Глава Минздрава РФ спрогнозировала продление периода детства до 30 лет

Период детства в скором времени будет заканчиваться не в 21 год, как считается сейчас, а в 30 лет. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По ее словам, этот показатель постепенно увеличивается: на момент начала Великой Отечественной войны он составлял 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас по всему миру — 21 год.

«Время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни казанцев с 2005 года выросла на 10 лет.