Новый министр экологии РФ посоветовал финансировать экологию на деньги граждан

Назначенный на прошлой неделе министр экологии Дмитрий Кобылкин предложил решать экологические проблемы России за счет денег населения.



По его словам, из-за скачков стоимости барреля нефти дорожные карты для решения проблем могут быть недоделанными. Так что ресурсы нужно брать внутри страны. «Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос», — заявил Кобылкин. Одним из вариантов взимания денег он видит налоги на малый и средний бизнес, пишет «Интерфакс».

При этом Кобылкин добавил, что пока все еще мыслит, как губернатор: «Потому что сердце губернаторское еще бьется в груди. В кресле министра я еще не сидел».

Дмитрий Кобылкин возглавил Министерство экологии РФ 18 мая. В тот же день своей должности в Минсвязи России лишился выходец из Татарстана Николай Никифоров.