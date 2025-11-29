Зеленодольская прокуратура начала проверку после нападения собак на ребенка

Девочку госпитализировали с различными травмами

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольске начали проверку после нападения собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, 28 ноября в отдел полиции поступила информация о нападении собак в пгт Васильево. Жертвой стала несовершеннолетняя девочка, которую госпитализировали с различными травмами.



— На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Зеленодольского городского прокурора Марс Ибятов. Организована проверка в отношении исполнительного комитета пгт Васильево. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взят на контроль в городской прокуратуре.

Стая безнадзорных собак напала на ребенка на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в Васильево, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Известно, что многодетная семья проживала в СНТ «Здоровье» с февраля 2025 года. Девочка доставлена в ДРКБ и сейчас находится под присмотром медиков. Вся необходимая помощь ребенку от муниципалитета будет оказана. В ситуации разбираются правоохранительные органы, — написал он в своем телеграм-канале.



Напомним, в феврале в СМИ и соцсетях распространилась информация о другом нападении беспризорных животных на школьников в Зеленодольске. Тогда помощь детям оказали прохожие. Местные жители сообщали о регулярных нападениях безнадзорных собак, однако, по их словам, меры к отлову не принимались.

В прошлом году в Татарстане резонансной стала трагедия в Самосырово, где бездомные собаки загрызли женщину. Подробности дела — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина