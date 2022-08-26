«КамГэс» проиграл спор о взыскании 326 миллионов по долгам «Татфондбанку»

Как стало известно «Реальному времени», «Камгэсэнергострой» проиграл спор судебным приставам по вопросу взыскания 326 млн рублей задолженности по кредитам «Татфондбанка». Эту сумму суд постановил взыскать в пользу ТФБ.



В компании Ивана Егорова потребовали признать постановление пристава незаконным, ссылаясь на то, что трехлетний срок для предъявления исполнительного листа истек — он был выдан еще 16 мая 2019 года, а взыскатель предъявил его к исполнению якобы лишь 17 мая этого года, то есть за пределами срока.

Кроме того, с апреля по октябрь в России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве, и на указанный период приостанавливается и исполнительное производство по имущественным взысканиям. Это касается требований, возникших до введения моратория.

Фото: Максим Платонов

— Таким образом, по словам заявителя, судебный пристав-исполнитель нарушил права и законные интересы должника в сфере предпринимательской деятельности, так как принудительное исполнение документа, на предъявление которого утратил право взыскатель, повлечет безосновательное взыскание с должника денежных средств, — говорится в определении суда.

Между тем суд установил, что взыскатель — АСВ, как «конкурсник» «Татфондбанка», обратился в службу приставов день в день истечения трехлетнего периода — 16 мая 2022 года, «соответственно, довод заявителя о том, что лист предъявлен за пределами установленного законом срока, не нашел своего подтверждения».

Мораторий на банкротство не помог «КамГэсу»

А относительно довода «КамГэса», что во время моратория на банкротство АСВ не имело права возбуждать исполнительное производство, суд напомнил про единственное исключение в постановлении правительства России — ограничение не действует на должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов или иных объектов недвижимости.



— Следовательно, на заявителя распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, — говорится в решении арбитража. — Довод заявителя основан на неверном толковании норм права.

В результате суд отказал «КамГэсу» в иске.

Суд напомнил про исключение в постановлении правительства — мораторий не действует на застройщиков многоквартирных домов или иных объектов недвижимости. Фото: Максим Платонов

Как ранее сообщало «Реальное время», в 2018 году суд уже взыскал по иску «Татфондбанка» с ПАО «Камгэсэнергострой» 415,5 млн рублей. АСВ требовало с предприятия почти 410 млн рублей задолженности по кредитам, 2,4 млн рублей долгов по просроченным процентам и 3 млн рублей неустойки. Речь шла о кредитных договорах, заключенных между «КамГэсом» и ТФБ в 2016 году.



Сделки по списанию со счета заемщика в банке средств в счет погашения задолженности по этим займам суд признал недействительными, решение устояло в апелляции.

Между тем по второму заявлению ТФБ, о котором речь идет выше, суд вынес решение в феврале 2019 года. Тогда АСВ требовало с «КамГэса», «Ак Барс Металла» и «Ак Барс холдинга» 326 млн в солидарном порядке. Кроме того, арбитраж потребовал обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество должников с последующей продажей с публичных торгов. Речь шла о нескольких производственных зданиях, праве аренды земли под ними и оборудовании предприятия «Ак Барс Металл».





Мария Иванова