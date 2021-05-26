Главное о коронавирусе на 26 мая: внесение вакцины в нацкалендарь, в США привита половина взрослого населения

Фото: Максим Платонов

Без обязаловки

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Всего на 26 мая в республике зарегистрировано 21 327 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 264 человека, в том числе 55 за минувшие сутки. Умерли за весь период 493 человека.

Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова рассказала, что обязательную вакцинацию власти республики не рассматривают. Ранее частично обязательную вакцинацию ввели в Якутии.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. От коронавируса умерли две женщины 1951 и 1954 годов рождения и мужчина 1937 года рождения.

Обязательная, то есть массовая вакцинация



За последние сутки в России выявили 8 373 новых случая коронавируса, выздоровели 9 135 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 026 168 человек, а выздоровевших — до 4 642 090 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 406 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 119 600 человек.



За последние сутки в России проведено более 271 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 515,3 тысячи человек.



Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против COVID-19. В документе говорится, что в течение 2021 года планируется охватить прививками против COVID-19 не менее 60% взрослого населения России, что составляет 69,5 млн человек.

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Глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципалитетов республики провести обязательную вакцинацию от COVID-19 работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, организаторов, участников и прочего персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Работодателей, которые не обеспечивают вакцинацию сотрудников, планируют штрафовать на суммы от 200 тысяч рублей. Позднее в пресс-релиз, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в Якутии, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там фигурирует слово «массовая».

Правительство России разрешило въезд иностранных инвесторов в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Списки инвесторов будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов.

«Российские железные дороги» (РЖД) могут начать поощрять вакцинированных от коронавируса пассажиров. Компания пока не определилась с механизмом поощрения, однако, по словам Белозерова, РЖД заинтересованы в том, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее и пассажиры вернулись.

Фото: Илья Репин

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19. У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов. Наиболее высокие показатели по данному анализу были у тех пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. При этом повышения уровня эндотелина-1 были выявлены и у лиц, контактировавших с больными. Зато у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры в большинстве случаев были уже в пределах нормы.

Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому — нет, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

ООО «Завод Медсинтез» приостановил работу над вакциной от коронавируса «Урал». Это связано со сложностью масштабирования технологии. О начале разработки собственной вакцины от коронавируса завод сообщил в октябре 2020 года. Работа над «Уралом» тогда находилась на лабораторной стадии. В декабре 2020 года сообщалось, что разрабатываемая вакцина «Урал» вышла на доклинический этап испытаний.

Фото medsintez.com

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после закрытия из-за нарушений по коронавирусу, посетителей без масок и перчаток не пропускают. нарушения, из-за которых был закрыт магазин на Лубянке, были устранены еще до рассмотрения дела, однако суд не принял это во внимание и приостановил деятельность магазина до 24 мая.

Очередные призывы отмены Олимпийских игр

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 167 849 492 человека, 3 485 810 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 166 509). На второй строчке — Индия (27 157 795), на третьей — Бразилия (16 194 209), на четвертой — Франция (5 670 486), на пятой — Турция (5 203 385). Россия занимает шестое место (4 960 174, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (590 941). За ними следуют Бразилия (452 031), Индия (311 388), Мексика (221 960) и Великобритания (128 001).

В Великобритании умер полный тезка английского поэта Уильям Шекспир после вакцинации от COVID-19. Ему был 81 год. Он стал вторым человеком, получившим прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в стране.

По данным СМИ, Шекспир умер в больнице от инсульта после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Мужчина сделал прививку препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.

Фото Reuters

Партнер Игр в Токио — газета Asahi Shimbun — призвал японского премьера отменить Олимпиаду из-за COVID-19. Авторы в редакционной статье, ссылаясь на риски для общественной безопасности и нагрузку на медицинскую систему, призывают Есихидэ Сугу «спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этим летом».

Более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом и более 84 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 14%, смертность — на 2%, сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В течение прошлой недели число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться.

Координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц заявил, что в США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны. Представитель Белого дома добавил, что, согласно плану президента США Джо Байдена, к 4 июля в стране хотя бы одну прививку от COVID–19 должны получить до 70% взрослого населения.

Фото: Максим Платонов

Работники посольства Мальты в Москве вакцинировались российским препаратом «Спутник V» и чувствуют себя хорошо, сообщил во вторник глава МИД Мальты Эварист Бартоло.

Первый случай смерти от тромбоза среди вакцинированных от коронавируса препаратом AstraZeneca зарегистрирован на Кипре, связь смерти с вакциной должно выяснить Европейское агентство по лекарственным средствам. От тромбоэмболии скончалась 39-летняя британка, которую госпитализировали в критическом состоянии в Никосии.

Маргарита Головатенко