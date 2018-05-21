Рособрнадзор по РТ возглавила Наталья Гречанникова

Главой Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства и образования РТ стала бывший руководитель исполнительного комитета казанского отделения партии «Единая Россия» Наталья Гречанникова. Эту информацию «Реальному времени» подтвердила руководитель пресс-службы Министерства образования и науки РТ Фарида Ишмуратова.

Нового главу департамента представил коллективу министр образования Татарстана Рафис Бурганов.



До назначения Гречанниковой с 2014 по 2018 год Рособрнадзором по РТ руководила Гульнара Габдрахманова.

Наталья Гречанникова родилась в 1966 году в Казани. В 1987 году окончила Марийский государственный педагогический институт, в 2012 году — Московский социально-гуманитарный институт. Начала свою трудовую деятельность в волжской школе №7.

С 2006 по 2010 год работала заместителем начальника Управления образования исполкома Казани. С 2010 по 2014 год занимала пост главы администрации Кировского и Московского районов Казани по социальным вопросам, с 2014-го по 2016 год — должность заместителя руководителя исполкома Казани по социальным вопросам.

В апреле 2016 года возглавила исполнительный комитет казанского местного отделения партии «Единая Россия».