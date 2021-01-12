«Бороться с армией чиновников надо ликвидацией дублирования полномочий»
Как в Татарстане готовятся к очередной кадровой реформе госаппарата, вследствие предыдущих — число должностных полномочий выросло в 2,5 раза
В этом году в правительстве России вновь намерены сокращать армию чиновников, которая уже достигла 2,4 млн человек, то есть в 2,5 раза превышает число служащих в армии и на флоте (около 1 млн чел.). К 1 апреля количество сотрудников федеральных министерств должно сократиться на 5%, а в территориальных органах — на 10%. Так кабмин надеется повысить эффективность работы госаппарата. Впрочем, несмотря на сокращение, бюджет ничего не сэкономит — зарплаты бывших госслужащих пойдут на стимулирование оставшихся. Как подсчитало «Реальное время», на оплату труда этой «армии» уходит до 1 млрд рублей в год (на полное финансовое обеспечение — до 6-8 млрд руб. ежегодно). При этом подобные реформы возникают не впервые, но чаще приводят к обратному эффекту, заметили эксперты.
Как поредеет армия чиновников
В правительстве России в очередной раз решили сократить армию чиновников. Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств — 37 заместителей предполагается сократить.
— Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, — комментировал реформу глава правительства Михаил Мишустин.
— Не может эффективно работать структура, в которой заместитель
руководителя федерального органа исполнительной власти курирует
структурное подразделение, где работает лишь десять человек, — соглашался с ним вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
К апрелю 2021 года должны быть ликвидированы 74 подразделения, включая те, «где работают лишь десять человек, а курируют их 37 заместителей глав министерств и ведомств». Освободившиеся деньги останутся в фондах оплаты труда и будут перераспределены в пользу оставшихся чиновников.
Численность структурных подразделений в министерствах отныне должна составлять не менее 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее 5, самостоятельного отдела — не менее 10. Для обеспечивающих подразделений ограничение — не более 30% общей численности сотрудников. В итоге штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января начали сокращать на 5%, территориальных органов — на 10%.
Первые «головы» уже полетели. Так, сразу после январских праздников стало известно, что свой пост покинет первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко, с должности замминистра финансов уйдет и экс-глава ПФР Антон Дроздов. А все потому, что в руководстве Минфина у министра больше заместителей, чем положено по новым правилам, их двенадцать, тем более, в Минфине не может быть двух первых замов, и одного из них надо было сокращать или понижать до замглавы. Как говорят в окружении сокращаемых, к понижению высокопоставленные замы готовы не были.
Госаппарат реформируют раз в пять лет
Что интересно, это далеко не первая кадровая реформа госаппарата. Еще в 2004 году функции органов власти предполагалось сократить, а вместе с ними и число сотрудников. Сэкономленные деньги направили на повышение зарплат, но только руководителям. Через пять лет, однако, вновь вернулись к так и нерешенной проблеме.
В 2011–2013 годах численность госслужащих планировалось урезать вообще на 20%. Однако в 2016 году Счетная палата сообщила о снижении численности госслужащих на 5,6%, что произошло лишь за счет сотрудников низшего звена, тогда как число «разного рода начальников», наоборот, увеличилось.
В 2019 году разговоры об оптимизации снова вернулись в повестку дня: предполагалось сократить штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, а их территориальных подразделений — на 15%. Мало того, уже в начале 2020 года из-за ухода кабинета министров Дмитрия Медведева и последовавшей ротации чиновников, последние получали, зачастую, «соседние» посты в других ведомствах.
Несмотря на реформы, армия чиновников лишь растет
О том, что реформы если и работают, то со скрипом, говорят сухие цифры статистики, которые изучила аналитическая служба «Реального времени». Так, в госорганах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных госорганах и госорганах субъектов РФ) в 2018 году замещали должности государственной гражданской службы 691,8 тыс. человек, или 42,3% от общей численности работников, занятых в этих органах. В 2019 году численность гражданских служащих на региональном уровне (без центральных аппаратов) составила 688,3 тыс. человек (укомплектованность — 91,6%). Совокупная численность лиц, замещавших должности государственной гражданской службы (гражданские служащие), в госорганах Российской Федерации (федеральных и субъектов РФ) на конец 2019 года составила 727,5 тыс. человек.
