Главное о коронавирусе на 22 января: вакцинация на КАМАЗе, президент Аргентины привился «Спутником V»

Фото: пресс-служба администрации президента Аргентины

Обсуждения антипрививочников

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19. Всего на 22 января в Татарстане зарегистрировано 15 275 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 11 659 человек, в том числе 82 за минувшие сутки. Умерли за весь период 233 человека.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала действия антипрививочников, которые создают в соцсетях обсуждения на тему вакцинации. Она заявила, что никто не может заставить человека сделать прививку, и подчеркнула, что людям нужна достоверная информация от «официальных людей, которые несут ответственность за то, что они делают».

В казанском Кремле сообщили, что вакцинацию на КАМАЗе планируют начать в середине следующей недели — предприятие запрашивало вакцину и в скором времени получит ее.

В Татарстане вакциной «Спутник V» провакцинировали 8 183 человека. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев. Всего в Татарстан поступило 13 442 комплекта доз вакцины, сейчас использовано 60,9%.

Галимова заявила, что никто не может заставить человека сделать прививку, и подчеркнула, что людям нужна достоверная информация от официальных людей. Фото Максима Платонова

QR-коды в Подмосковье



За последние сутки в России выявили 21 513 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 318 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 677 352 человек, а выздоровевших — до 3 081 536 человек.



За сутки зафиксировано 580 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 68 412 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 98,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 456 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 638,1 тыс. человек.



Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в настоящее время нужно сделать прививки против коронавируса максимально быстро, чтобы не допустить дальнейшего развития эпидпроцесса, который сейчас идет на спад.

Пять российских регионов могут в скором времени ввести систему мониторинга геоданных по зараженным коронавирусом. Эта система ранее работала в России, и ее хотят возобновить, только теперь операторы связи хотят, чтобы им компенсировали затраты — они направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева с просьбой выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан. Отслеживать будут также передвижения контактировавших с больными граждан.

Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом. Фото eurosport.ru

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье появятся электронные сертификаты для привившихся от COVID-19, они будут давать определенные преимущества. Этот сертификат будет предоставляться в виде QR-кода. По словам Воробьева, сертификаты могут интегрировать и в европейскую систему.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что для снижения риска заражения COVID-19 необходимо постоянно дышать чистым воздухом, в том числе во время сна. Болибок посоветовал гражданам регулярно проветривать помещения и очищать их от пыли, особенно комнату сна: «Мы там активно дышим, поэтому прежде всего надо делать очистку спальни».

Байден вводит карантин для прибывающих в США



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 97 495 558 человек, 2 089 460 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 627 882). На второй строчке — Индия (10 625 428 ), на третьей — Бразилия (8 697 368). Россия на четвертом месте (3 616 680, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 553 773).



Больше всего смертей зафиксировано в США (410 105). За ними следуют Бразилия (214 147), Индия (153 032), Мексика (144 371) и Великобритания (94 765).



Власти Албании объявили персоной нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева, который нарушил действующий в стране режим самоизоляции против COVID-19. Дипломату следует покинуть страну в течение 72 часов. В министерстве не уточнили, как именно Кривошеев нарушил антиковидные правила.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Он получил первую дозу вакцины.

В Венгрии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Фото: Минздрав РФ

В Венгрии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это первая страна в Евросоюзе, которая одобрила применение вакцины из РФ.

Президент США Джозеф Байден сообщил, что в США вводят временный карантин для всех прибывающих в страну из-за рубежа лиц воздушным транспортом из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он не уточнил, насколько продолжительной будет такая самоизоляция для прибывающих в США из-за границы. Также Байден не пояснил, когда именно новые меры вступят в силу — это будет уточнено отдельным документом.



Лидеры ЕС приняли решение ввести понятие «темно-красных» зон пандемии в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в отношении темно-красных зон могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ.

Маргарита Головатенко