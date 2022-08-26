Data-центр «Иннополис» введут в эксплуатацию в первой половине 2024 года

Фото: Ринат Назметдинов

Центра обработки и хранения данных на территории Татарстана — ЦОД «Иннополис» планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2024 года. Об этом «Реальному времени» рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.



— На площадке уже ведутся строительные работы. Завершена вертикальная планировка земельного участка. Сроки действительно были смещены, ввиду обстоятельств, в том числе по поставке оборудования и так далее. Сейчас, по последней информации, вот буквально с генеральным директором проекта встречались, 2024 год, первое полугодие — это ввод объекта в эксплуатацию. То есть все, что касается поставок оборудования, все вопросы сняты, — сообщил он.

Компания сейчас ведет тендерные процедуры, добавил Ренат Халимов. По его словам, генерального подрядчика должны утвердить до конца сентября — он приступит к «следующей фазе реализации проекта».

— Сама проектная документация уже готова, поэтому сейчас идут корпоративные процедуры закупок всех необходимых материалов и работа с генподрядчиком, — сообщил Ренат Халимов.

Он рассказал, что data-центр — это высокотехнологичный проект. Объем инвестиций составил более 11 миллиардов рублей.



Напомним, проект строительства ЦОД «Иннополис» реализуется концерном «Росэнергоатом», входящим в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», в рамках меморандума о сотрудничестве с правительством Татарстана и программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД «Росатома». Торжественная церемония его открытия прошла 10 сентября 2020 года на площадке строительства будущего Центра обработки и хранения данных.

Изначально ввести в эксплуатацию первую очередь ЦОД «Иннополис» планировали во второй половине 2022 года. К работам хотели приступить в прошлом году. Однако в январе 2022-го глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что к строительству еще не приступили, поэтому срок сдачи объекта сдвигается на 2023 год.

Фото: Ринат Назметдинов

В июле «Реальное время» выяснило, что на выполнение первого этапа комплекса работ по строительству ЦОД «Иннополис» направят почти 5,4 миллиарда рублей. Однако в этом месяце АО «Атомдата-Иннополис», резидент ОЭЗ «Иннополис» и дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», отменило торги. Что касается стоимости реализации проекта, то она зависит от проектных решений и рыночной стоимости материалов и услуг.

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Татьяна Демина