При этом, должности что федералов, что регионалов, что муниципалов — даже неукомплектованы на 100%. К примеру, численность гражданских служащих на региональном уровне (без центральных аппаратов) составила в начале 2020 года 688,3 тыс. человек, укомплектованность — 91,6%.
|Численность работников на конец 2019 г.
|Укомплектованность на конец отчетного года, %
|Среднемесячная заработная плата за 2019 г.
|тыс. чел.
|в % к предыдущему году
|тыс. руб.
|в % к предыдущему году
|В государственных органах
|727,5
|99,3
|91,2
|60,2
|112,9
|Российской Федерации - всего
|из них в органах:
|10,5
|100
|90
|103,1
|105,1
|законодательной власти
|исполнительной власти
|590,8
|98,9
|90,6
|61
|112,8
|судебной власти и прокуратуры
|113,1
|100,8
|94,5
|45,2
|116,9
|других государственных органах
|10,7
|100,8
|94,6
|82
|101,7
|на региональном уровне - всего
|688,3
|99,1
|91,6
|55,7
|112,9
|из них в органах:
|7,7
|99,9
|93,3
|78,4
|108,1
|законодательной власти
|исполнительной власти
|560
|98,7
|90,9
|57,3
|112,7
|судебной власти и прокуратуры
|110,9
|100,8
|95
|43,7
|117,1
|других государственных органах
|9,2
|100,2
|95,2
|66,2
|98,6
|в том числе:
|523,7
|99
|90,1
|56,6
|114,4
|в федеральных
|государственных органах - всего
|из них в органах:
|2,8
|100,3
|81,9
|170,8
|101,2
|законодательной власти
|исполнительной власти
|424,7
|98,5
|89,5
|56,2
|113,8
|судебной власти и прокуратуры
|92,2
|100,9
|94
|46,3
|118,3
|других государственных органах
|1,6
|104,6
|91,7
|178,3
|108,1
|на федеральном уровне - всего
|39,2
|102,4
|84,7
|140
|110,6
|из них в органах:
|2,8
|100,3
|81,9
|170,8
|101,2
|законодательной власти
|исполнительной власти
|30,8
|102,5
|85,8
|128,2
|111,2
|судебной власти и прокуратуры
|2,2
|100,8
|76,4
|120,7
|111,7
|других государственных органах
|1,6
|104,6
|91,7
|178,3
|108,1
|на региональном уровне 2) - всего
|484,5
|98,7
|90,6
|49,9
|114,6
|из них в органах:
|393,9
|98,2
|89,8
|50,7
|113,7
|исполнительной власти
|судебной власти и прокуратуры
|90
|100,9
|94,6
|44,5
|118,7
|в государственных органах субъектов Российской Федерации - всего
|203,8
|100,1
|94
|69,4
|109,9
|в том числе в органах:
|7,7
|99,9
|93,3
|78,4
|108,1
|законодательной власти
|исполнительной власти
|166,1
|100,1
|93,6
|72,9
|110,6
|судебной власти
|20,9
|100,3
|96,9
|40,2
|110,5
|других государственных органах
|9,2
|100,2
|95,2
|66,2
|98,6
|В органах
|296,1
|98,8
|95,4
|45,5
|108
|местного самоуправления - всего
|из них:
|7,6
|97,6
|92,6
|53,3
|107,5
|в представительных органах муниципальных образований
|в местных администрациях (исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований)
|282,1
|98,8
|95,5
|45
|108
Если говорить о Татарстане, то в 2018 году насчитывалось 17 818 гражданских служащих, из них в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти было 8 191 тысячи, в органах исполнительной власти самой республики — 4 434, в органах местного самоуправления — 5 193. В 2019 году их стало даже больше, но ненамного — 17 875 чиновников. Для сравнения, лишь число служащих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти снизилось до 8 181 человек, «регионалов» стало больше — 4 452, число «муниципалов» тоже выросло — до 5 242 человек. Иными словами, фактически армия чиновников в Татарстане за один год не сократилась.
