43.298 114,9 31.884 105,4 31.714 107,7 Рязанская область 38.711 104,3 60.639 124,5 34.515 108,1 38.051 106,3 Смоленская область 38.792 109,5 40.496 103,8 27.684 101 34.219 106 Тамбовская область 36.429 111,8 41.092 107,8 24.759 102,6 31.241 107,4 Тверская область 39.394 112,9 50.795 105,8 42.647 109,1 37.360 108,1 Тульская область 39.777 109,9 67.727 115,7 42.687 104,2 41.462 108,4 Ярославская область 40.317 109,2 54.411 101,3 35.147 103 39.565 106,2 г. Москва 69.374 118,4 135.686 119,9 107.024 114 114.044 108,3 Северо-Западный федеральный округ 55.632 115,3 82.327 108,6 49.776 108 61.091 107 Республика Карелия 62.994 109,5 86.931 129,4 48.025 112,2 47.746 108,8 Республика Коми 66.479 112 62.412 110,9 58.309 106,6 59.274 106 Архангельская область 64.112 107,1 86.011 110,1 46.952 107,4 56.347 107,7 Ненецкий авт. округ 80.632 112,5 126.740 116,3 120.846 106,3 89.656 105,5 Архангельская область без авт. округа 63.246 106,9 69.513 105,6 45.219 107,7 53.122 108 Вологодская область 45.636 109,8 53.898 105,9 39.447 110,4 44.086 108 Калининградская область 43.347 116,5 67.964 112,2 50.237 104,8 42.198 106,4 Ленинградская область 49.163 115 102.348 109,9 59.864 113,9 52.979 106,6 Мурманская область 77.979 111,2 104.767 106 71.109 103,7 67.696 108,1 Новгородская область 39.645 111,1 47.915 101,7 35.597 107,1 37.513 105,7 Псковская область 42.871 112,8 43.757 123,7 19.242 102,4 31.806 108,6 г. Санкт-Петербург 57.579 125,3 94.600 104,2 60.987 103,9 75.140 106,4 Южный федеральный округ 44.464 113,9 55.065 107,2 37.178 106,1 37.904 107,3 Республика Адыгея 38.176 108,5 51.897 143,8 38.750 127,7 32.558 108,2 Республика Калмыкия 38.128 106,1 32.350 111,1 26.227 107 30.128 107,3 Республика Крым 44.096 109,4 55.595 111,9 34.553 105,9 35.148 110,3 Краснодарский край 46.590 117 60.808 106,7 43.911 106,7 40.392 106,8 Астраханская область 39.164 113,4 46.190 105,6 37.723 105,4 38.994 106,8 Волгоградская область 43.443 113,6 52.963 102,9 30.317 105,1 35.570 106,4 Ростовская область 45.168 114,3 57.631 102,2 35.833 102,9 37.750 107,1 г. Севастополь 49.259 109,8 52.786 103,7 41.083 103,5 38.226 109,8 Северо-Кавказский федеральный округ 37.845 108,2 39.031 110 30.722 107 30.966 106,5 Республика Дагестан 35.069 105 35.027 104,3 28.086 104,3 28.262 107,7 Республика Ингушетия 34.924 108,3 28.498 107,9 21.390 102,4 28.581 106,8 Кабардино-Балкарская Республика 36.657 110,8 37.740 117,9 30.883 110,3 29.347 106,4 Карачаево-Черкесская Республика 35.651 109,4 32.135 101,9 23.641 110,1 29.106 105,6 Республика Северная Осетия - Алания 35.116 104,9 31.470 109,5 24.080 105,8 31.052 104,3 Чеченская Республика 40.763 106,8 40.772 106,2 32.154 108,1 29.839 104,8 Ставропольский край 41.296 110,9 57.984 122,6 35.010 106,6 34.051 107 Приволжский федеральный округ 44.104 113,8 55.260 108,8 37.075 107,9 39.003 107,3 Республика Башкортостан 49.443 112,8 62.393 109,3 47.164 111,2 41.796 108 Республика Марий Эл 39.282 113,2 42.326 106,4 27.844 107,7 32.024 106,6 Республика Мордовия 37.167 109,3 43.202 106,3 27.635 102,8 30.400 105,5 Республика Татарстан 47.593 120 61.132 110,2 40.427 104 42.234 106,8 Удмуртская Республика 43.295 106,9 43.908 99,2 33.127 101,3 37.075 106,3 Чувашская Республика 38.910 109,2 43.034 106,7 26.535 105,7 32.110 108,4 Пермский край 49.875 118,4 57.194 109,5 38.541 109,9 42.531 107,2 Кировская область 41.455 108,3 42.728 121 27.919 108,5 32.968 107,3 Нижегородская область 45.609 116,5 60.927 103,4 42.025 105,2 42.936 108 Оренбургская область 45.982 119,7 62.104 103,1 34.025 111,5 38.379 107,8 Пензенская область 37.796 108 46.350 116,1 31.610 106,8 33.735 107,2 Самарская область 42.917 117,8 64.379 112,3 41.355 108,6 41.083 106,8 Саратовская область 38.850 105,2 40.751 106,5 31.844 109,9 33.416 107,4 Ульяновская область 38.800 105,5 52.189 110,1 36.020 105,4 33.770 105,6 Уральский федеральный округ 55.660 115,3 94.957 106,3 71.488 105,9 57.454 106,7 Курганская область 38.898 103,8 47.159 116,4 26.546 109,3 32.723 107,5 Свердловская область 52.565 116,7 70.492 120,8 50.246 115,2 45.483 107,2 Тюменская область 70.154 115,8 127.060 99,3 109.894 103,5 80.644 105,8 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 82.479 114,9 111.804 107,2 106.428 106,3 81.054 105,5 Ямало-Ненецкий авт. Округ 88.343 113,5 191.581 92,8 162.130 100,6 105.785 104,1 Тюменская область без авт. Округов 52.355 121,6 87.092 102,6 60.682 100,5 57.074 107,5 Челябинская область 48.876 117,7 63.141 108,9 38.418 105,1 41.438 106,6 Сибирский федеральный округ 53.632 113,2 60.007 110,6 42.203 112,6 46.278 108,4 Республика Алтай 52.793 112,5 50.444 118,9 37.101 111,7 35.336 107,5 Республика Тыва 60.841 105,5 64.849 105,3 36.301 104,7 40.930 110,2 Республика Хакасия 53.437 108,5 49.728 97,3 43.193 110,8 43.609 105,9 Алтайский край 43.381 110 50.504 119,4 29.094 115,2 32.106 109,6 Красноярский край 59.845 116,5 65.205 114,7 51.578 122,7 55.497 108,6 Иркутская область 62.460 113,4 63.782 109,7 54.200 107,7 52.386 108,6 Кемеровская область 55.306 117,4 58.291 112,5 36.070 122,9 45.046 109,2 Новосибирская область 51.975 113,8 69.124 110,4 36.533 107 45.277 107,9 Омская область 43.402 110,4 52.446 99,4 38.164 107,9 38.715 107,8 Томская область 51.732 108,4 62.588 104,2 48.540 104,4 50.513 106,8 Дальневосточный федеральный округ 67.010 112,2 90.359 106,6 61.856 108,9 63.442 108,6 Республика Бурятия 51.190 117,5 54.564 106 40.161 107,3 43.013 106,9 Республика Саха (Якутия) 78.124 110,1 95.055 99,6 71.647 106,7 77.517 106,2 Забайкальский край 55.931 108,7 55.894 113,3 37.331 103,8 46.530 106,9 Камчатский край 92.125 116,6 125.289 107,8 92.748 108,6 88.104 109,5 Приморский край 64.450 114,2 90.157 116,1 53.220 104,4 53.648 109,1 Хабаровский край 61.686 111,7 108.897 91,3 62.197 103,7 59.015 107,1 Амурская область 57.135 110,6 65.951 122,1 47.242 118,6 55.966 110,8 Магаданская область 92.305 108,7 114.480 109,8 96.746 105,9 101.056 109,8 Сахалинская область 80.020 116,1 123.525 118 116.133 124,4 95.922 111,7 Еврейская автономная область 56.231 110,5 44.347 103,7 45.390 107,8 45.622 107,7 Чукотский авт. округ 108.863 107,5 151.556 119,3 125.856 109,3 109.390 108,4

