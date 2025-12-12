Новости общества

01:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане почти три часа длился режим беспилотной опасности

16:42, 12.12.2025

МЧС сообщило о его отмене

В Татарстане почти три часа длился режим беспилотной опасности. В приложении МЧС сообщили, что с 16:37 он больше не действует.

скриншот приложения МЧС

Ранее международные аэропорты Казани и Чебоксар полностью возобновили свою работу. В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Казань, был вынужден уйти на запасной аэродром.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также