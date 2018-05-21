Минниханов принял участие в открытии опытной зоны сети 5G в Иннополисе

Сегодня в Иннополисе была запущена опытная зона сети 5G при участии ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компании Huawei и Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. На торжественном открытии присутствовал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Также в мероприятии приняли участие министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор компании Huawei в России Эйден У и и.о. генерального директора ПАО «Таттелеком» Денис Улесов.

«Сеть пятого поколения 5G будет способствовать повышению инновационно-технологического уровня региона, станет фундаментом развития инфраструктуры для реализации в регионе программы цифровой экономики России. Технология 5G обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сегодня, и приблизит создание совершенного мира коммуникаций», — отметил Шайхутдинов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в марте 2018 года мобильную связь 5G запустят в тестовом режиме.