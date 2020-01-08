Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 9-я
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Ирек Зиннуров депутат Госдумы РФ
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- Для России это, наверное, Олимпиада в Сочи. А для Татарстана — Универсиада. Потому что она дала реальный толчок во всех областях развития не только Татарстана, но и России. За нее мы боролись, нам надо было выполнить множество условий, чтобы ее нам отдали.
- Если смотреть глобально, то это, наверное, все-таки социальные вопросы. Уже идет поступательное движение в сторону их решения, и в Татарстане уже созданы некоторые условия: Казань — лучший город России для комфортной жизни. Надо сделать так, чтобы по всей России было, как у нас. Масштабировать успешный опыт Татарстана на все регионы, потому что жителю России должно быть комфортно, где бы он ни жил. И я, как патриот своего региона, считаю, что мы просто обязаны делиться своим опытом! И это — главная задача, которая будет стоять перед нами в 2020-е годы.
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Вячеслав Зубарев генеральный директор группы компаний ТТС
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- Каких-то рубежных и знаковых событий я припомнить не могу. Да и знаете — и слава Богу! Потому что запоминаются обычно негативные вещи. Зато явно просматривается основная тенденция десятилетия. Это ускорение времени, уход в «цифру», в интернет, налаживание прямых коммуникаций в сетях. Мир становится все мобильнее. Это было последнее десятилетие, когда мы жили офлайн. Сейчас мы уже настолько привыкли к режиму онлайн, что по-другому свое существование не представляем.
- Вызов грядущего десятилетия — глобальное соревнование. Мы не должны отставать от остальных стран мира. Мы их собирались догонять по производительности труда — и это надо делать. Надо больше концентрироваться на своей стране и на ее развитии, и это наша задача.
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Лилия Галимова пресс-секретарь президента Татарстана
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- Во-первых, это принцип преемственности власти, который ярко продемонстрировал Татарстан. На основе продолжения добрых традиций строится новый Татарстан.
Второе — это, безусловно, те спортивные мероприятия, которые у нас случились. Это Универсиада, которая дала нам огромный толчок. Без нее у нас бы не было того запала, на котором мы потом блестяще провели остальные международные события крупнейшего масштаба. Она нас всех абсолютно обновила! Мне посчастливилось видеть, как это все происходило: нам сначала показывали просто макеты того, что будет построено в чистом поле — и мы, журналисты, сами в это не верили тогда! Очень удивил WorldSkills: ведь мы к тому моменту уже считали себя людьми продвинутыми в части проведения спортивных мероприятий, а здесь столкнулись с совершенно другим форматом.
- Конечно, сложно что-то пытаться предсказать, но все же думаю, что главным вызовом будет экономика. Мы ведь с вами видим все, что происходит на геополитическом пространстве. Это в любом случае скажется на экономике, потому что эти сферы жизни очень сильно интегрированы друг с другом.
- Во-первых, это принцип преемственности власти, который ярко продемонстрировал Татарстан. На основе продолжения добрых традиций строится новый Татарстан.
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Александр Гуров директор ЭТП ONLINECONTRACT
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- Я буду говорить про рабочие вопросы. Мы были одними из пионеров организации электронных торговых площадок. И прошедшее десятилетие для нас прошло очень продуктивно. Это реалии рынка: все больше компаний понимает, что это востребованная вещь, вопрос будущего, через какое-то количество лет электронные закупки полностью сменят традиционные. Так что мы прожили все десятилетие под воздействием этого тренда и этого роста.
- Есть, конечно, явные тренды, которые будут определять вызовы будущего: диджитализация, глобализация. Но мне думается, что основную роль все-таки будут играть люди, их мозги, и конкуренция за них нарастает не только на уровне компаний, но и на уровне стран. Я слышал разные мнения о том, что будет в дефиците в наступающем десятилетии: вплоть до того, что страны будут конкурировать между собой за питьевую воду. Но мне все равно кажется, что главный ресурс — мозги, и та страна, которая сможет аккумулировать максимум этого ресурса — она и будет диктовать другим свои условия.
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Алсу Набиева ректор Казанского кооперативного института
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- Для меня это время ознаменовалось демографическим кризисом, который Россия переживала в «нулевых». Мы, как представители вуза, это очень почувствовали, потому что выпускников школ, начиная с 2010 года и даже чуть-чуть пораньше, стало меньше. И у нас изменились подходы к работе, нам пришлось серьезно диверсифицировать свою деятельность.
Также уходящее десятилетие ознаменовано поворотом государства в отношении к кооперации — появились программы, нацеленные на развитие села, кооперации. И для нас, как для вуза, нацеленного на эту работу, это очень важно.
А еще в последние 10 лет я была председателем участковой избирательной комиссии и своими глазами наблюдала, как наше население поддерживает нашу власть, как выросла активность с точки зрения гражданской позиции населения нашей республики. 10 лет назад и явка была поменьше, и люди отдавали голоса необдуманно — а сегодня позиция каждого становится более осознанной.
Очень много стало молодежи, которая участвует в выборном процессе. Очевидным становится то, что молодежь ищет себя, растет дерзкой, знает себе цену.
Хочется сказать и о политической ситуации: посмотрите, насколько Россия укрепила свою позицию за последние десять лет на международной арене. С нами начали считаться!
- Думаю, все те проблемные точки, которые спрогнозированы на ближайшие десять лет, в полной мере отражены в тех 12 национальных проектах, которые работают в России. Нацпроекты и станут теми ответами на вызовы, которые перед нами стоят. Они отвечают на многие вопросы: и по демографии, и по здравоохранению, и по повышению уровня жизни, и по многим другим направлениям.
Но я бы еще отметила, что перед нами стоит не только угроза со стороны Запада, но и вопрос экспансии и с Востока тоже — и экономической, и политической, и культурологической, и об этом тоже стоит подумать.
И, наконец, я бы хотела акцентировать внимание на сохранении уклада сельской жизни — необходимо создать там для молодежи условия не хуже, чем в городе, чтобы нам не потерять наше село.
- Для меня это время ознаменовалось демографическим кризисом, который Россия переживала в «нулевых». Мы, как представители вуза, это очень почувствовали, потому что выпускников школ, начиная с 2010 года и даже чуть-чуть пораньше, стало меньше. И у нас изменились подходы к работе, нам пришлось серьезно диверсифицировать свою деятельность.
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Динар Мингазов генеральный директор клиники «Корл»
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- Безусловно, на всех нас повлияло изменение геополитической ситуации в мире. Положение России на политической арене, с одной стороны, упрочилось, но с экономической точки зрения мы ослабли. Думаю, это главное событие, которое повлияло и на политическую ситуацию, и на наши бытовые условия, и на политику, и на социальные вопросы — на все.
- Основным вызовом для нашей страны, думаю, будет поиск рынков сбыта наших природных ресурсов — углеводородов. То, как будет проходить конкуренция с другими странами на этой арене, и будет определять наше благосостояние.
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