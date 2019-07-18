Казанский Кремль — о платной дороге Москва — Казань: «Заинтересованы в этом проекте не только мы»

В руководстве республики надеются дождаться окончательного решения от российского правительства

Решение Максима Орешкина сосредоточиться на реконструкции трассы М-7 по итогам его поездки в Тольятти вовсе не означает, что на строительстве платной дороги Москва — Казань поставили крест. Так полагают в казанском Кремле: «Мы, во всяком случае, не услышали, что он сказал, что мы не будем заниматься строительством новой дороги», — раскрыла позицию властей республики Лилия Галимова. Также на брифинге зашел разговор о судьбе дома Асадуллаева в Москве, переходе застройщиков на проектное финансирование и последних ЧП — аварии с автобусом в Башкирии и массовом отравлении детей в Крыму. Подробности — в материале «Реального времени».

Отказа не было

Лилию Галимову попросили прокомментировать реакцию казанского Кремля на решение Максима Орешкина — заняться в первую очередь реконструкцией трассы М-7. Выяснилось, что в казанском Кремле не теряют надежды на строительство платного автобана Москва — Казань: «Когда он [Орешкин] сказал, что надо заниматься реконструкцией М-7, мы, во всяком случае, не услышали, что он сказал, что мы не будем заниматься строительством новой дороги», — подчеркнула Галимова.

В республике оценивают ситуацию так, что вопрос поставлен на паузу, а не отменен: Галимова отметила, что пока автобан — не первостепенный план, и еще раз подчеркнула, что в появлении этой трассы здесь очень заинтересованы, как и в других регионах, через которые эта дорога будет пролегать:

— [Дорога] затрагивает большое количество регионов в густонаселенной части страны, поэтому заинтересованы в этом проекте не только мы. Когда была встреча с господином Орешкиным, президент тоже очень много говорил о необходимости развести потоки пассажирские и грузовые. Я думаю, у министра была возможность оценить, насколько была загружена трасса, когда он ехал сюда. И более эффективное использование участка, который есть для грузовых перевозок в том числе, потому что перевозить на тысячу километров, это расстояние от Москвы до Казани, более экономически выгодно и эффективно.

Лилию Галимову попросили прокомментировать реакцию казанского Кремля на решение Максима Орешкина — заняться в первую очередь реконструкцией трассы М-7. Фото kremlin.ru

«Мы надеемся, что наши аргументы будут услышаны, и ждем окончательного решения правительства Российской Федерации по поводу этого вопроса. Конечно, мы и за то, чтобы реконструировали М-7, и за то, чтобы платная трасса появилась. Будем смотреть на окончательное решение правительства», — еще раз подчеркнула она.

Министр экономического развития России Максим Орешкин выехал на кроссовере Lada XRay из Москвы на форум-совещание по развитию моногородов в Тольятти в прошлую пятницу. За рулем был он сам; маршрут его проходил и через Казань, где он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Поездка должна была решить судьбу строительства платной автодороги, пролегающей через республику, — в Кремле накануне поездки министра сообщили, что очень надеются на решение в пользу платной дороги, однако по итогу поездки Орешкин сообщил, что трасса М-7 содержит участки, которые нуждаются в реконструкции:

«Будем заниматься существующей трассой М-7. Мы это будем обсуждать с премьер-министром на совещании. Есть не очень хорошие куски, чуть колесо не пробили», — сказал тогда Орешкин. О дорогах он отозвался не очень лестно: «Есть не очень хорошие».

Пострадавшие дети в Крыму под контролем Удачиной

— На сегодняшнее утро, по данным Минздрава Крыма, в больнице находятся 52 ребенка и пять вожатых. Поступили еще два ребенка, но у них была легкая степень тяжести, их осмотрели и отправили обратно в лагерь, госпитализация не понадобилась. Все идут на поправку.

49 детей, 47 из которых приехали из Татарстана, а также пять вожатых попали в инфекционную больницу. Фото ok-chernomorec.ru

Ситуацию с острым кишечным заболеванием детей в лагере «Лучистый» в Крыму президент держит под контролем, сообщила Галимова. 49 детей, 47 из которых приехали из Татарстана, а также пять вожатых попали в инфекционную больницу. Практически сразу к ним приехала уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина — она была здесь в плановой командировке по поручению Минниханова, чтобы проинспектировать состояние лагерей за пределами Татарстана, куда выезжают дети из республики, в том числе в Анапе и Крыму. Позже к ней присоединился министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

По словам представительницы Кремля, результатов анализов по еде, пробы которой взял Роспотребнадзор, ожидают в первой половине завтрашнего дня: «Мы очень надеемся, что станет ясна основная причина, которая повлекла такое заболевание детей».

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