Но что еще характернее, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) Федеральной службы госстатистики, занимающихся деятельностью органов госуправления и местного самоуправления в Татарстане заметно больше — их в январе 2019 году насчитывалось 25,6 тысяч человек, и согласно Росстату, численность чиновников в РТ не падает, а растет в последнее время. Так, в январе 2018 года всего было в РТ 24 468,6 чиновников, через год — уже 25 590. То есть, вместо того, чтобы армию чиновников сократить на 5%, ее увеличили на те же 5%.
|Регион
|Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
|Органыисполнительной власти субъектов РФ
|Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
|человек
|укомплектованность, %
|человек
|укомплектованность, %
|человек
|укомплектованность, %
|Российская Федерация
|393.904
|89,8
|166.070
|93,6
|282.051
|95,5
|Центральный федеральный округ
|96.605
|87,7
|42.988
|92,6
|51.123
|95
|Белгородская область
|4.391
|91,2
|1.124
|95,8
|3.437
|95,7
|Брянская область
|4.675
|93,7
|1.087
|95,3
|1.810
|96,9
|Владимирская область
|3.429
|89,2
|1.260
|93
|2.538
|93,7
|Воронежская область
|5.487
|90,3
|1.649
|94,4
|3.018
|96,4
|Ивановская область
|2.731
|91,3
|1.297
|95,3
|2.166
|95,7
|Калужская область
|3.030
|91,5
|1.114
|96,5
|3.228
|95,1
|Костромская область
|2.314
|92,4
|1.070
|93,9
|1.732
|94,9
|Курская область
|3.404
|89,2
|1.119
|94,5
|3.494
|95,5
|Липецкая область
|2.891
|94,1
|1.169
|92,8
|2.623
|96,2
|Московская область
|14.999
|86,9
|4.934
|92,6
|6.321
|92,3
|Орловская область
|2.697
|91,6
|927
|93,7
|1.882
|95,9
|Рязанская область
|2.958
|90,4
|1.343
|94,5
|3.021
|94,4
|Смоленская область
|3.355
|91,3
|1.284
|92,1
|2.507
|95,7
|Тамбовская область
|2.935
|93,4
|997
|96,6
|3.048
|96,2
|Тверская область
|3.868
|90,1
|1.257
|91,2
|2.824
|93,5
|Тульская область
|3.642
|89,1
|761
|99,5
|2.070
|97,3
|Ярославская область
|3.686
|92
|1.516
|92,3
|3.679
|95,8
|г. Москва
|26.113
|81,5
|19.080
|91
|1.725
|91,5
|Северо-Западный федеральный округ
|47.161
|88,9
|18.110
|94,1
|22.163
|93,9
|Республика Карелия
|3.172
|92,2
|905
|97,2
|1.201
|94,4
|Республика Коми
|3.248
|91,6
|1.366
|96,1
|1.630
|89,6
|Архангельская область
|4.111
|92,6
|1.540
|93,6
|3.877
|94,9
|в том числе:
|Ненецкий авт. округ
|214
|83,9
|441
|94,6
|87
|93,6
|Архангельская область без авт. округа
|3.897
|93,1
|1.099
|93,1
|3.790
|95
|Вологодская область
|3.625
|91,5
|1.785
|93,7
|2.416
|94,3
|Калининградская область
|4.380
|89,3
|906
|90,1
|2.181
|95,6
|Ленинградская область
|5.167
|89,8
|1.661
|93,7
|4.246
|95,1
|Мурманская область
|3.587
|90,5
|851
|91,7
|1.607
|94
|Новгородская область
|2.175
|89,7
|675
|96,2
|1.560
|96,8
|Псковская область
|3.489
|90,3
|990
|95,6
|1.693
|93
|г. Санкт-Петербург
|14.207
|84,9
|7.431
|94,2
|1.752
|88,2
|Южный федеральный округ
|41.589
|90,3
|18.803
