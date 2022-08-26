«Где бы ни родился, в Татарстане пригодился»: на Казанском глобальном молодежном саммите обсудят миграцию

Фото: Максим Платонов

Одной из основных тем обсуждения на Казанском глобальном молодежном саммите станет миграция. Об этом рассказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

— Одна из тем этого саммита — тема миграции. На межрегиональных или всероссийских мероприятиях, которые мы проводим в Казани, Татарстане, социология показывает, что нам удается на практику переносить наш слоган «Где бы ни родился, в Татарстане пригодился», поскольку миграция положительная — примерно плюс 1,5 тысячи молодых людей, которые каждый год принимают решение переезжать в Республику Татарстана. Посмотрим, что у нас получится с международным мероприятием. Но мы обязательно с нашими коллегами, которые сюда приедут, с международными организациями поделимся нашим слоганом «Где бы ни родился, в Татарстане пригодился», чтобы те, кто приехал сюда, непременно уехали нашими друзьями, соратниками, которые помогут и нашей стране, и нашей республики быть узнаваемыми и процветающими.

скриншот трансляции

Также на саммите обсудят молодежное предпринимательство, ментальное здоровье, добровольчество, цифровые тренды и как в них правильно организовывать молодежную политику. Участники мероприятия изучат лучшие региональные практики ответов на эти вызовы.



Как рассказал Тимур Сулейманов, в Казанском глобальном молодежном саммите примут участие представители 69 стран. Среди них молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций.



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Татьяна Демина