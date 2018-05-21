Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
Государственная дума завтра, 22 мая, рассмотрит кандидатуру экс-министра финансов России Алексея Кудрина. Об этом сообщил депутат нижней палаты Вадим Деньгин.
«Завтра, в 12.30», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.ОбществоВласть
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