|93,5
|36.509
|96,3
|Республика Адыгея
|1.220
|93,2
|676
|97,4
|1.338
|98,8
|Республика Калмыкия
|1.369
|92
|819
|94,5
|746
|97,5
|Республика Крым
|4.437
|85,6
|3.780
|91,4
|5.040
|92,6
|Краснодарский край
|12.673
|91
|5.359
|94,4
|11.300
|97,5
|Астраханская область
|3.063
|91,9
|1.148
|91,3
|1.001
|95,8
|Волгоградская область
|6.089
|90,7
|2.170
|96
|6.228
|95,5
|Ростовская область
|11.563
|90,5
|2.829
|95,7
|10.720
|97,4
|г. Севастополь
|1.175
|87,4
|2.022
|89,4
|136
|73,1
|Северо-Кавказский федеральный округ
|20.573
|94,2
|12.860
|97,1
|19.162
|97,1
|Республика Дагестан
|4.875
|95,2
|3.777
|98,9
|3.870
|99,3
|Республика Ингушетия
|1.237
|98,4
|1.119
|99,6
|587
|99,7
|Кабардино-Балкарская
|1.945
|96,6
|1.185
|94,9
|1.568
|98
|Республика
|Карачаево-Черкесская Республика
|1.516
|95,4
|851
|93,9
|1.581
|97,8
|Республика Северная Осетия - Алания
|2.156
|95
|1.387
|95,1
|1.312
|98,1
|Чеченская Республика
|2.154
|97,2
|2.357
|99,1
|3.141
|97,9
|Ставропольский край
|6.690
|90,6
|2.184
|94,4
|7.103
|95
|Приволжский федеральный округ
|72.802
|90,8
|28.177
|94
|59.660
|95,7
|Республика Башкортостан
|7.983
|91,9
|3.734
|93,7
|7.536
|97,5
|Республика Марий Эл
|1.958
|90,8
|899
|96,3
|1.584
|92,4
|Республика Мордовия
|2.460
|91,2
|1.001
|96,3
|1.978
|96,5
|Республика Татарстан
|8.181
|89,5
|4.452
|94,9
|5.242
|94,5
|Удмуртская Республика
|3.690
|92,7
|1.411
|90,7
|3.165
|95,5
|Чувашская Республика
|3.112
|91,7
|988
|93,7
|2.345
|94,8
|Пермский край
|7.104
|88,8
|2.465
|90,8
|6.496
|94,3
|Кировская область
|4.131
|93,8
|1.635
|95,9
|4.033
|96,5
|Нижегородская область
|9.018
|89,4
|3.138
|95
|7.562
|94,9
|Оренбургская область
|5.293
|93,9
|1.295
|93,7
|4.756
|97,4
|Пензенская область
|3.227
|91,2
|1.194
|96,5
|2.484
|96,7
|Самарская область
|7.590
|91
|3.114
|94,2
|5.737
|96,4
|Саратовская область
|5.767
|89,1
|1.839
|91,4
|4.986
|95,6
|Ульяновская область
|3.288
|90
|1.012
|96,3
|1.756
|95,6
|Уральский федеральный округ
|31.154
|89,7
|14.648
|95
|28.438
|95,9
|Курганская область
|3.051
|92,5
|915
|85,7
|2.313
|94,5
|Свердловская область
|10.646
|87,2
|5.152
|97,5
|7.065
|96,2
|Тюменская область
|9.602
|89,8
|6.914
|95
|12.434
|96,9
|Ханты-Мансийский авт. округ-Югра
|3.690
|90,6
|2.766
|93,4
|6.005
|96,3
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|1.656
|86,8
|1.957
|97,2
|3.312
|97,8
|Тюменская область без авт. округов)
|4.256
|90,2
|2.191
|95,3
|3.117
|97,3
|Челябинская область
|7.855
|91,9
|1.667
|93,2
|6.626
|94,3
|Сибирский федеральный округ
|49.938
|91,2
|18.621
|91,8
|41.958
|95,1
|Республика Алтай
|1.227
|94,7
|497
|94
|574
|97,9
|Республика Тыва
|1.401
|96
|657
|93,5
|978
|99,6
|Республика Хакасия
|1.874
|96,1
|812
|94,2
|1.246
|98,2
|Алтайский край
|6.494
|91,1
|2.457
|91,6
|5.502
|94
|Красноярский край
|9.120
|91,9
|2.986
|94,4
|7.526
|94,9
|Иркутская область
