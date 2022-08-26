Ленар Сафин: «Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов»

Фото: скриншот трансляции

Ленар Сафин выступил с первой речью в качестве ректора Казанского федерального университета. Он пообещал работать честно и на совесть.

— В первую очередь я хотел бы поблагодарить правительство Российской Федерации и лично вас, Валерий Николаевич, руководство республики, вас Рустам Нургалиевич, за оказанную мне поддержку и доверие. Возглавить один из старейших университетов России — это большая честь как выпускнику этого университета и большая ответственность, — сказал Ленар Сафин.

В своей речи новый ректор обозначил направления, в которых планирует развивать Казанский федеральный университет:

— Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования. При этом я считаю, что нужно дать преподавателям возможность сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке и этим исследованиям дать прикладной характер. Я осознаю всю серьезность и ответственность за коллектив вуза, которая на меня возложена. Обещаю работать честно, на совесть и рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку.

Скриншот трансляции

Напомним, сегодня экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина официально представили в качестве ректора КФУ. Президент республики Рустам Минниханов заявил, что перед ним стоят большие задачи.

Приказ о назначении Ленара Сафина на 5 лет ректором КФУ на прошлой неделе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Кандидатуру Сафина предложили в марте — ее рассматривал наблюдательный совет Казанского федерального университета. В апреле ее согласовала аттестационная комиссия Минобрнауки России.



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Татьяна Демина