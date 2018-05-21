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Глава Минздрава РФ спрогнозировала продление периода детства до 30 лет

17:35, 21.05.2018 1
Глава Минздрава РФ спрогнозировала продление периода детства до 30 лет
Фото: government.ru

Период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По ее словам, этот показатель постепенно увеличивается: на момент начала Великой Отечественной войны он составлял 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас по всему миру — 21 год.

«Время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни казанцев с 2005 года выросла на 10 лет.

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:44
    Согласен с ней, мне 38 и я инфантильный до ужаса
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