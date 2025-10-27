Депутат Госдумы от Татарстана призвал регламентировать кормление бездомных животных

Айдар Метшин подчеркнул, что отсутствие закрепленных правил кормления приводит к скоплению животных, их привыканию к определенным зонам обитания

Фото: Ринат Назметдинов

Депутат Госдумы России от Татарстана Айдар Метшин призвал регламентировать правила кормления бездомных животных, комментируя недавнее нападение стаи собак на детей в казанском поселке Нагорный. По его словам, такой подход мог бы, в частности, защитить детей от агрессии бродячих животных, охраняющих свои территории кормления.

Как сообщает пресс-служба парламентария, Айдар Метшин подчеркнул, что отсутствие закрепленных на федеральном уровне правил кормления приводит к скоплению животных, их привыканию к определенным зонам обитания и последующему бесконтрольному размножению. Он отметил, что в поселке Нагорный собаки также были прикормлены людьми.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Сейчас в Госдуме собираются ввести рекомендательные ограничения на кормление бездомных животных у образовательных и медицинских учреждений, на детских и спортивных площадках, около остановок общественного транспорта, на стройках и в других местах массового пребывания людей.

Накануне депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать продукты их жизнедеятельности в местах общего пользования, включая дворы, детские площадки и подъезды.



Анастасия Фартыгина