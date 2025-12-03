В Татарстане задержали ответственных за отлов животных после нападения собак на ребенка в Васильево

Ранее Рустам Минниханов призвал власти обратить внимание на эту проблему

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане следователем задержаны руководитель и один из работников организации, отвечающей за отлов безнадзорных животных. Их действия расследуются в связи с нападением стаи собак на 9-летнюю девочку в Зеленодольском районе. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

Инцидент произошел 28 ноября. Следствие установило, что нападение совершили собаки, которые бесконтрольно содержались на территории садового товарищества «Здоровье» в поселке Васильево и имели свободный выход на прилегающие общественные территории.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов призвал власти обратить внимание на эту проблему.

— Это девятилетний ребенок, у нее уже есть увечья. Тем более для девочки это трагедия. А вы посмотрите состояние родителей, соседей. Как ты можешь спокойно отпускать своего ребенка на улицу, если [там] стая собак? Что это такое? Афанасьев (глава Зеленодольского района, — прим. ред.), это же наша с тобой обязанность, это безопасность людей, — сказал раис.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выяснилось, что 25 января 2025 года между МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» (заказчик) и Благотворительным фондом помощи бездомным животным «КОТ и ПЕС» (исполнитель) был заключен муниципальный контракт на сумму 5,3 млн рублей. Договор предусматривал отлов, транспортировку, содержание, учет и регулирование численности животных без владельцев на территории Зеленодольского района на 2025 год.

Однако, как полагает следствие, директор и ответственный отловщик организации не приняли достаточных мер по изъятию агрессивных животных из мест общественного пользования, что в итоге привело к трагическим последствиям.



Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Рената Валеева