Средний размер потребкредита в Татарстане вернулся на досанкционный уровень

По динамике прироста Татарстан опередила Удмуртия

В Татарстане в июне этого года средний размер потребительского кредита достиг 228 074 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 41,3%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру потребкредита Татарстан занял 12-ю строчку в рейтинге из 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования. В тройку лидеров вошли Москва (484,5 тысячи рублей), Московская область (360,8 тысячи) и Санкт-Петербург (319,8 тысячи).

Татарстан стал одним из лидеров по динамике роста среднего чека потребкредита среди 30 регионов России, представленных в рейтинге НБКИ. Республику обогнала лишь Удмуртия, где в июне средний размер потребительского кредита вырос на 46,1% по сравнению с маем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным НБКИ, в июне в Татарстане выдали 28 335 потребительских кредитов. Их число, по сравнению с маем, выросло на 4,2%.

— После резкого снижения в марте — апреле 2022 года средний чек потребкредита в последующие месяцы восстановился до уровня начала года. Причем это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в апреле — июне, что объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июне 2022-го средний размер выданных на покупку потребительских товаров кредитов составил 232,2 тысячи рублей. По сравнению с маем он вырос на 25,5%.

Средний размер потребкредита превысил показатели января

Как выяснило «Реальное время», средний размер потребкредита в Татарстане почти достиг уровня досанкционного февраля и превысил январское значение. Так, по данным НБКИ, в феврале этого года он превышал 245,1 тысячи рублей, а в январе — 201,7 тысячи.

Заметное снижение среднего размера потребкредита в Татарстане зафиксировали весной, после начала специальной военной операции и последовавшей за ней санкционной атаки Запада. В июне он увеличился впервые с начала весны.

Так, по данным НБКИ, в первый санкционный месяц, в марте, средний размер автокредита в Татарстане рухнул по сравнению с февралем сразу на 45,9%. Он оценивался в 134,2 тысячи.

Фото: Максим Платонов

В следующем месяце средний размер потребкредита в Татарстане продолжал снижаться. В апреле он составил почти 139,2 тысячи рублей.

Восстанавливаться потребкредитование начало в конце весны. В мае средний размер потребкредита достиг почти 161,4 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с апрелем на 15,9%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина