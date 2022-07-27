Итоги дня: миллионы Тиффани из Finiko, отмена тура Little Big, дело Моргенштерна*
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 27 июля:
- Верховный суд Татарстана объявил новый перерыв в деле экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Апелляционную жалобу на его приговор внезапно подала компания «Эколенд», которая обнаружила, что не может продать принадлежащие ей участки ввиду их ареста по делу банкира. Решение по ходатайству суд сегодня принять не смог.
- Руководительнице одного из структурных подразделений финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой, известной как Тиффани, предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере — она привлекла более $5 миллионов. В ближайшее время ей планируют предъявить обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ, то есть в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением.
- Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев решил покинуть свою должность по собственному желанию. Он уходит с 1 августа. Должность в Центробанке Исаев занял в конце января этого года.
- Проект нового здания тетра им. Галиасгара Камала в Казани выбрали почти полгода назад. Сейчас компания консорциум «Ваухаус», ставшая победителем международного конкурса на разработку архитектурной концепции, разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Федеральная компания IEK Group купила казанского производителя светодиодных светильников «Ферекс» Ильнура Курмаева. С заключением этой сделки московский производитель электротехники и светотехники упрочил позиции в Татарстане. Его вхождение началось 3 года назад с выкупа 64% долей Ledel у братьев Когданиных. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана отклонил жалобу российского рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна*. Постановление Набережночелнинского городского суда о наложении на артиста штрафа по делу о пропаганде наркотиков оставлено без изменения. Ему придется выплатить 100 тысяч рублей.
- Средний размер потребкредита в Татарстане вернулся на досанкционный уровень. В июне он достиг 228 тысяч рублей. По сравнению с маем он вырос на 41,3%.
- Некоторые татарстанские СМИ сегодня написали, что в медучреждениях республики вернули масочный режим, хотя он и не прекращал действовать в отношении их работников. После приостановления масочного режима требование сохранялось для медработников. Это подтвердили и Минздрав Татарстана, и Управление Роспотребнадзора по республике.
- В Татарстане Следком завершил следствия по делу о массовой фальсификации в экзаменационном отделе ГИБДД УВД Казани. В результате действий 40-летнего инспектора и его 43-летнего знакомого водительские права незаконно, за взятки, получил 81 человек, включая наркоманов, а также осужденных за смертельные ДТП и пьяную езду.
- Еще один проект реконструкции участка трассы Казань — Екатеринбург в Татарстане получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Речь идет о дороге, расположенной в Актанышском районе на границе с Башкирией, — км 1161 — км 1166.
- Набережные Челны и Менделеевск вошли в топ-10 моногородов России. Рейтинг за 2021 год сегодня представил ВЭБ.РФ. В число лучших попали также Тольятти, Благовещенск, Губкин, Павловск, Череповец, Тулун, Невинномысск и Кировск.
- Концерт Little Big, который планировался на 4 ноября в казанском «Баскет-холле», не состоится. Группа объявила об отмене своего тура по России. Как объяснили музыканты, «в силу текущих обстоятельств проведение тура не представляется возможным».
- На V Глобальном форуме молодых дипломатов, который впервые пройдет в Казани ожидается участие 100 делегатов 60 стран мира. Приглашения направлены и представителям Луганской и Донецкой народных республик.
- В феврале 2023 года в Татарстане отпразднуют 150-летие со дня рождения Федора Шаляпина. Торжества, учитывая выдающийся вклад великого русского оперного певца, постановил провести президент республики Рустам Минниханов.
- Вахитовский суд Казани приговорил экс-гендиректора ИК «Альянс Капитал» Булата Ибрагимова к 10,5 года колонии строгого режима. Ему не удалось отбиться от обвинений в уводе денежных средств и криптовалюты на общую сумму в 101,2 млн рублей.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на 1,7 миллиарда рублей. Причина — заключение картельного сговора. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 154-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что пора освободить столицу и другие города Украины. «Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал он в своем telegram-канале.
- Минобороны России сообщило об уничтожении на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» временных пунктов дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожены до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
- Около Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районе Новомихайловки в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта 53-я механизированная бригада фактически утратила боеспособность, доложили в Минобороны России.
- Поражены иностранные наемники в пункте временной дислокации на заводе «Украинские энергетические машины» в Харькове и боевики формирования «Черная сотня» около Артемовска. Также уничтожено восемь складов боеприпасов.
- Минобороны России уточнило данные по удару, нанесенному 24 июля по складу боеприпасов у Любимовки Днепропетровской области — уничтожено более 100 ракет к американским РСЗО HIMARS и до 120 военнослужащих, охранявших объект, иностранные наемники и техспециалисты.
- В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены батарея РСЗО «Ураган» и «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б», два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях. Российскими средствами ПФО сбит украинский вертолет Ми-8 и уничтожены девять беспилотников, перехвачено 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS.
*внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияВластьЭкономикаФинансыБюджетПромышленностьБизнес Татарстан
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