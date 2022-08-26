Итоги дня: новый ректор КФУ, смягчение приговора Павлу Лоханову, СБУ заподозрила Кадырова в преступлениях
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 26 августа:
- В Казанском федеральном университете президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минобрнауки России Валерий Фальков официально представили нового ректора — Ленара Сафина. В своей первой речи в качестве ректора он сообщил, что рассчитывает продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования, а преподавателям дать возможность сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке.
- Верховный суд Татарстана поправил приговор бывшего управляющего регионального отделения Фонда соцстраха Павла Лоханова. Срок наказания сокращен на год — до 8 лет колонии строгого режима. Также в апелляции снижен до 6 лет срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в органах власти.
- В ходе торгов цена газа в Европе поднялась выше $3 300 за тысячу кубометров на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с 7 марта. Общий рост стоимости газа с начала дня составил почти 8%.
- СБУ сообщила, что «собрала безоговорочные доказательства военных преступлений» со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он подозревается по трем статьям украинского УК, в частности, в «ведении агрессивной войны», «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины». В ответ на это председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности Рамзана Кадырова и других лиц.
- «Камгэсэнергострой» проиграл спор судебным приставам по вопросу взыскания 326 млн рублей задолженности по кредитам «Татфондбанка». Эту сумму суд постановил взыскать в пользу ТФБ. Детали — в материале «Реального времени».
- Новому IT-парку, строительство которого завершается в центре Казани, официально присвоили имя выдающегося ученого Башира Рамеева. Объект должны сдать в День республики, 30 августа.
- Комитет земельных и имущественных отношений Казани вновь предпринял попытку вернуть бывшие муниципальные земли в Салмачах. Однако она оказалась безуспешной. Причина — истечение срока исковой давности. Подробности — в материале «Реального времени».
- Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев покидает свой пост по собственному желанию. Он уходит с него 2 сентября этого года.
- В Казанском глобальном молодежном саммите примут участие 300 человек из 69 стран, в том числе и из Канады, которая внесена в список недружественных России. Одной из основных тем обсуждения станет миграция. «Мы обязательно с нашими коллегами, которые сюда приедут, с международными организациями поделимся нашим слоганом «Где бы ни родился, в Татарстане пригодился», — сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.
- В преддверии учебного года прошла церемония открытия нового учебного корпуса с общежитием Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. Несмотря на новые места для заселения, их дефицит все еще присутствует. По словам директора КФ РГУП Рамиля Шарифуллина, в среднем в год университет нуждается в 220 местах, однако «острая потребность в настоящее время снята». На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено около полумиллиарда рублей.
- Центра обработки и хранения данных «Иннополис» планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2024 года. Сейчас там уже ведутся строительные работы. Завершена вертикальная планировка земельного участка.
- Строители казанского «МЧС» сдали последний, четвертый дом в жилом комплексе, а из четырех выездов на все четыре стороны, которые были предусмотрены еще первоначальным проектом планировки территории в декабре 2013 года, имеются лишь полтора: старый — по улице Зур Урам на Губкина и неудобный заезд между домами с второстепенной дороги на проспект Победы. Жители переживают: население микрорайона увеличивается на глазах, а инфраструктуры не было и не предвидится. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Богатых Сабах за хищения из бюджета осуждены отец и сын Гимадиевы. Старший обманом получил субсидию Минсельхозпрода Татарстан и отделался штрафом в 120 тысяч рублей, а младшего посадили за увод 59,4 млн рублей через дочернюю компанию Фонда поддержки предпринимательства РТ. Из его приговора можно сделать вывод: на протяжении трех лет бюджетными деньгами поддерживали финансовую пирамиду. Приговор вступил в силу еще в прошлом году, а в этом — битва раздавших миллионы за их возврат обернулась банкротством ряда компаний. Детали — в материале «Реального времени».
- Казань заняла первое место в рейтинге городов-миллионников России по росту цен на жилье. С января по август «квадрат» в новостройках столицы Татарстана подорожал на 27%, до 179 тысяч рублей, рассказали аналитики. Много это
Ключевые события 184-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ у Северска и 101-й бригады терробороны в ДНР уничтожено более 50 националистов, а также девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
- За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ. Ликвидировано пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также хранилище топлива в Николаевской области. В Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300, доложили в Минобороны России.
- В контрбатарейной борьбе подавлены три взвода РСЗО «Град», два взвода гаубиц Д-30 и два взвода орудий «Гиацинт-Б» в Николаевской области. Российскими средствами ПВО сбиты шесть беспилотников, перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха».
- По данным Минобороны России, за сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам со стороны ВСУ из крупнокалиберных артиллерийских орудий — четыре боеприпаса разорвались у кислородно-азотной станции, один — у спецкорпуса № 1. Артиллерийская позиция ВСУ, с которой обстреливалась территории АЭС выявлена западнее Марганца Днепропетровской области. Прямым попаданием российским высокоточным боеприпасом там уничтожена американская гаубица М777.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьОбразованиеНедвижимостьЭкономикаБизнесПроисшествия Татарстан
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