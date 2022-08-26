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«КамГэс» проиграл спор о взыскании 326 миллионов по долгам «Татфондбанку»

14:20, 26.08.2022
«КамГэс» проиграл спор о взыскании 326 миллионов по долгам «Татфондбанку»
Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», «Камгэсэнергострой» проиграл спор судебным приставам по вопросу взыскания 326 млн рублей задолженности по кредитам «Татфондбанка». Эту сумму суд постановил взыскать в пользу ТФБ.

В компании Ивана Егорова потребовали признать постановление пристава незаконным, ссылаясь на то, что трехлетний срок для предъявления исполнительного листа истек — он был выдан еще 16 мая 2019 года, а взыскатель предъявил его к исполнению якобы лишь 17 мая этого года, то есть за пределами срока.

Кроме того, с апреля по октябрь в России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве, и на указанный период приостанавливается и исполнительное производство по имущественным взысканиям. Это касается требований, возникших до введения моратория.

Фото: Максим Платонов

— Таким образом, по словам заявителя, судебный пристав-исполнитель нарушил права и законные интересы должника в сфере предпринимательской деятельности, так как принудительное исполнение документа, на предъявление которого утратил право взыскатель, повлечет безосновательное взыскание с должника денежных средств, — говорится в определении суда.

Между тем суд установил, что взыскатель — АСВ, как «конкурсник» «Татфондбанка», обратился в службу приставов день в день истечения трехлетнего периода — 16 мая 2022 года, «соответственно, довод заявителя о том, что лист предъявлен за пределами установленного законом срока, не нашел своего подтверждения».

Мораторий на банкротство не помог «КамГэсу»

А относительно довода «КамГэса», что во время моратория на банкротство АСВ не имело права возбуждать исполнительное производство, суд напомнил про единственное исключение в постановлении правительства России — ограничение не действует на должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов или иных объектов недвижимости.

— Следовательно, на заявителя распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, — говорится в решении арбитража. — Довод заявителя основан на неверном толковании норм права.

В результате суд отказал «КамГэсу» в иске.

Суд напомнил про исключение в постановлении правительства — мораторий не действует на застройщиков многоквартирных домов или иных объектов недвижимости. Фото: Максим Платонов

Как ранее сообщало «Реальное время», в 2018 году суд уже взыскал по иску «Татфондбанка» с ПАО «Камгэсэнергострой» 415,5 млн рублей. АСВ требовало с предприятия почти 410 млн рублей задолженности по кредитам, 2,4 млн рублей долгов по просроченным процентам и 3 млн рублей неустойки. Речь шла о кредитных договорах, заключенных между «КамГэсом» и ТФБ в 2016 году.

Сделки по списанию со счета заемщика в банке средств в счет погашения задолженности по этим займам суд признал недействительными, решение устояло в апелляции.

Между тем по второму заявлению ТФБ, о котором речь идет выше, суд вынес решение в феврале 2019 года. Тогда АСВ требовало с «КамГэса», «Ак Барс Металла» и «Ак Барс холдинга» 326 млн в солидарном порядке. Кроме того, арбитраж потребовал обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество должников с последующей продажей с публичных торгов. Речь шла о нескольких производственных зданиях, праве аренды земли под ними и оборудовании предприятия «Ак Барс Металл».

Мария Иванова
ПромышленностьНедвижимость Татарстан Егоров Иван МихайловичКамгэсэнергострой

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