|6.920
|91
|3.272
|90,9
|6.839
|95,4
|Кемеровская область
|6.302
|88,3
|2.257
|85,9
|6.206
|95
|Новосибирская область
|8.176
|90,8
|2.351
|94,8
|6.120
|94,1
|Омская область
|4.979
|91,9
|2.036
|90,8
|4.386
|95,8
|Томская область
|3.445
|90,2
|1.296
|93
|2.581
|94,5
|Дальневосточный федеральный округ
|34.082
|89,5
|11.863
|92,9
|23.038
|95,3
|Республика Бурятия
|3.135
|93,3
|1.169
|94
|2.132
|96,4
|Республика Саха (Якутия)
|3.327
|93,2
|1.998
|97,3
|3.215
|98,3
|Забайкальский край
|4.209
|91,4
|1.202
|89,2
|2.684
|97,9
|Камчатский край
|2.132
|89,3
|623
|93,3
|1.078
|87,3
|Приморский край
|7.634
|88,7
|1.531
|88,5
|4.005
|93,7
|Хабаровский край
|5.509
|87,5
|1.679
|93,6
|4.066
|96,1
|Амурская область
|2.893
|91,2
|1.136
|94,6
|2.605
|95,9
|Магаданская область
|1.454
|83,9
|604
|92,5
|904
|88,2
|Сахалинская область
|2.348
|87,2
|1.171
|95,9
|1.442
|96
|Еврейская авт. область
|844
|91,4
|479
|85,1
|616
|95,2
|Чукотский авт. округ
|597
|82,1
|271
|91,6
|291
|93
На зарплаты чиновникам уходит до 1 миллиарда рублей в год
Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в государственных органах РФ в 2019 году составила 60,2 тыс. рублей. Самая высокая зарплата была у гражданских служащих в центральных аппаратах федеральных государственных органов — 140 тыс. рублей. На региональном уровне среднемесячная заработная плата гражданских служащих составила лишь 55,7 тыс. рублей, из нее в федеральных государственных органах — 49,9 тыс. рублей, в государственных органах субъектов Российской Федерации — 69,4 тыс. рублей. А среднемесячная заработная плата муниципальных служащих — была всего 45,5 тыс. рублей.
Если верить последним данным статистики, то в 2020 году зарплаты чиновникам отчасти сократили: так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в органах госуправления и местного самоуправления на региональном уровне по России к 1 ноября составила 53,9 тысячи рублей — при этом, в Татарстане — 45,5 тысячи рублей (годом ранее — 43,4 тыс. Однако сам госаппарат к 1 ноябрю 2020 года «пожрал» из бюджета на свое функционирование — почти 6 млрд рублей (планировалось — что затраты за весь год должны были составить вообще 9 млрд рублей, но, видимо, пандемия и вынужденное социальное дистанцирование сократили расходы чиновников), из них 1 млрд рублей прямо пошел на зарплаты российских чиновников всех уровней. В 2018-2019 годах расходы на чиновников составляли до 7,8 млрд рублей ежегодно.
|Регион
|Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих
|Справочно среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте РФ
|территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
|органов исполнительной власти субъектов РФ
|органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
|рублей
|в % к 2018 г.
|рублей
|в % к 2018 г.
|рублей
|в % к 2018 г.
|рублей
|в % к 2018 г.
