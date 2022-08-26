КФ РГУП снял «острую необходимость» в общежитии вводом нового корпуса за полмиллиарда рублей

Фото: Елизавета Пуншева

«Мы смогли взять самое лучшее в мире»

В преддверии нового учебного года прошла церемония открытия нового учебного корпуса и общежития Казанского филиала Российского государственного университета правосудия (КФ РГУП). Торжественную красную ленточку у входа в здания перерезали заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и ректор вуза Владимир Кулаков.

Всего в церемонии принимали участие более ста человек. Среди них также были председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов, зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и т.д.

Фото: Елизавета Пуншева

На торжественном заседании наградили всех причастных к строительству. Владимир Кулаков особенно выделил главных инженеров проекта: «Вместе мы бились за каждый вариант разрешения всех вопросов. Мы вложили нашу душу в эту землю».



Стройка началась летом 2019 года. «На высоком уровне, причем в кратчайшие сроки подготовили проект», — отметил Кулаков.

Здания построены согласно мировым стандартам. По словам Шайхразиева, все причастные к проекту «смогли взять самое лучшее в мире и уже по ним строить, проектировать и приводить к эксплуатации».

Фото: Елизавета Пуншева

Новые общежитие и учебный корпус комфортны для людей с ограниченными возможностями. Тут установлены устройства для слабовидящих и для маломобильных граждан.

— Мы понимаем, что есть люди с ограниченными возможностями и они тоже хотят учиться, работать, созидать. <...> Мы видим уже специально установленные устройства для незрячих, для их чтения, для хождения, это все есть. Так что остается только учиться, работать и созидать, — отметил вице-премьер республики.

Что, где, когда?

Новый учебный корпус находится на улице 2-й Азинской, 7а и имеет шесть этажей. Аудитории оснащены всей необходимой техникой и устройствами для граждан с ограниченными возможностями.

В здании площадью 6 тысяч квадратных метров есть просторный лекционный зал, 14 аудиторий для проведения семинарских занятий, большой актовый зал, современная студенческая столовая и зал для судебных заседаний. Обучение в новом корпусе начнется с 1 сентября.

— Для научной работы все условия созданы, — добавил Шайхразиев.

Заселение в трехэтажное общежитие площадью 3,5 тысячи квадратных метров на 138 мест уже идет полным ходом — двери открыты для студентов из других городов и регионов.

Коридоры корпуса. Фото: Елизавета Пуншева

Один блок рассчитан на четверых студентов. В каждом блоке здания две комнаты, туалет, кухня, постирочная и душевая. На первом этаже размещены комнаты для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Здание общежития. Фото: Елизавета Пуншева

Несмотря на новые места для заселения, их дефицит все еще присутствует. По словам Рамиля Шарифуллина, директора Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, в среднем в год РГУП нуждается в 220 местах, однако «острая потребность в настоящее время снята». На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено около полумиллиарда рублей.



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Елизавета Пуншева