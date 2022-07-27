ФАС оштрафовала металлотрейдеров на 1,7 миллиарда рублей за участие в картеле — это много или мало?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на 1,7 миллиарда (1 767 739 030) рублей. Причина — заключение картельного сговора, сообщило ведомство.

В январе 2021 года ФАС признала АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» нарушителями антимонопольного законодательства. Компании вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей.

Также решением службы материалы по делу направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



ФАС оштрафовала металлотрейдеров на 1,7 миллиарда рублей — это:

$30,56 миллиона, или €30,53 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В 7,4 раза меньше чистой прибыли одного из участников картеля, уральского АО «Сталепромышленная компания», за 2021 год (13,2 миллиарда рублей).

чистой прибыли одного из участников картеля, уральского АО «Сталепромышленная компания», за 2021 год (13,2 миллиарда рублей). В 2,5 раза меньше прибыли еще одной компании, московского ООО «А Групп», — 4,4 миллиарда рублей.

прибыли еще одной компании, московского ООО «А Групп», — 4,4 миллиарда рублей. В 17,7 раза меньше общей суммы оборотных штрафов, которые ФАС наложила на Google, — 30,2 миллиарда рублей. В декабре 2021 года компанию оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей, в июле 2022-го — на 21 и 2 миллиарда рублей из-за повторного неудаления запрещенной в России информации и за злоупотребление доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов.

общей суммы оборотных штрафов, которые ФАС наложила на Google, — 30,2 миллиарда рублей. В декабре 2021 года компанию оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей, в июле 2022-го — на 21 и 2 миллиарда рублей из-за повторного неудаления запрещенной в России информации и за злоупотребление доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов. 4,36% от возможного совокупного штрафа ФАС для НЛМК, ММК и «Северстали» за злоупотребление доминирующим положением на рынке плоского проката — по оценкам аналитиков, он может превысить 39 миллиардов рублей.



от возможного совокупного штрафа ФАС для НЛМК, ММК и «Северстали» за злоупотребление доминирующим положением на рынке плоского проката — по оценкам аналитиков, он может превысить 39 миллиардов рублей. В 2 раза больше штрафа ФАС для ПАО «Т Плюс» по делу о манипулировании ценами на энергорынке — 846,5 миллиона рублей.

штрафа ФАС для ПАО «Т Плюс» по делу о манипулировании ценами на энергорынке — 846,5 миллиона рублей. На 700 миллионов больше оборотного штрафа, который грозит компании Apple за злоупотребления на российском рынке, — миллиард рублей.

оборотного штрафа, который грозит компании Apple за злоупотребления на российском рынке, — миллиард рублей. В 3,7 раза меньше суммы, на которую Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ЛУКОЙЛ в 2009 году за завышение цен на топливо, — 6,5 миллиарда рублей.

суммы, на которую Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ЛУКОЙЛ в 2009 году за завышение цен на топливо, — 6,5 миллиарда рублей. Примерно на 400 миллионов больше штрафа для Booking.com из-за злоупотребления доминирующим положением на российском рынке — 1,3 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина