В Нижнекамске создадут межведомственную группу по контролю за бездомными животными
Мэр города Радмир Беляев взял этот вопрос под свой контроль
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о создании межведомственной рабочей группы для системного контроля ситуации с безнадзорными животными в городе. Решение принято после изучения обращений жителей.
В состав группы вошли представители МВД, прокуратуры, управляющих компаний, городских служб и председатели СТОС. Основной задачей нового органа станет выстраивание четкого механизма оперативного реагирования на обращения граждан и повышение эффективности решения проблемы. На первом заседании группы была утверждена схема действий. От каждой организации будет назначен ответственный за определенные территории.
— Все сообщения о появлении стай или одиночных собак должны оперативно собираться в единой базе. После анализа данные будут направляться подрядчику для принятия необходимые мер. По каждой заявке будет формироваться подробный отчет, — написал в своем канале Радмир Беляев.
Рабочая группа будет регулярно проводить совещания для анализа промежуточных результатов и поиска наиболее эффективных методов решения проблемы. Глава города подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
Напомним, что 28 ноября в отдел полиции поступила информация о нападении собак в пгт Васильево. Жертвой стала несовершеннолетняя девочка, которую госпитализировали с различными травмами. Позже Рустам Минниханов прокомментировал трагедию: «Девочка находится в очень тяжелом состоянии. Кто важнее, собаки или люди?».
