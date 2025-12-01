В Нижнекамске создадут межведомственную группу по контролю за бездомными животными

Мэр города Радмир Беляев взял этот вопрос под свой контроль

Фото: Василий Иванов

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о создании межведомственной рабочей группы для системного контроля ситуации с безнадзорными животными в городе. Решение принято после изучения обращений жителей.

В состав группы вошли представители МВД, прокуратуры, управляющих компаний, городских служб и председатели СТОС. Основной задачей нового органа станет выстраивание четкого механизма оперативного реагирования на обращения граждан и повышение эффективности решения проблемы. На первом заседании группы была утверждена схема действий. От каждой организации будет назначен ответственный за определенные территории.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Все сообщения о появлении стай или одиночных собак должны оперативно собираться в единой базе. После анализа данные будут направляться подрядчику для принятия необходимые мер. По каждой заявке будет формироваться подробный отчет, — написал в своем канале Радмир Беляев.

Рабочая группа будет регулярно проводить совещания для анализа промежуточных результатов и поиска наиболее эффективных методов решения проблемы. Глава города подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что 28 ноября в отдел полиции поступила информация о нападении собак в пгт Васильево. Жертвой стала несовершеннолетняя девочка, которую госпитализировали с различными травмами. Позже Рустам Минниханов прокомментировал трагедию: «Девочка находится в очень тяжелом состоянии. Кто важнее, собаки или люди?».

Наталья Жирнова