ФАС оштрафовала металлотрейдеров на 1,7 миллиарда рублей за участие в картеле — это много или мало?
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на 1,7 миллиарда (1 767 739 030) рублей. Причина — заключение картельного сговора, сообщило ведомство.
В январе 2021 года ФАС признала АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» нарушителями антимонопольного законодательства. Компании вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей.
Также решением службы материалы по делу направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
ФАС оштрафовала металлотрейдеров на 1,7 миллиарда рублей — это:
- $30,56 миллиона, или €30,53 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.
- В 7,4 раза меньше чистой прибыли одного из участников картеля, уральского АО «Сталепромышленная компания», за 2021 год (13,2 миллиарда рублей).
- В 2,5 раза меньше прибыли еще одной компании, московского ООО «А Групп», — 4,4 миллиарда рублей.
- В 17,7 раза меньше общей суммы оборотных штрафов, которые ФАС наложила на Google, — 30,2 миллиарда рублей. В декабре 2021 года компанию оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей, в июле 2022-го — на 21 и 2 миллиарда рублей из-за повторного неудаления запрещенной в России информации и за злоупотребление доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов.
- 4,36% от возможного совокупного штрафа ФАС для НЛМК, ММК и «Северстали» за злоупотребление доминирующим положением на рынке плоского проката — по оценкам аналитиков, он может превысить 39 миллиардов рублей.
- В 2 раза больше штрафа ФАС для ПАО «Т Плюс» по делу о манипулировании ценами на энергорынке — 846,5 миллиона рублей.
- На 700 миллионов больше оборотного штрафа, который грозит компании Apple за злоупотребления на российском рынке, — миллиард рублей.
- В 3,7 раза меньше суммы, на которую Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ЛУКОЙЛ в 2009 году за завышение цен на топливо, — 6,5 миллиарда рублей.
- Примерно на 400 миллионов больше штрафа для Booking.com из-за злоупотребления доминирующим положением на российском рынке — 1,3 миллиарда рублей.
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