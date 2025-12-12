Штраф для таксистов за отсутствие автокресла вырастет до 50 тыс. рублей

Самозанятые водители такси будут приравнены к должностным лицам при привлечении к ответственности

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, устанавливающую повышенную ответственность для самозанятых таксистов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, таким водителям будет грозить штраф в размере 50 тыс. рублей — как должностным лицам, а не 5 тыс. рублей, как обычным физлицам. Поправка включена в пакет ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за нарушение требований к перевозке детей.

Документ предлагает следующие изменения в часть 3 статьи 12.23 КоАП:

для водителей — увеличение штрафа с 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ключевое новшество одобренных поправок заключается в том, что самозанятые водители такси будут приравнены к должностным лицам при привлечении к ответственности за перевозку детей без автокресел.

Большинство казанцев готовы выделить значительную сумму на обеспечение безопасности детей в автомобиле. Согласно исследованию, готовность распределяется следующим образом:

каждый девятый (11%) родитель готов потратить не более 5 тыс. рублей;

26% родителей готовы выделить 5—10 тыс. рублей;

31% родителей готовы потратить 10—20 тыс. рублей;

14% родителей готовы потратить 20—30 тыс. рублей;

18% родителей готовы потратить более 30 тыс. рублей на автокресло и другие средства защиты.

Рената Валеева