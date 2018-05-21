Министр спорта России о выходе сборной из группы на ЧМ-2018: «Это не обсуждается»

Глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что сборная страны по футболу на чемпионате мира должна как минимум выйти из группы: «Это не обсуждается, мы обязаны это сделать», — заявил министр.



«В нашей команде нет звезд, как Месси, Роналду, но не всегда выигрывают звезды», — цитирует Колобкова «Интерфакс». Также он заметил, что после группового этапа Россия сыграет либо с Испанией, либо с Португалией. В этом матче, по его словам, «будем надеяться на лучшее».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России попала в группу А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что на время ЧМ-2018 в городах-участниках турнира изменят график отключения горячей воды.