|Российская Федерация
|50.684
|113,7
|72.901
|110,6
|45.003
|108
|53.918
|108
|Центральный федеральный округ
|49.774
|114,2
|91.704
|116,5
|43.034
|106,9
|69.476
|108,5
|Белгородская область
|40.011
|111,3
|59.379
|98,1
|42.970
|101,9
|36.782
|108
|Брянская область
|39.967
|108,5
|52.100
|123,3
|35.072
|115,2
|32.041
|107,6
|Владимирская область
|41.423
|108,6
|48.608
|112,1
|38.539
|108,9
|36.290
|108,1
|Воронежская область
|40.979
|117,5
|61.218
|114,4
|43.524
|104,2
|38.127
|107,8
|Ивановская область
|38.481
|113
|40.138
|105,4
|32.952
|102,6
|30.537
|107,8
|Калужская область
|40.806
|110,7
|70.225
|99,8
|42.786
|102,8
|45.120
|107,2
|Костромская область
|39.491
|116,3
|38.463
|108
|29.266
|106,9
|35.287
|112,9
|Курская область
|40.084
|113,3
|54.488
|113,2
|28.615
|103,8
|34.640
|109
|Липецкая область
|38.930
|107,9
|61.723
|107,2
|36.811
|100,2
|38.592
|109
|Московская область
|54.250
|114
|75.002
|106,6
|74.741
|114,6
|61.369
|106,4
|Орловская область
|38.645
|112,3
|43.298
|114,9
|31.884
|105,4
|31.714
|107,7
|Рязанская область
|38.711
|104,3
|60.639
|124,5
|34.515
|108,1
|38.051
|106,3
|Смоленская область
|38.792
|109,5
|40.496
|103,8
|27.684
|101
|34.219
|106
|Тамбовская область
|36.429
|111,8
|41.092
|107,8
|24.759
|102,6
|31.241
|107,4
|Тверская область
|39.394
|112,9
|50.795
|105,8
|42.647
|109,1
|37.360
|108,1
|Тульская область
|39.777
|109,9
|67.727
|115,7
|42.687
|104,2
|41.462
|108,4
|Ярославская область
|40.317
|109,2
|54.411
|101,3
|35.147
|103
|39.565
|106,2
|г. Москва
|69.374
|118,4
|135.686
|119,9
|107.024
|114
|114.044
|108,3
|Северо-Западный федеральный округ
|55.632
|115,3
|82.327
|108,6
|49.776
|108
|61.091
|107
|Республика Карелия
|62.994
|109,5
|86.931
|129,4
|48.025
|112,2
|47.746
|108,8
|Республика Коми
|66.479
|112
|62.412
|110,9
|58.309
|106,6
|59.274
|106
|Архангельская область
|64.112
|107,1
|86.011
|110,1
|46.952
|107,4
|56.347
|107,7
|Ненецкий авт. округ
|80.632
|112,5
|126.740
|116,3
|120.846
|106,3
|89.656
|105,5
|Архангельская область без авт. округа
|63.246
|106,9
|69.513
|105,6
|45.219
|107,7
|53.122
|108
|Вологодская область
|45.636
|109,8
|53.898
|105,9
|39.447
|110,4
|44.086
|108
|Калининградская область
|43.347
|116,5
|67.964
|112,2
|50.237
|104,8
|42.198
|106,4
|Ленинградская область
|49.163
|115
|102.348
|109,9
|59.864
|113,9
|52.979
|106,6
|Мурманская область
|77.979
|111,2
|104.767
|106
|71.109
|103,7
|67.696
|108,1
|Новгородская область
|39.645
|111,1
|47.915
|101,7
|35.597
|107,1
|37.513
|105,7
|Псковская область
|42.871
|112,8
|43.757
|123,7
|19.242
|102,4
|31.806
|108,6
|г. Санкт-Петербург
|57.579
|125,3
|94.600
|104,2
|60.987
|103,9
|75.140
|106,4
|Южный федеральный округ
|44.464
|113,9
|55.065
|107,2
|37.178
|106,1
|37.904
|107,3
|Республика Адыгея
|38.176
|108,5
|51.897
|143,8
|38.750
|127,7
|32.558
|108,2
|Республика Калмыкия
|38.128
|106,1
|32.350
|111,1
|26.227
|107
|30.128
|107,3
|Республика Крым
|44.096
|109,4
|55.595
|111,9
|34.553
|105,9
|35.148
|110,3
|Краснодарский край
|46.590
|117
|60.808
|106,7
|43.911
|106,7
|40.392
|106,8
|Астраханская область
|39.164
|113,4
|46.190
|105,6
|37.723
|105,4
|38.994
|106,8
|Волгоградская область
|43.443
|113,6
|52.963
|102,9
|30.317
|105,1
|35.570
|106,4
|Ростовская область
|45.168
|114,3
|57.631
|102,2
|35.833
|102,9
|37.750
|107,1
|г. Севастополь
|49.259
|109,8
|52.786
|103,7
|41.083
|103,5
|38.226
|109,8
