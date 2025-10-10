«Один хороший человек уже погиб, и сейчас мы видим, как убивают второго человека»

На заседание по делу о смертельном нападении собак на женщину в Казани пришли зоозащитники

Фото: Руслан Ишмухаметов

«Я позвонила зятю, спросить, действительно ли это произошло»

В суде Казани допросили потерпевшую Светлану Кириллову, чью дочь в прошлом году загрызли собаки. В причинении смерти по неосторожности обвиняют 77-летнего Иосифа Лифшица, владельца производственной базы, где жили собаки. Вину он не признает, в его поддержку на заседание пришли зоозащитники, — сообщает журналист «Реального времени».

Прошлое заседание состоялось 18 августа, тогда Кириллова не смогла явиться в суд из-за плохого самочувствия.

— Я смотрела телевизор и увидела какое-то знакомое лицо, еще даже не всматривалась, не услышав фамилии. Находилась дома с ребенком. <...> Потом позвонила зятю, спросила, действительно ли это случилось? Он ответил: «Да, нахожусь в следственном комитете». Я была очень встревожена, еще и с маленьким ребенком дома, — сказала она.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

В ходе дачи показаний Кириллова рассказала об исковых требованиях в адрес подсудимого Иосифа Лифшица в размере 3 млн рублей за причинение морального ущерба. Судья попросил пострадавшую обосновать сумму.

— У нас ребенок есть, надо его поднять, учить надо. Сколько лет еще учиться? — ответила та. Однако судья уточнил у Кирилловой, понимает ли она значение понятия «моральный вред» и уточнил, что обосновать сумму надо именно с этой стороны. На это пострадавшая вновь заявила о необходимости растить ребенка.

— Моральный вред — это переживания, — возразил судья.

— И переживания — все тут в одном лице, — согласилась Кириллова.

«Мы наблюдаем, как происходит еще одна трагедия»

На заседании также присутствовали зоозащитники, которые пришли поддержать Лифшица.

— Человек уже глубоко пожилой находится в заключении, у него отобрали животных. Сейчас мы наблюдаем, как происходит еще одна трагедия. Один хороший человек уже погиб, и сейчас мы видим, как убивают второго человека. И Жанна, и Иосиф Михайлович стали жертвами одной и той же трагической ситуации. Пока в нашем социуме не будет сформирована культура ответственного и бережного отношения к животным, пока существует самовыгул и недобросовестная система отлова, будут происходить такие ситуации, — заявила «Реальному времени» одна из зоозащитников, Ольга Гаранина.

Она указала на недостаточность доказательств в отношении обвиняемого:

— Это дело относится к числу таких, где не может быть двух мнений. Проводится экспертиза, которая четко дает понять: есть биоматериал в телесных повреждениях погибшей, есть собаки. Можно провести экспертизу и установить, имеют ли отношение эти животные к произошедшему. Удивительно, что нет никаких прямых улик. Это может свидетельствовать только об одном, а следствие длится и длится.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В разговоре с изданием сам Иосиф Лифшиц также отметил, что обвинение является беспочвенным:

— Обвинение абсолютно ложное, основанное на предположениях. Я думаю, мои адвокаты разобьют это все. Там нет законного ничего, нет ни одного доказательства того, что виноваты собаки, которые жили около нашей базы, и виноват я. Мне шьют статью «Убийство по неосторожности». Все это вранье.

По версии силовиков, на принадлежащей Лифшицу территории он держал 17 собак, которые вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан. В результате 9 ноября 2024 года собаки, гуляя без присмотра недалеко от базы, напали на проходившую мимо 49-летнюю Жанну Хусаинову. От полученных травм потерпевшая скончалась. По уголовному делу провели несколько экспертиз, которые доказали, что на женщину напали собаки, которые проживали на базе.

Владелец базы Иосиф Лифшиц в ноябре 2024 года после предъявленных ему обвинений о ненадлежащем содержании животных, повлекших смерть женщины, свою вину отрицал и обвинял службу отлова собак в клевете. После задержания он пережил сердечный приступ и получил домашний арест. А к материалам дела приобщили предсмертный звонок жертвы с просьбой о помощи в службу 112. Детали — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева