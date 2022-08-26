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Алексей Савельчев покидает пост замминистра промышленности и торговли Татарстана

12:35, 26.08.2022
Алексей Савельчев покидает пост замминистра промышленности и торговли Татарстана
Фото: mpt.tatarstan.ru

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев покидает свой пост. Он уходит с него 2 сентября этого года.

Согласно распоряжению Кабмина Татарстана, решение об освобождении Алексея Савельчева принято по его инициативе.

скриншот mpt.tatarstan.ru

Пост замминистра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев занимал с 2016 года. Он лауреат государственной премии РТ в области науки и техники.

Алексей Савельчев родился 18 февраля 1966 года в селе Большие Тарханы Тетюшского района ТАССР. Образование получил в Казанском государственном университете и Казанском государственном технологическом университете.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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