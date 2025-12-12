Новости общества

Солнце «отпустило» гигантский протуберанец

16:51, 12.12.2025

Весь процесс занял около 24 часов

Фото: взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала видео, демонстрирующее отрыв крупного протуберанца от Солнца. По данным ученых, весь процесс занял около 24 часов.

В описании к ролику специалисты ИКИ РАН поясняют: Солнцу потребовалось примерно сутки, чтобы «распутать клубок» из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю звезды. На кадрах видно, как плазменное торнадо поднимается над солнечной поверхностью и постепенно отрывается от нее, растворяясь в космическом пространстве.

скриншот из видео ИКИ РАН

Ученые уточнили хронологию съемки: видео начинается примерно в полдень по московскому времени накануне, а финальные кадры были получены всего за полчаса до публикации материала.

В ноябре солнце выбросило «царь-протуберанец», который в 80 раз больше Земли. Ученые отмечают, что это произошло на северном полюсе Солнца.

Рената Валеева

