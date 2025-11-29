Доклад расследования по факту нападения собак на ребенка в Васильево представят в СК России

Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах

Доклад расследования по факту нападения собак на ребенка в Васильево представят в СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В соцмедиа сообщалось, что в Зеленодольском районе стая безнадзорных собак напала на 9-летнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована. По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело, — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, вчера в Васильево стая собак напала на девочку из многодетной семьи, проживавшую в СНТ «Здоровье». Ребенок находится в «очень тяжелом состоянии», рассказал сегодня на совещании раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он призвал принимать системные меры для решения проблем и заявил, что под видом любви к животным «создавать такой бардак» непозволительно.

— Что это такое? Безобразие! Дикие собаки на людей нападают. Где-то они у вас там размножались, и никаких мер вы не принимали. У нас и в Казани такие случаи были. <...> У нас есть любители природы. Я не против этого. Но когда на детей нападают собаки, кто для нас важнее — собаки или люди? — подчеркнул раис.



Галия Гарифуллина