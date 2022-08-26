В Казанском глобальном молодежном саммите примут участие представили 69 стран

Фото: Максим Платонов

В Казанском глобальном молодежном саммите примут участие представили 69 стран. Об этом рассказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

— Фактически у нас на эти три дня в Казани собирается 300 человек из 69 на данный момент подтвержденных стран мира. Первая категория — это молодые дипломаты, это сотрудники внешнеполитических ведомств, которые фактически в каждодневном режиме отвечают за коммуникацию межгосударственную <...> здесь 120 человек, которые приехали Казань, у которых насыщенная повестка, — рассказал он.

Вторая группа — это руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций. По его словам, среди них есть представители Индонезии и Пакистана, которые представляют интересы более 100 тысяч человек.

Скриншот трансляции

Обсудят молодежное предпринимательство, ментальное здоровье, добровольчество, цифровые тренды и как в них правильно организовывать молодежную политику. Участники изучат лучшие региональные практики ответов на эти вызовы.

Казанский глобальный молодежный саммит состоится в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС 2022». Он пройдет в столице Татарстана с 27 по 30 августа.



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Татьяна Демина