«Они размножаются»: как вследствие кадровых реформ число полномочий выросло в 2,5 раза

Марат Галеев, депутат Госсовета РТ, член Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству, скептично относится к новой федеральной инициативе, и полагает, что сработала бы только такая реформа, которая была бы направлена на ликвидацию дублирующих друг друга федеральных и региональных полномочий, а не на сокращение штатной численности.

— Есть, скажем, наша структура, министерство — и параллельно существует похожая структура федеральная, контролирующего характера. Если бы их как-то можно было совместить, уже была бы польза и для федералов, и для республики, — предположил Галеев. — И тут надо смотреть шире. Периодически инициативы сокращения аппарата чиновников на 10% появляются, примерно раз в пять лет. Можно посмотреть, каков результат. В 2004-2005 году была затеяна так называемая «административная реформа» на федеральном уровне. Предполагалась трехуровневая система управления. Тогда впервые все государственные полномочия — Дмитрий Козак руководил этой работой — были вычислены, набралось 5,5 тысяч полномочий государственных (только на федеральном уровне!). Так вот сейчас по прошествии трех пятилеток этих государственных полномочий 13,5 тысяч! Они умножились в 2,5 раза! Вот результат той работы, когда каждые пять лет инициировались реформы по сокращению аппарата чиновников на 10%. Они размножаются. Бороться с этим надо не путем сокращения штатной численности, а путем ликвидации многих полномочий, и ликвидацией дублирования полномочий на федеральном и региональном уровнях.



«Даже в советское время такого не было»

Депутат также считает невозможным бороться с раздутым штатом чиновников путем сокращения фонда оплаты их труда, так как это стало бы «противоречить любому законодательству о госслужбе», в крайнем случае пришлось бы менять закон. Единственный продуктивный путь, уверяет Марат Галеев: «убирать многие государственные функции, когда идет речь об «огосударствлении» (ненужном) функций». Тем более, по словам депутата, в советские времена подобной проблемы не существовало:

— На федеральном уровне, как правило, функции контроля. Даже в советское время такого не было. В СССР все осуществлялось в одном ведомстве, общегосударственные и республиканские полномочия. Министерство финансов ТАССР, например, выполняло функции успешно, несмотря на существование параллельного министерства финансов СССР, выделявшего федеральные деньги. Потом все поделили, и возникла проблема неограниченного роста различных полномочий.