|Северо-Кавказский федеральный округ
|37.845
|108,2
|39.031
|110
|30.722
|107
|30.966
|106,5
|Республика Дагестан
|35.069
|105
|35.027
|104,3
|28.086
|104,3
|28.262
|107,7
|Республика Ингушетия
|34.924
|108,3
|28.498
|107,9
|21.390
|102,4
|28.581
|106,8
|Кабардино-Балкарская Республика
|36.657
|110,8
|37.740
|117,9
|30.883
|110,3
|29.347
|106,4
|Карачаево-Черкесская Республика
|35.651
|109,4
|32.135
|101,9
|23.641
|110,1
|29.106
|105,6
|Республика Северная Осетия - Алания
|35.116
|104,9
|31.470
|109,5
|24.080
|105,8
|31.052
|104,3
|Чеченская Республика
|40.763
|106,8
|40.772
|106,2
|32.154
|108,1
|29.839
|104,8
|Ставропольский край
|41.296
|110,9
|57.984
|122,6
|35.010
|106,6
|34.051
|107
|Приволжский федеральный округ
|44.104
|113,8
|55.260
|108,8
|37.075
|107,9
|39.003
|107,3
|Республика Башкортостан
|49.443
|112,8
|62.393
|109,3
|47.164
|111,2
|41.796
|108
|Республика Марий Эл
|39.282
|113,2
|42.326
|106,4
|27.844
|107,7
|32.024
|106,6
|Республика Мордовия
|37.167
|109,3
|43.202
|106,3
|27.635
|102,8
|30.400
|105,5
|Республика Татарстан
|47.593
|120
|61.132
|110,2
|40.427
|104
|42.234
|106,8
|Удмуртская Республика
|43.295
|106,9
|43.908
|99,2
|33.127
|101,3
|37.075
|106,3
|Чувашская Республика
|38.910
|109,2
|43.034
|106,7
|26.535
|105,7
|32.110
|108,4
|Пермский край
|49.875
|118,4
|57.194
|109,5
|38.541
|109,9
|42.531
|107,2
|Кировская область
|41.455
|108,3
|42.728
|121
|27.919
|108,5
|32.968
|107,3
|Нижегородская область
|45.609
|116,5
|60.927
|103,4
|42.025
|105,2
|42.936
|108
|Оренбургская область
|45.982
|119,7
|62.104
|103,1
|34.025
|111,5
|38.379
|107,8
|Пензенская область
|37.796
|108
|46.350
|116,1
|31.610
|106,8
|33.735
|107,2
|Самарская область
|42.917
|117,8
|64.379
|112,3
|41.355
|108,6
|41.083
|106,8
|Саратовская область
|38.850
|105,2
|40.751
|106,5
|31.844
|109,9
|33.416
|107,4
|Ульяновская область
|38.800
|105,5
|52.189
|110,1
|36.020
|105,4
|33.770
|105,6
|Уральский федеральный округ
|55.660
|115,3
|94.957
|106,3
|71.488
|105,9
|57.454
|106,7
|Курганская область
|38.898
|103,8
|47.159
|116,4
|26.546
|109,3
|32.723
|107,5
|Свердловская область
|52.565
|116,7
|70.492
|120,8
|50.246
|115,2
|45.483
|107,2
|Тюменская область
|70.154
|115,8
|127.060
|99,3
|109.894
|103,5
|80.644
|105,8
|Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
|82.479
|114,9
|111.804
|107,2
|106.428
|106,3
|81.054
|105,5
|Ямало-Ненецкий авт. Округ
|88.343
|113,5
|191.581
|92,8
|162.130
|100,6
|105.785
|104,1
|Тюменская область без авт. Округов
|52.355
|121,6
|87.092
|102,6
|60.682
|100,5
|57.074
|107,5
|Челябинская область
|48.876
|117,7
|63.141
|108,9
|38.418
|105,1
|41.438
|106,6
|Сибирский федеральный округ
|53.632
|113,2
|60.007
|110,6
|42.203
|112,6
|46.278
|108,4
|Республика Алтай
|52.793
|112,5
|50.444
|118,9
|37.101
|111,7
|35.336
|107,5
|Республика Тыва
|60.841
|105,5
|64.849
|105,3
|36.301
|104,7
|40.930
|110,2
|Республика Хакасия
|53.437
|108,5
|49.728
|97,3
|43.193
|110,8
|43.609
|105,9
|Алтайский край
|43.381
|110
|50.504
|119,4
|29.094
|115,2
|32.106
|109,6
|Красноярский край
|59.845
|116,5
|65.205
|114,7
|51.578
|122,7
|55.497
|108,6
|Иркутская область
|62.460
|113,4
|63.782
|109,7
|54.200
|107,7
|52.386
|108,6
|Кемеровская область
|55.306
|117,4
|58.291
|112,5
|36.070
|122,9
|45.046
|109,2
|Новосибирская область
|51.975
|113,8
|69.124
|110,4
|36.533
|107
|45.277
|107,9
|Омская область
|43.402
