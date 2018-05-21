Итоги дня: новые назначения в РТ, Пермь-матершинница и выдвижение Кудрина в Счетную палату

«Реальное время» традиционно подводит итоги уходящего дня и рассказывает о важных и заметных новостях понедельника, 21 мая.



Начнем с очередных назначений в Татарстане. Бывший замглавы Минпромторга РТ Денис Валеев стал полпредом президента Татарстана в Казахстане. При этом в минпромторг пришел новый зам – Герман Лернер. Также сменился руководитель в Рособрадзоре Татарстана. Ведомство возглавила бывший руководитель исполнительного комитета казанского отделения партии «Единая Россия» Наталья Гречанникова.

Другими заметными татарстанскими новостями стали запуск сетей 5G в Иннополисе и петиция в поддержку закона о добровольном изучении национальных языков.

Пожалуй, самой обсуждаемой новостью в ПФО стало исследование агентства Zoom Market, которое признало Пермь самым матерящимся городом. В рейтинге также присутствуют Оренбург (4 место), Саратов (11 место), Чебоксары (13 место), Саранск (14 место), Ижевск (24 место), Нижний Новгород (25 место), Киров (26 место) и Казань (30 место).

Также отметим события федеральной повестки. Например, президент РФ Владимир Путин предложил назначить Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ. Госдума рассмотрит его кандидатуру завтра, 22 мая.

СМИ рассказали, что очередная прямая линия с Путиным состоится 7 июня и будет обновленной. Например, не будет зрителей в студии.

Кроме этого стоит отметить первые заявления вновь назначенных министров России. Так, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что деньги на экологию России нужно искать у населения. Главное – понять, как это сделать.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предсказала, что скоро период детства продлят до 30 лет. Сейчас детство заканчивается в 21 год. А министр спорта России Павел Колобков считает, что сборная России на ЧМ-2018 обязана выйти из своей группы и «это не обсуждается».