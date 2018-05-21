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Новый министр экологии РФ посоветовал финансировать экологию на деньги граждан

15:46, 21.05.2018

Назначенный на прошлой неделе министр экологии Дмитрий Кобылкин предложил решать экологические проблемы России за счет денег населения.

По его словам, из-за скачков стоимости барреля нефти дорожные карты для решения проблем могут быть недоделанными. Так что ресурсы нужно брать внутри страны. «Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос», — заявил Кобылкин. Одним из вариантов взимания денег он видит налоги на малый и средний бизнес, пишет «Интерфакс».

При этом Кобылкин добавил, что пока все еще мыслит, как губернатор: «Потому что сердце губернаторское еще бьется в груди. В кресле министра я еще не сидел».

Дмитрий Кобылкин возглавил Министерство экологии РФ 18 мая. В тот же день своей должности в Минсвязи России лишился выходец из Татарстана Николай Никифоров.

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