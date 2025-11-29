Минниханов о трагедии в Васильево: «Девочка находится в очень тяжелом состоянии. Кто важнее, собаки или люди?»

Она подверглась нападению стаи, в которой было до 10 собак, сообщил на традиционном субботнем совещании раис Татарстана

Фото: скриншот трансляции совещания

Пострадавшая от укусов собак в Васильево девочка находится в «очень тяжелом состоянии». Она подверглась нападению стаи, в которой было до 10 собак, сообщил на традиционном субботнем совещании раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Это еще раз сигнал, что у собаки должен быть хозяин. Если у нее нет хозяина, она должна быть в приюте или [нужны] еще какие-то другие формы, — заявил глава республики.

Он призвал власти обратить внимание на эту проблему.

— Это девятилетний ребенок, у нее уже есть увечья. Тем более для девочки это трагедия. А вы посмотрите состояние родителей, соседей. Как ты можешь спокойно отпускать своего ребенка на улицу, если [там] стая собак? Что это такое? Афанасьев (глава Зеленодольского района — прим.ред.), это же наша с тобой обязанность, это безопасность людей, — сказал раис.



Как заявил Минниханов, под видом любви к животных «создавать такой бардак» непозволительно. Он призвал принимать системные меры для решения проблемы.

— Ничего плохого про животных говорить нельзя. Но это что такое? Безобразие! Дикие собаки на людей нападают. Где-то они у вас там размножались, и никаких мер вы не принимали. У нас и в Казани такие случаи были. <...> У нас есть любители природы. Я не против этого. Но когда на детей нападают собаки, кто для нас важнее — собаки или люди? — подчеркнул раис.

Напомним, ребенок подвергся нападению вчера на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в Васильево. Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Галия Гарифуллина