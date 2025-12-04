Нияз Мингазов стал фигурантом дела о нападении собак на девочку в Васильево

Об этом «Реальному времени» сообщил источник

Нияз Мингазов стал фигурантом дела о нападении собак на девочку в Васильево. Об этом «Реальному времени» сообщил источник. Ранее сообщалось, что его задержали.

Известно, что он, будучи руководителем департамента ЖКХ Зеленодольского района, заключил контракт с благотворительным фондом на отлов и содержание бездомных животных. Стоимость договора — более 5,2 млн рублей. По версии следствия, депутат знал, что фонд не сможет выполнить работу по условиям контракта. Кроме того, он не контролировал исполнение договора и не направлял заявки на отлов бродячих собак.

С 2017 по 2018 год Мингазов был помощником главы Зеленодольского района, позже — с 2018-го по 2023-й — замруководителя исполкома, в 2023 числился и.о. руководителя того же исполкома Зеленодольска.

Известно, что в Зеленодольском суде сегодня также ожидается избрание меры пресечения двум другим фигурантам этого дела, которых ранее задержали.

Наталья Жирнова