Новому IT-парку в центре Казани официально присвоили имя Башира Рамеева

Новому IT-парку, строительство которого завершается в центре Казани, официально присвоили имя выдающегося ученого Башира Рамеева. Объект должны сдать в День республики, 30 августа.

Имя присвоено по предложению Минцифры Татарстана. Цель — увековечь память выдающегося ученого Башира Рамеева.

К слову, вывеска «IT-парк имени Башира Рамеева» уже размещена на фасаде здания. Читатели «Реального времени» обратили внимание, что она не продублирована на татарском языке.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, IT-парк строится на территории бывшей обувной фабрики «Спартак». Там появятся киберарена, криптополигон, круглосуточный коворкинг на 108 рабочих мест и переговорные комнаты с видом на озеро Кабан.



Реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки IT-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили ровно в 4 миллиардов рублей. Работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+», финансируются из бюджета Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина