Властям Казани вновь отказали в возврате обманом уведенных земель в Салмачах

Вышел срок исковой давности

Комитет земельных и имущественных отношений Казани вновь предпринял попытку вернуть бывшие муниципальные земли в Салмачах. В результате аферы с захватом и перепродажей 32 участков города по фиктивным постановлениям органов самоуправления и исполкома эти земли прошли через третьи-четвертые руки и оказались во владении у добросовестных покупателей, которые застроили их домами.

В частности, КЗИО в очередной раз истребовал три участка у компании «Анкар». В октябре прошлого года Арбитражный суд РТ уже отказал комитету, но в этом году поволжский арбитраж отменил решение татарстанских коллег, но процесс чиновники все равно проиграли.

Причина — истечение срока исковой давности. Как указал в суде представитель ООО «Анкар», о нарушении своих прав КЗИО узнал еще в 2016 году, когда компания в судебном порядке оспаривала кадастровую стоимость всех трех участков, а городские власти активно участвовали в споре в качестве заинтересованного лица.

Участок с кадастровым номером 16:50:000000:971

В ноябре 2016 года «Анкар» обратился в Верховный суд Татарстана с иском к Федеральной кадастровой палате Росреестра по РТ и Минземимуществу РТ с требованием об установлении кадастровой стоимости спорных земель. Тогда суд и привлек Комитет земельных и имущественных отношений. Дело рассматривали три месяца. По итогам всем участкам присвоили адрес, и 23 марта 2016 года суд удовлетворил иск «Анкара».

Участок с кадастровым номером 16:50:000000:970

— Изложенные обстоятельства свидетельствуют об открытости владения ответчиком земельными участками и о доступности у истца, как подразделения органа местного самоуправления, являющегося собственником муниципального имущества, всей необходимой информации относительно спорных земельных участков и возможности для предъявления требований к ответчику в 2016 году, — пришел к выводу Арбитражный суд Татарстана.

Суд также обратил внимание, что об осведомленности КЗИО свидетельствует и то, что он был признан потерпевшим по уголовному делу по уводу земель. Иск к ООО «Анкар» основывается на решении Приволжского районного суда Казани в рамках уголовного дела. Комитет также владел информацией об аресте, наложенном на участки Советским райсудом Казани в феврале 2018 года.

Участок с кадастровым номером 16:50:160808:74

— С момента признания истца потерпевшим (февраль 2018-го) у МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» было право на полный доступ к материалам уголовного дела для получения им необходимой информации (в том числе о том, кто является надлежащим ответчиком). Органы, на которые возложена обязанность по управлению и сохранению федеральной собственности, должны своевременно при наличии на то оснований установить факт выбытия имущества из их владения и принять меры к защите права. Бездействие истца не может вменяться в вину ООО «Анкар», — констатировал Арбитражный суд Татарстана.

Суд пришел к выводу, что у чиновников было достаточно времени для установления собственников спорных земельных участков и обращения в суд за защитой своих прав. Однако КЗИО сделал это только 3 июня 2021 года, пропустив установленный трехлетний срок исковой давности.

Общая площадь земель — свыше 6,3 тысячи «квадратов»

Согласно данным публичной кадастровой карты, участки расположены по улице Академика Завойского, рядом друг с другом. Их общая площадь — более 6,3 тысячи кв. м. Два из них — площадью 1 341 и 2 500 «квадратов» — относятся к категории земель поселений для строительства жилого дома и выращивания сельскохозяйственной продукции. Другой участок — 2,5 тысячи «квадратов» — отведен под многоквартирные жилые дома в 6—10 этажей.



Суд установил, что ООО «Анкар» открыто и добросовестно осуществляет правомочия собственника в отношении спорных земельных участков. Компания купила их в июне 2014 года у ООО «Аспера Астра» за 4,2 млн рублей.



Фото: Максим Платонов

— На момент приобретения ответчиком земельных участков отсутствовали какие-либо признаки, указывающие на то, что ООО «Аспера Астра» не имело права на их отчуждение, — уточняет суд.

Уголовное дело

Как писало «Реальное время», когда следствие наложило арест на 32 отчужденных участка, возврат их в муниципальную собственность был проблематичен: земли прошли через третьи-четвертые руки, оказались во владении у вполне добросовестных покупателей и были застроены домами. Если бы аферу выявили на начальном этапе, этого удалось бы избежать.

Права на участки в Куюках и Салмачах по фиктивным постановлениям органов самоуправления и исполкома Казани регистрировали в 2010—2012 годах даже после трех отказов, при этом оснований для преследования регистраторов не нашлось. Под суд за серию афер с захватом и перепродажей 32 «ничьих» муниципальных участков пошли пятеро человек, включая замдиректора ЗАО «КПИ Унистрой», во главе с директором стройфирмы «Агава СК» Денисом Якимовым. По версии обвинения, участники выстроили схему массовой распродажи муниципальных земель в обход бюджета и по сниженным ценам: выбирали приглянувшийся свободный участок, «рисовали» на него подложную выписку из похозяйственной книги либо решение об отводе конца 90-х годов. Затем участок ставили на кадастровый учет, и «хозяин» шел оформлять на него права собственности по дачной амнистии. Интересно, что исполкомы Салмачей и Куюков получили статус потерпевших, их ущерб по 32 участкам эксперты оценили в 42,8 млн рублей — но за основу расчетов бралась не кадастровая, а рыночная цена.

В ноябре 2019 же года Приволжский райсуд Казани признал всех пятерых виновными в мошенничествах и наказал Дениса Якимова 6 годами колонии общего режима, Ленара Закирова — 5 годами и 10 месяцами, наладчика станков АО «Теплоконтроль» Андрея Бойко — 4 годами. Риелтор Рустам Гасанов и безработный Руслан Хабибуллин получили условные сроки.

Фото: Максим Платонов

Однако в 2020 году приговор аннулировал Верховный суд Татарстана, причем по просьбам и обвинения, и адвокатов. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ согласилась с доводами прокурорского представления в части необоснованного оправдания Якимова и Закирова по статье о легализации преступных доходов и необоснованной отмены ареста земельных участков при непогашенном ущербе муниципалитетам Пестречинского района и Казани. Другими основаниями для отмены приговора послужили аргументы защитников, ссылавшихся на завышение цены участков в ходе следствия и отсутствие доказательств причастности Закирова к хищению 18 участков. На скамью подсудимых Приволжского райсуда Казани повторно отправили пятерых, включая топ-менеджеров двух казанских компаний.

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Татьяна Демина