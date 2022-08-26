В Казани официально представили нового ректора КФУ

Фото: скриншот трансляции

В Казанском федеральном университете официально представили нового ректора — экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина. Его представили президент республики, председатель наблюдательного совета КФУ Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Я очень благодарен правительствe Российской Федерации за решение по назначению на этот пост Ленара Ринатовича Сафина. Хотел бы поблагодарить правительство страны в лице председателя Михаила Владимировича Мишустина. Отдельные слова благодарности нашему министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову за то, что вы поддержали и оказали доверие республики и коллективу вуза в выборе кандидатуры, — сказал Рустам Минниханов.

скриншот трансляции

Президент Татарстана напомнил, что Ленар Сафин — выпускник юридического факультета и представлял республику в Совете Федерации.

— Как только министр сегодня вас представит, ваши полномочия на этом в Совете Федерации истекают, — обратился Рустам Минниханов к новому ректору КФУ. Он добавил, что перед Ленаром Сафиным стоят большие задачи.

Скриншот трансляции

Напомним, приказ о назначении Ленара Сафина ректором КФУ на прошлой неделе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сафин будет занимать эту должность пять лет.

Кандидатуру экс-главы Миндортранса Татарстана Ленара Сафина предлагали в марте — ее рассматривал наблюдательный совет Казанского федерального университета. В апреле ее согласовала аттестационная комиссия Минобрнауки России.



С 22 марта обязанности ректора КФУ исполнял проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. С Ильшатом Гафуровым, который пост ректора вуза занимал с 2010 года, договор расторгли 21 марта 2022 года. В конце декабря 2021 года его задержали. Для этого в Татарстан специально приезжали следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ. Под конвоем Гафурова увезли в Москву, где ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признает. В июле ему продлили арест до 25 октября.

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Татьяна Демина