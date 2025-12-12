Министр Котяков высказался против сокращения рабочей недели до 30 часов

В текущих условиях российского рынка труда нет необходимости сокращать рабочий день до шести часов

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в текущих условиях российского рынка труда нет необходимости сокращать рабочий день до шести часов. Об этом пишет ТАСС.

Заявление прозвучало в ответ на инициативу фракции КПРФ, представители которой на прошлой неделе сообщили изданию «Абзац» о планах внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращение рабочей недели до 30 часов. С предложением выступил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин.

По словам Котякова, любая законодательная инициатива должна иметь четкие предпосылки и обоснование. Анализируя ситуацию на рынке труда, министр не увидел оснований для сокращения продолжительности рабочего времени. Напротив, существующая конъюнктура позволяет гражданам при наличии желания и заинтересованности трудиться полный рабочий день и получать соответствующую заработную плату.

Реальное время / realnoevremya.ru

Министр обратил внимание на то, что действующее трудовое законодательство уже предоставляет широкие возможности для гибкого регулирования рабочего времени. Работодатели вправе совместно с сотрудниками устанавливать:

гибкий график работы;

гибридный формат занятости;

дистанционный режим труда.

Котяков подчеркнул, что нынешние нормы трудового права отличаются достаточной гибкостью и маневренностью. С его точки зрения, в условиях достигнутого баланса пересмотр законодательных положений пока не требуется.

Стоит отметить, что дискуссии о сокращении рабочей недели периодически возникают в публичном пространстве. В 2020 году Международная организация труда (МОТ) опубликовала исследование, согласно которому четырехдневная рабочая неделя в ряде стран показала положительные результаты по повышению производительности труда и улучшению самочувствия работников.

Рената Валеева