|110,4
|52.446
|99,4
|38.164
|107,9
|38.715
|107,8
|Томская область
|51.732
|108,4
|62.588
|104,2
|48.540
|104,4
|50.513
|106,8
|Дальневосточный федеральный округ
|67.010
|112,2
|90.359
|106,6
|61.856
|108,9
|63.442
|108,6
|Республика Бурятия
|51.190
|117,5
|54.564
|106
|40.161
|107,3
|43.013
|106,9
|Республика Саха (Якутия)
|78.124
|110,1
|95.055
|99,6
|71.647
|106,7
|77.517
|106,2
|Забайкальский край
|55.931
|108,7
|55.894
|113,3
|37.331
|103,8
|46.530
|106,9
|Камчатский край
|92.125
|116,6
|125.289
|107,8
|92.748
|108,6
|88.104
|109,5
|Приморский край
|64.450
|114,2
|90.157
|116,1
|53.220
|104,4
|53.648
|109,1
|Хабаровский край
|61.686
|111,7
|108.897
|91,3
|62.197
|103,7
|59.015
|107,1
|Амурская область
|57.135
|110,6
|65.951
|122,1
|47.242
|118,6
|55.966
|110,8
|Магаданская область
|92.305
|108,7
|114.480
|109,8
|96.746
|105,9
|101.056
|109,8
|Сахалинская область
|80.020
|116,1
|123.525
|118
|116.133
|124,4
|95.922
|111,7
|Еврейская автономная область
|56.231
|110,5
|44.347
|103,7
|45.390
|107,8
|45.622
|107,7
|Чукотский авт. округ
|108.863
|107,5
|151.556
|119,3
|125.856
|109,3
|109.390
|108,4
«Они размножаются»: как вследствие кадровых реформ число полномочий выросло в 2,5 раза
— Есть, скажем, наша структура, министерство — и параллельно существует похожая структура федеральная, контролирующего характера. Если бы их как-то можно было совместить, уже была бы польза и для федералов, и для республики, — предположил Галеев. — И тут надо смотреть шире. Периодически инициативы сокращения аппарата чиновников на 10% появляются, примерно раз в пять лет. Можно посмотреть, каков результат. В 2004-2005 году была затеяна так называемая «административная реформа» на федеральном уровне. Предполагалась трехуровневая система управления. Тогда впервые все государственные полномочия — Дмитрий Козак руководил этой работой — были вычислены, набралось 5,5 тысяч полномочий государственных (только на федеральном уровне!). Так вот сейчас по прошествии трех пятилеток этих государственных полномочий 13,5 тысяч! Они умножились в 2,5 раза! Вот результат той работы, когда каждые пять лет инициировались реформы по сокращению аппарата чиновников на 10%. Они размножаются. Бороться с этим надо не путем сокращения штатной численности, а путем ликвидации многих полномочий, и ликвидацией дублирования полномочий на федеральном и региональном уровнях.
«Даже в советское время такого не было»
Депутат также считает невозможным бороться с раздутым штатом чиновников путем сокращения фонда оплаты их труда, так как это стало бы «противоречить любому законодательству о госслужбе», в крайнем случае пришлось бы менять закон. Единственный продуктивный путь, уверяет Марат Галеев: «убирать многие государственные функции, когда идет речь об «огосударствлении» (ненужном) функций». Тем более, по словам депутата, в советские времена подобной проблемы не существовало:
— На федеральном уровне, как правило, функции контроля. Даже в советское время такого не было. В СССР все осуществлялось в одном ведомстве, общегосударственные и республиканские полномочия. Министерство финансов ТАССР, например, выполняло функции успешно, несмотря на существование параллельного министерства финансов СССР, выделявшего федеральные деньги. Потом все поделили, и возникла проблема неограниченного роста различных полномочий.
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