Галимова: аппарат президента не будет применять санкций после концерта в Челнах

В отношении набережных Челнов со стороны администрации президента Татарстана не будут применяться никакие санкции после многотысячного концерта на Дне Республики, на котором выступал певец Johny. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель пресс-службы президента республики лилия Галимова.

«Аппарат президента никакие санкции не применяет. Если у правоохранительных органов, Роспотребнадзоре и соответствующих органов есть вопросы, то только они могут применять какие-то санкции и какие-то меры», — сказала она.

О том, что ответил Роспотребнадзор на вопросы о социальной дистанции и масках на концерте в Челнах — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко