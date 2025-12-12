В Татарстане почти три часа длился режим беспилотной опасности

МЧС сообщило о его отмене

В Татарстане почти три часа длился режим беспилотной опасности. В приложении МЧС сообщили, что с 16:37 он больше не действует.

скриншот приложения МЧС

Ранее международные аэропорты Казани и Чебоксар полностью возобновили свою работу. В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Казань, был вынужден уйти на запасной аэродром.

Рената Валеева