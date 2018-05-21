СМИ: прямая линия с Путиным пройдет 7 июня в новом формате

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Об том сообщает BBC cо ссылкой на источники.



Впервые за 10 лет программа пройдет в новом формате — на ней не будут присутствовать зрители, а вопросы, предназначенные президенту, будут выводиться на экране. По словам источников, это сделано для того, чтобы президент мог максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей, сказали источники.

В прошлом году прямая линия прошла 15 июня. Текстовую трансляцию с прошедшей «Прямой линии» с Владимиром Путиным можно прочитать на сайте «Реального времени».