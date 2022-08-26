«Меня втянули в чудовищную провокацию»: экс-главе ФСС в Татарстане Лоханову смягчили приговор

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд РТ поправил приговор бывшего управляющего регионального отделения Фонда соцстраха Павла Лоханова. И снизил срок его наказания на год — до 8 лет колонии строгого режима, сообщает с заседания журналист «Реального времени».



Также в апелляции был снижен до 6 лет срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в органах власти.

Защите не удалось убедить апелляционную инстанцию, что Лоханов не взяточник и пытался получить деньги путем обмана.

«Меня втянули в чудовищную провокацию с целью убрать меня с дороги и продолжить безответственный бизнес», — заявил в последнем слове Павел Лоханов. По его мнению, все обвинение «изначально построено на противоречивых, а временами откровенно лживых показаниях Ледянкина (представитель фирмы-поставщика «РСС-Мед», — прим. ред.), отметив, что часть этих показаний Ледянкин в суде сам же опроверг.

«Вся комбинация изначально была задумана с целью обвинения меня во взятке, — считает осужденный. — Иначе зачем было давать деньги, если ФСС [в суде] до конца отстаивала свою позицию по иску?! Да, я признаю, что допустил конфликт интересов. Но не действовал как должностное лицо...»



Лоханов убеждал Верховный суд РТ, что решение арбитража о снижении штрафных санкций в 14 млн рублей по иску ФСС к «РСС-Мед» он предвидел и поэтому брал деньги за помощь в подготовке позиции ответчика по иску (в суде выяснилось — помощью этой юристы фирмы не воспользовались). «За это мне дали 9 лет строгого режима, разрушив мою жизнь и лишив моих детей пятерых права на нормальное существование», — отмечал он.

— Я уже заплатил свою высокую цену. 11 месяцев — достаточный срок для меня. Я потерял свою карьеру, репутацию, работу. Прошу переквалифицировать обвинение и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, — оценил случившееся Лоханов и завершил свою речь словами, что еще может принести пользу на свободе.

Напомним, 29 июня Московский райсуд Казани признал бывшего управляющего Фонда соцстраха виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) и наказал его 9 годами колонии строгого режима. Приговором установлено, что Лоханов получил деньги от представителя «РСС-Мед» за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставил на 14 млн рублей, суд снизил его до 100 тысяч.

